Прийом у посольстві Росії: Кучма бадьорився, Кравчук розповідав про Голодомор

Від України на прийомі було багато відомих людей, але владна верхівка захід явно проігнорувала… «Я чув, що Кучма сам організував весь цей процес, аби закрити справу», - сказав Шушкевич…

У п’ятницю ввечері посольство Російської Федерації в Україні влаштувало велелюдний прийом, присвячений 80-річчю від дня народження їхнього першого президента Бориса Єльцина. (Він народився 1 лютого). У Київ завітало чимало гостей, зокрема люди, котрі представляють ще ту, демократичну, єльцинську Росію, – дружина Бориса Миколайовича Наїна Йосипівна, дочка – Тетяна Юмашева, опозиційний політик-економіст Віктор Шейніс, соратник Єльцина Геннадій Бурбуліс. Від України на прийомі було багато відомих людей, серед них – Леонід Кравчук, колишні прем’єр-міністри Вітольд Фокін та Валерій Пустовойтенко, Борис Патон, Григорій Суркіс, - але нинішня владна верхівка захід явно проігнорувала. Не було тут помічено й дрібніших фігур, котрі звалили на свої плечі тягар захисників російськості в Україні – Табачника, Колесніченка … Крутився лише, здається, хтось із так званого «Інституту СНД»…

Захід, що пройшов в урядовому будинку прийомів на Грушевського, 22, був дещо незвичний. З одного боку, він виглядав ледве не як зборище російських дисидентів (сама єльцинська тема налаштовує на таке сприйняття). З другого – усе так підносилося, наче головний і найпочесніший гість вечірки – Леонід Кучма, який сьогодні вже зовсім не той Кучма, що був ще тиждень тому. Якщо не знати, що вечір планувався заздалегідь, то можна було подумати, що організували його спеціально для Кучми, аби продемонструвати його суспільно-статусну вагу.

Поки преса та віп-гості чекали на Кучму, ми поспілкувалися зі Станіславом Шушкевичем – колишнім лідером Білорусі, який у грудні 1991 року разом із Кравчуком і Єльциним підписав Біловезьку угоду про припинення дії Союзного договору .

Шушкевич був дуже обережний і жодних оцінок політичної ситуації на пострадянському просторі давати не бажав.

- Ви ж не в Білорусі, Станіславе Станіславовичу, у нас поки що за криве слово про владу погромів не влаштовують, - грубо пожартував я.

- Усе рівно не хочу нічого коментувати… Мені подобався один політик у вас, але не скажу хто…

- І хто ж?

- Ющенко. Це людина зі справді українським менталітетом, україномовний і, знаєте, дуже щирий. Я завжди з ним залюбки спілкувався, і ще хотів би...

- А що ви думаєте з приводу справи проти Кучми? Як це сприймається на відстані?

- Я таке чув, що Кучма сам організував весь цей процес, аби поставити крапку й закрити цю справу… Мені здається, так воно і є.

Дивно, досвідчений політик, а такий наївний…

«Організатор власної справи» приїхав на прийом із дружиною Людмилою, дочкою Оленою та зятем Віктором Пінчуком. Уся екс-президентська родина бадьорилася, Пінчук підморгував журналістам, Олена з пані Людмилою сяяли усмішками. Але Кучма виглядав напружено. Блідий, утомлений і якийсь явно неспокійний… Так не виглядають, коли організують справи для виправдання себе…

Гості довго, часом доволі нудно, розповідали в мікрофон про фігуру першого президента молодої Російської держави. У ролі конферансьє виступав колишній міністр культури Росії (путінської) Михайло Швидкой.

Посол РФ в Україні Михайло Зурабов дуже тепло згадував про Єльцина, дарма що той, висловлюючись лексикою нинішньої Росії, «розвалив велику країну». І підкреслено шанобливо говорив про майже вже опального Кучму. З Кучми посол і розпочав своє вітальне слово:

- Мені дуже запам’яталися слова Леоніда Даниловича Кучми, які він сказав під час відзначення 80-ліття Бориса Миколайовича Єльцина в Москві: «Єльцин увійшов у історію незалежної України як її друг і гарант»…

Першого президента РФ Зурабов порівняв з монархом – Олександром ІІ. Обидва, мовляв, намагалися звільнити народ…

Наїна Єльцина вкотре показала, що перша леді може бути мудрою і красномовною. Говорила просто і легко – майже як телеведуча… Підкреслила, що як подружилися вони з родиною Кучми, так ця дружба триває і досі. Біловезька угода, підкреслила вона, була неминучістю. А політики досі не можуть зрозуміти суті того, що відбулося.

