Багатійка Герега обіцяє, що більше не дерибанитиме київські землі

На порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання столичної міськради стояло лише одне питання – обрання нового секретаря Київради.

Відучора головною претенденткою на крісло Довгого називали депутатку від ГАК Галину Герегу, яка є співвласницею мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» і займає 27-у позицію в рейтингу журналу “Фокус” “200 найбагатших людей України у 2011 році”.

– Ми не будемо брати участі в голосуванні. Кандидатура, яка сьогодні розглядатиметься, належить до більшості Черновецького і Партії регіонів, саме тієї більшості, яка займалася розкраданням київських земель і майна, – категорично заявила перед початком засідання голова фракції БЮТ-“Батьківщина” у Київраді Тетяна Меліхова. – Конкретна претензія: Галина Федорівна особисто брала участь у всіх одіозних голосуваннях, і в тому числі 1 жовтня 2007 року, коли київські землі зменшилися десь на 2 тисячі га. За цими землями стоять господарі ГАК –Хмельницький та Іванов.

Заступник голови фракції “Удар” Кличка Наталя Новак теж заявляє, що їхні депутати не братимуть участі в голосуванні. Позиція фракції незмінна – вимагають перевиборів Київради й мера.

– Якщо представники опозиції сьогодні не голосуватимуть за Герегу, це означає, що в них непослідовна позиція і що вони займаються піаром, – вважає голова фракції Партії регіонів у Київраді Олексій Омельяненко. – Вони все життя кричали про те, що Довгий є спадкоємець Черновецького і його потрібно міняти. Зараз це відбулося. Олександр Попов довів це до логічного завершення…

– Чому відмовилися від кандидатури вашого однопартійця Дейнеги? – цікавляться журналісти в Омельяненка.

– Дійсно, було дві кандидатури. Але ми розуміємо, що в Партії регіонів у Київраді більшість не сформована. Тобто фракція не велика…

– А в ГАК сформована?...

Але депутат ігнорує це питання й продовжує.

– Коли ми зможемо сформувати більшість на базі Партії регіонів, тоді ми зможемо говорити про те, що секретар буде від ПР. Галина Федорівна – це компромісна фігура, яка здатна виконувати обов’язки секретаря Київради.

– Кажуть, що вона брала участь у скандальних земельних голосуваннях…

– Вона не брала участі в скандальних голосуваннях. В Євангелії є такий рядок: спочатку витягни поліно зі свого ока, щоб помітити потім тріску в оці іншого. Тож хай спочатку в опозиції перевірять усі свої голосування, а потім уже когось звинувачують.

Омельяненко запевняє, що ПР підтримає Герегу і прямує до сесійної зали. За ним до зали швиденько пробігають уже колишній секретар Олесь Довгий з головною претенденткою на його крісло – багатійкою пані Герегою.

На засіданні головує Черновецький. Відпочилий, загорілий, хіба що наче якийсь відсторонений.

Спочатку реєструється лише 65 депутатів.

– Це не точні дані, давайте ще разок. Будь ласка, вставте картки, – просить мер депутатів.

Кількість зареєстрованих депутатів зростає до 74. Кворум є. Пленарне засідання відкрите. Перед обранням нового секретаря бажаючим дають час на виступи.

Як і вчора, пані Меліхова наполягає на розгляді питань про дострокове припинення повноважень Черновецького й зверненні Київради до ВР з клопотанням щодо прийняття рішення про призначення позачергових виборів депутатів Київради та київського міського голови.

І так само, як і вчора, голова постійної комісії Київради з питань правопорядку, регламенту й депутатської етики Павлик заперечує включення цих питань до порядку денного, бо “вони не пройшли належним чином розгляд профільних комісій і не підготовлені”.

Новак наголошує, що Павлик приймає рішення з точки зору політичної доцільності.

– Леоніде Михайловичу, наша фракція пропонує вам здійснити такий подвиг, як учора здійснив Олесь Станіславович, і написати заяву про відставку, – пропонує вона Черновецькому. – Це був би вихід з тієї ситуації, у яку зараз потрапила Київрада. Можливо, у вас вистачить волі написати заяву про відставку…

– Можете не сумніватися, у мене вистачить волі, – запевняє Черновецький. – Я для себе це питання розглядаю. Але все будемо розглядати за регламентом… Дозвольте мені запропонувати вам на посаду заступника міського голови, секретаря Київради кандидатуру Гереги Галини Федорівни. Я знаю Галину Федорівну як порядну людину, як фахівця, який має високий рівень організаційних здібностей…

І Черновецький починає рекламувати свою протеже, розповідаючи про її активну громадську й соціальну діяльність, допомогу школам, дитбудинкам і церквам, про її премії і нагороди.

