Черномирдін ціну на газ обговорив з відомою бабусею

Посол Російської Федерації Віктор Степанович Черномирдін прибув на прес-конференцію хвилина в хвилину. Зал РІА «Новости» в Україні так само, як і в Росії (це був режим відео-конференції) був заповнений вщерть. Ще б пак. Черномирдін - майстер афоризму. Тема «Десять років базового договору між Україною і Росією: що далі?» обіцяла дискусію.

Пан Черномирдін почав з того, що привітав українських журналістів від себе і російських колег. «Пишіть і показуйте, як слід, - сказав Віктор Степанович, - Сьогодні день народження Олександра Сергійовича Пушкіна, я ось ходив і відносив корзину квітів до його пам`ятника. Для нас Пушкін - це все.»

«МЕНІ ТАКА ДЕМОКРАТІЯ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ. КОМУСЬ І В УКРАЇНІ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ, А ХТОСЬ ЇЇ ОБОЖНЮЄ.» Віктор Степанович похвалив Базовий договір, який був підписаний 31 травня 1997 року. Є що пригадати, сказав Черномирдін. Сьогодні відомства готують пролонгацію цієї угоди і наповнюватимуть його змістовну частину. Посол сказав, що документ увібрав всі напрями нашої діяльності: у міждержавних відносинах, економіці, політиці, фінансах. 5 червня у Москві підписано документи про морські кордони.

«У нас непогані результати в наших відносинах, - запевнив посол, - В торгівлі ми вийшли на рекордну цифру на 26 мільярдів доларів. Це намало. І небагато, враховуючи наші можливості. Але немало. За підсумками першого кварталу накопичені інвестиції в Україні перевалили за мільярд. І ми повинні старатися, ми хочемо, щоб російський капітал був присутній тут повномасштабно. І ми хочемо, що український капітал працював у Росії. Працювати є над чим.

Створено міждержавну комісію, яку очолив наш президент Володимир Путін, в її рамках працює сім комітетів і підкомісій. Це дуже важливий інструмент, він охоплює всі напрями нашої діяльності. І це говорить про значущість наших відносин. Робота йде в постійному режимі».

Скептики оцінюють ефективність договору негативно. Стверджують, що в наших відносинах відбувся відкат. Чи допускаєте ви денонсацію договору? Російський парламентарій Затулін говорить, що при вступі до НАТО українські політики самі поставлять питання про денонсацію договору. Є інші скептики, окрім Затуліна? Хотілося б подивитися їм в обличчя. Якщо вони зуміють зробити краще, хай зроблять. У великому договорі прописаний і цей механізм денонсації. Якщо країна захоче вийти з договору, то про це треба повідомити за півроку до закінчення договору. Жодна сторона не заявила, значить, договір пролонгується.

Відкати не відкати, я на вулиці ці слова можу говорити. А в серйозній аудиторії, я цього не розумію. Якщо якісь питання є і в чомусь ми відкотилися, назвіть. Але договір формалізує ці відносини. Ми сьогодні діємо в рамках договору, і коли дехто починає розпрягатися, ми говоримо: читайте договір. Ми за ці 10 років багато пережили. Ви знаєте, що відбувалося. У Росії теж всього багато відбувалося. І ми вибудовували відносини. Ми двічі вирішували питання по заборгованості України по газу, ми багато питань знімали. Сказати, що все було легко і просто, у мене слів на це немає. Є проблеми і будуть проблеми. Але ми для цього і є, щоб їх вирішувати. Це є життя. Так, непроста ситуація в Україні, але ми говоримо про наші міждержавні відносини. Україна у себе розбереться.

«ТУТ В УКРАЇНІ НЕ НУДНО...» Чому вчора в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі був затриманий академік, радник Президента Микола Жулинський? Вчора відбулися дві події, спочатку українська сторона не впустила до Криму нашого політолога Олександра Дугіна, а потім я дізнався про Жулинського. Ну мабуть, у нас відігралися. Чому, за що Жулинського не пустили, я не знаю. Десь місяць тому російське МЗС пропонувало українській стороні обопільно припинити цю практику: не впускати людей. Я знаю, що навіть провели ряд зустрічей з українськими колегами з МЗС. Але відповіді поки не надходило.

