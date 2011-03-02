Апеляційний суд теж вирішив, що убивство Гонгадзе - не замовне
Вдова скаржилась на ГПУ
|Валентина Теличенко
Як повідомила УНІАН адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, таким чином, своєю ухвалою сьогодні суд відмовив їй у задоволенні її скарги на неправомірність рішення ГПУ і Печерського райсуду.
Як повідомляв УНІАН, 31 січня Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури про закриття кримінальної справи стосовно О.ПУКАЧА у частині звинувачення у замовленому характері вбивства Г.Гонгадзе.
Раніше В.ТЕЛИЧЕНКО і потерпілий Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ просили суд скасувати постанову про закриття кримінальної справи стосовно О.ПУКАЧА у частині звинувачення у замовленому характері вбивства Г.Гонгадзе.
7 лютого В.ТЕЛИЧЕНКО подала скаргу до Апеляційного суду Києва на постанову Печерського райсуду столиці.