Журналістів частували Секретаріатом Президента (фоторепортаж)

В принципі це була дуже дотепна ідея. На честь професійного дня журналіста представникам українських ЗМІ показали те, куди вони весь час намагалися потрапити різними правдами і неправдами. Секретаріат Президента провів День відкритих дверей. Журналістів кілька годин водили коридорами влади, знайомлячи з кухнею, де готується левова частка української політики.

Як відомо, сам будинок на Банковій був споруджений наприкінці тридцятих років для керівництва Компартії України.

Журналістам показали зал, де знаходяться символи державної влади – булава часів Богдана Хмельницького, президентська печатка і штандарт. У цій кімнаті було ухвалено безліч доленосних рішень для країни, зокрема підписано Універсал національної єдності (хоча – де він тепер цей Універсал і де єдність?).

Гості побували в кабінеті глави Секретаріату Віктора Балоги на другому поверсі. Колись тут засідали перші секретарі КПУ, потім перші два президенти. Щоправда, Леонід Кучма не досидів свого терміну, переїхав на четвертий поверх в 2001-му, коли там був зроблений євроремонт. На столі Балоги лежала відкрита Біблія: Старий Заповіт, книга «Числа». «...І принесли начальники жертви освячення жертовника в день помазання його, і представили начальники приношення своє перед жертовник...»

- У мене тут немає своїх речей, - каже Віктор Іванович.

- Чому?

- Щоб коли почнуть виганяти, можна було швидко зібратися.

Швидкі журналістські очі помітили на тумбочці Балоги тарілку з фруктами, прикритими харчовою плівкою.

- Від кого ховаєте продукти?

- Це Яценюк приходить і весь час з`їдає, тому від нього закрили, - відповідає глава Секретаріату.

- Тут візуються розпорядження, укази й інші документи, - розповідає Балога про свою роботу.

- А скільки триває Ваш робочий день?

- Ну, починаємо годин з восьмої ранку, закінчуємо приблизно до десятої вечора.

Журналісти помічають в кутку шикарний шкіряний диван:

- Це той самий диван, про який ми подумали?

- Ви маєте на увазі той, під яким лежав диктофон майора Мельниченка? – перепитує Балога. – Так, здається, він... Хоча, знаєте, могли змінити. Я не знаю, якщо чесно.

Побувавши в суміжному кабінеті, де раніше сиділи другі секретарі КПУ, а нині розташована переговорна кімната, ми виходимо в коридор влади і зустрічаємося на сходах з Юрієм Луценком.

- Куди ви прямуєте? – питаємо у нього.

- До Президента, - відповідає лідер Народної Самооборони.

- Але ж у нього зустріч з послами, - відповідаємо ми (до початку екскурсії Секретаріатом ми бачили, як до Віктора Андрійовича пройшли грузинський і японський дипломати).

- На те вони і посли, щоб іти, - відповідає Луценко і продовжує свій рух до Ющенка.

В одному з коридорів Секретаріату встановлений бюст Грушевського, що органічно змінив свого часу гіпсову частину Леніна. Стіни прикрашені картинами, які вибирає Державне управління справами, видобуваючи їх із спеціальних фондів. Будинок самого управління, або ДУСі можна побачити з дворика Секретаріату. Тут же – їдальня і друкарня Верховної Ради.

У Секретаріаті є спеціальна студія Президента, де записуються всі його звернення, інтерв`ю, прямі ефіри.

- Зазвичай готуємо записи за кілька днів до свят. Доводиться записувати багато разів але, якщо пощастить, то вистачає й одного, - каже завідувач відділу технічного забезпечення Секретаріату Президента Іван Курбашнов, який працює тут з 1996 року і записував ще Кучму.

Співробітник каже, що умови в студії непогані, техніка сучасна, але ще трохи, і час буде мінятиме. Позаду столу, за яким сидить Президент під час записів, стоїть полиця з книгами. Виявляється, це просто телегенічні фоліанти з Секретаріату Президента. Їх ніхто ніколи не читає, вони відіграють суто декоративну роль.

Будинок Аршавського, розташований за адресою Банкова, 10, – мабуть, найзатишніше приміщення з комплексу Секретаріату. Тут зупиняються представники іноземних делегацій. Гостювали тут прем`єр Люксембурга, Кондоліза Райс, Мадлен Олбрайт. Бували президенти Бразилії, Молдови, Литви, Росії, а також Борис Березовський і особистий гість Леоніда Кучми нині покійний російський актор Кирило Лавров.

Тут усе пристосовано для того, щоб не тільки відпочивати, а й вести переговори: камінна кімната, ставок сердечком, кіпариси. За адресою Банкова, 10 вирішуються міжнародні питання, а внутрішньоукраїнські, – переважно будинку Городецького, або в Будинку з химерами, як його називають.

Якщо зовні цей будинок прикрашають скульптури живих тварин, то всередині – зображення мертвих. Дивлячись на цю будівлю з Банковою, можна налічити три поверхи, натомість із зворотнього боку – шість. Тепер ви розумієте, чому в українській політиці все так дивно: фен-шуй Будинку з химерами робить своє. Усередині ж самого будинку є їдальня, приймальня, банкетний зал. Все казкове-казкове.

Не казковими виявляються подарунки Президентові. На стендах: кубок від Президента Чеської республіки, щось не дуже зрозуміле від Михайла Саакашвілі і від корейського президента. А от Володимир Путін подарував своєму українському колезі «Книгу о лошади», що належить перу князя С.П.Урусова. Що він цим хотів сказати?

- Якщо подарунок коштує більше двадцяти п`яти гривень, то Президент мусить його здати, - пояснюють співробітники Секретаріату. – Але тут немає подарунків дешевших двадцяти п`яти гривень. «Отже, Путін не поскупився», - переговорюються журналісти.

Дивна річ, у музеї подарунків Київської міськадміністрації мінімальна межа вартості презентів - 1000 грн.

Екскурсія закінчується брифінгом Президента.

Він відповідає на три запитання, що мають суто політичний характер, після чого нагороджує особливо видатних журналістів, серед яких два його фотографи.

Закінчується все воістину неформально: журналісти п`ють шампанське з Президентом. Щоправда, він не п`є, тільки чокається:

- На камери я, звичайно, пити не можу. Зафіксують, зроблять свої висновки.

Антон Зікора, фото Дмитра Стаховського