Українська сторона, забороняючи в`їзд комусь з російських громадян, робить це публічно, заздалегідь і з поясненням причин. Чи не можна розраховувати на таку саму люб`язність з боку Росії? Не завжди. Дугіна теж не попередили і без пояснення причин не пустили.

Як ви оцінюєте події, які відбуваються в Україні? Я можу оцінки давати тільки, що відбувається в Росії. Мені це коректно.

А стосовно заяв щодо процесів в Україні, що це і є демократичний шлях... Ми, може, по-різному розуміємо, що таке демократія. Моя особиста думка: мені така демократія не подобається. Але це ні про що не говорить: мені не подобається, комусь і в Україні не подобається. А хтось її обожнює. Навіщо тут давати оцінки? Тут в Україні - грамотний народ, розберуться. Демократія - це складне розуміння в житті. Це не вседозволеність, це повага, це дуже серйозне питання.

Чи важко працювати послом Росії в Україні? Важко або не важко. Тут в Україні не нудно. І проблеми, які ви назвали, - делікатні: і російська мова, і Севастополь, і Крим, і м`ясо, і молоко. Це делікатні для простого громадянина теми. Ми в 90-і роки думали, що найпростіше питання - це будуть відносини з Україною. Але для цього потрібно повернутися у той час і в ту обстановку, в якій ми жили. І ми небагато помилок зробили в наших відносинах.

Ваш Президент дуже гостро висловився про ситуацію в Україні... Чиї враження лягли в основу такого висновку Володимира Володимировича? - поцікавилися ми.

А що сказав Путін?

Ну, що українські хлопці скочуються до тиранії... Це потрібно питати у Володимира Володимировича.

Але ж зазвичай уявлення про країну формує посол перебування... Ви думаєте? - хитро посміхнувся посол, - Ви помиляєтеся.

«Невже йому це нашептав наш прем`єр?» - захотіла запитати я. Але не встигла. Моє питання розвинув інший журналіст.

Ви вважаєте, це був жарт, іронія чи серйозно? Як би вам правильно сказати. Якщо вам цікаве моє сприйняття, то Президенти не жартують.Частка жарту присутня скрізь. Але ці питання потрібно глибше розуміти.

ПРО ВІДОМУ В УКРАЇНІ БАБУСЮ І ЦІНУ НА ГАЗ

Кажуть, що в кінці року ціна на газ буде 180 - 200 доларів за тисячу кубів. Яку ціну, на Вашу думку, витримає українська економіка? Не думаю, що до кінця року ціна на газ змінитися. Що стосується наступного, то ціна мінятиметься. Вона змінюється і всередині Росії. Болюче питання. Сьогодні нас збирав Президент Віктор Андрійович Ющенко. Там стоїть бабуся біля входу і каже: Віктор Степанович, а ви на газ ціну не піднімете? Ну, вона відома на всю країну бабуся. Підготовлена така бабуся. А ціна мінятиметься. Це питання ринкових відносин. Ми вступили в ринок, ми вже п`ятнадцять років на ринку, і нам треба навчитися жити нормально, по-людськи. І це питання, звичайно, переговорне. А українська економіка витримає.

Як ви ставитеся до створення в Києві музею радянської окупації? Ставити так питання ні в які рамки. Про яку окупацію? Хто кого окуповував? Що таке радянська влада? Ті, хто так говорить, чомусь же вчилися. Або не довчилися. До кого претензії? Що ми всі назад? Що ми всі в кістках намагаємося розібратися. Може нам про завтрашній день подумати? Для мене особисто це - образа. Думаю, що і для російського народу це образа. Та й не тільки для російського, але і для українського. Плюнути в душу людям? За що? Так, при радянській владі було все. І багато було хорошого і нехорошого. Але сьогодні говорити про це в таких термінах, я не можу сказати по-іншому - соромно за це.

Вікторе Степановичу, російська еліта дозріває до розуміння, що до 2017 року треба буде будувати нову базу для Чорноморського флоту? - вже на порозі запитали ми посла.

До 2017 року ви в Україні так сильно змінитеся, що самі не захочете, щоб Чорноморський Флот йшов з Севастополя, - запевнив посол.

Лана Самохвалова