– Вона – один з найкращих топ-менеджерів в Україні, – резюмує мер. – Думаю, вона виявить якості ефективного менеджера й у сесійній залі. Прошу підтримати запропоновану мною кандидатуру.

За Герегу голосують 89 з 90 присутніх депутатів. Швидко, чітко, усе, як за планом.

Черновецький вітає нового секретаря букетом троянд і запрошує до виступу. У залі пожвавлення. Опозиція вбачає в голосуванні махінації.

– Не звертайте уваги. Вам доведеться до цього звикати. Виступайте. Усе нормально, – заспокоює спантеличену багатійку Черновецький.

Галина Герега дякує депутатам за підтримку та кредит довіри й закликає до конструктивної співпраці.

– Мені приємно, що місце секретаря Київради зайняла людина достойна, людина сильна, – коментує обрання наступника Довгий. – Хто налаштований підтримувати Галину Федорівну – я прошу допомагати, а тих, хто в силу якихось політичних обставин не може допомагати, я б просив хоча б не заважати…

Пані Меліхова з сесійної зали виходить обурена. Каже, що стиль роботи нової влади не відрізняється від попередньої і заявляє про маніпуляції при голосуванні.

– За законом голосування має бути таємне, нормально – бюлетенями, а не так, як маніпуляції зі системою “Рада”. Не було лічильної комісії. Фракція БЮТ-“Батьківщина” за представника більшості Черновецького і ПР не дала жодного голосу. Ми й не реєструвалися.

Кличко теж запевняє, що його депутати не брали участі в голосуванні.

– Сьогоднішню ситуацію ми можемо порівняти з баржею, яка пробита, не пливе, а ми намагаємося поміняти капітана, сподіваючись, що вона плистиме швидше. Зміна секретаря ситуацію не змінить. Треба змінити Київраду і мера.

Натомість Омельяненко наголошує, що голоси за Герегу від опозиції були.

– БЮТ і Блок Кличка сьогодні продемонстрували, що вони не монолітні. Тому що деякі голоси сьогодні були й від них…

– Узагалі дивуєшся брехливості цієї людини, яка брала участь у розкраданні. Причому він каже, що вірить у Бога, – дає відповідь пані Новак на звинувачення Омельяненка. – Але на нього ці заповіді якось не поширюються. Картки були особисто в мене, усі здали мені перед голосуванням. Не голосували БЮТ і ми. Усі інші голосували, окрім “сидячих” з “черновецьких” чи тих, які в бігах (або під слідством): Супруненко, Чуб, Іванов, Комарницький, Євлах, Сергійчук, Лавров і Лаврененко.

Але якщо вірити підрахункам Новак, то, за логікою, хтось із опозиційних депутатів таки проголосував. Адже в БЮТ – 14 депутатів, у Кличка – 12. Разом – 26. Додаємо всіх названих пані Наталею “втікачів” – 8 осіб. Виходить – 34. А проголосувало – 89. 89+34=123. А всього у Київраді – 120 депутатів. Тож чи картки “втікачів” голосували, чи таки опозиціонери долучилися – для киян залишиться таємницею. “Таємне голосування” – що тут скажеш…

Задоволений голова фракції ГАК у Київраді Олександр Пабат, чия підопічна стала секретарем, запевняє, що Галина Федорівна – саме та кандидатура, яка зможе об’єднати сесійну залу.

– А ви б Дейнегу підтримали? – цікавляться в Пабата журналісти.

– Дейнега є представником конкретної політичної сили. І всім було зрозуміло, що він спочатку представлятиме інтереси однієї політичної сили, а потім уже всіх депутатів. Таким чином працював Олесь Довгий.

Прес-служба оголошує спільну прес-конференцію голови КМДА Олександра Попова й новообраного секретаря Київради Галини Гереги.

– Я переконаний, що це на користь киянам. І її досвід та бажання працювати ефективно дасть позитивні результати і для розвитку Києва, і для благополуччя киян, – дає оцінку Герезі Попов і дарує їй величезний букет білих троянд.

– Я не підведу ні киян, ні депутатів, – обіцяє новообраний секретар. – Думаю, ми з КМДА будемо працювати ефективно на один єдиний результат – покращення життя киян, і будемо разом перетворювати нашу столицю на краще європейське місто.

– Чи правда, що ви голосували за скандальні земельні рішення? – запитують журналісти в Гереги.

– У своїй роботі я не збираюся допускати таких помилок, грубих порушень, я буду працювати згідно з регламентом… Якщо, може, навіть з мого боку і були допущені помилки, я не збираюся їх повторювати. А в більшості я це не робила, – дипломатично-завуальовано відповідає новий секретар.

Локальні ротації в Київраді тривають. Але зважаючи, що Черновецький іде на поступки владі, навряд чи його підопічних, навіть відсторонених від високих крісел, переслідуватимуть…

Анна Ященко