Леонід Кравчук назвав події грудня 1991 року мирним державним переворотом, який урятував народи колишнього СРСР від війни. Леонід Макарович розговорився…

Добре, що ми всі гарно говоримо про Київську Русь (як начебто «спільну колиску трьох братніх народів». – Авт.), але люди пам’ятають недавнє. Кравчук згадав про 4 мільйони жертв Голодомору, влаштованого сталінським режимом. Про те, що Україна багатоконфесійна країна, де, крім православних, є греко-католицька церква, яку переслідували в часи СРСР.

- Неприпустимо, аби президент Росії публічно повчав президента України, а таке було, - сказав Кравчук, не уточнивши, правда, яких саме президентів має на увазі. - Я багато разів бував у Росії, але ніколи не чув, щоб російський народ мав якісь претензії до українців. Але чому влада має ці претензії?

Його слова адресувалися російській владі та нинішній верхівці в Україні.

Станіслав Шушкевич поділився своїм баченням подій двадцятирічної давності.

- Кебич (тодішній прем’єр-міністр Білорусі) сказав мені, Єльцин, мовляв, до тебе добре ставиться, тому зроби все, аби затягнути його до нас. Наближається зима, у нас перед Росією – борги, треба щось вирішувати. Єльцин любив полювання, тож я його запросив (у Біловезьку пущу) – той погодився. Тільки сказав: якщо й Горбачова запросиш, то з ним і залишайся, я не приїду…

Коли Шушкевич, Єльцин і Кравчук, домовилися зустрітися в Білорусі, то, за словами Станіслава Станіславовича, запросили туди й президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Але той не приїхав.

- Через десять років я довідався, що Назарбаєв і не міг прилетіти до нас у Білорусь, бо Горбачов запропонував йому посаду голови Верховної Ради оновленого Союзу (ідею якого Горбачов виношував. – Авт.).

Геннадій Бурбуліс продемонстрував, що здорові погляди на новітню історію в Росії все ж таки є (хоч і у великому дефіциті). Єльцина він назвав великим продуктом імперії. Але «співчуття і вірування допомогли йому придушити в собі імперскість». Вірування – не в релігійному сенсі… Єльцин вірив у вільну людину, у свободу. Біловезький консенсус, на думку Бурбуліса, досі не осмислений. А ідеї Єльцина в Росії, м’яко кажучи, дискредитовані. Борис Миколайович часто вживав слово «розумієш»… Так ось нині Росії потрібне розуміння Єльцина.

Леонід Кучма намагався жартувати.

- Хто розвалив СРСР? - запитав він. - Шушкевич, який запросив Єльцина в Біловезьку пущу…

Ще жарт: сьогодні можна їхати в Донецьк і там говорити про конфедерацію республік… У Львові цього вже не сприймуть…

Росія на пострадянському просторі, багатозначно сказав Кучма, показала приклад наступності влади. А не так, що ось, я, мовляв, прийшов, а все, що було до мене, те погано… Ще Кучма сказав, що в Єльцина ніколи й у думках такого не було, що Україна – не незалежна держава…

А чому Захід любить Росію? Все просто: треба подивитися не на географічну, а на геологічну карту. Там усе є… Прозвучала й улюблена фраза Кучми – з часів його прем’єрства: на Заході нас ніхто не чекає.

Наприкінці Швидкой спростував поширену думку про те, що росіянам бракує самоіронії. Він розповів анекдот часів радянської окупації Чехії. У чеській школі дітей запитують: хто такі для нас росіяни – брати чи друзі? Звичайно, брати, відповіли школярі, бо друзів – вибирають…

Володимир Ільченко

Фото Олександра Синиці, УНІАН