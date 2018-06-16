Справа Пилипишина: Попов писав Януковичу, щоб конкурента «потрусили»?

Київські журналісти Віктору Пилипишину симпатизують. Інакше, чим пояснити велику кількість телекамер під дверима «Медікома» на Страсну п`ятницю, куди напередодні завітали тридцятеро убозівців, аби повідомити колишньому голові Шевченківського району столиці Віктору Пилипишину про порушення проти нього кримінальної справи. За версією слідства, загін УБОЗу прибув, дізнавшись, що Віктор Пилипишин (який рік тому переніс операцію на серці, і був госпіталізований за тиждень до цього з гіпертонічним кризом) збирається залишити стіни клініки. Допитати хворого тоді не вдалося, оскільки його відправили до реанімації. На той момент, коли готувався матеріал, Пилипишина реанімобілем перевезли до реанімації кардіологічної клініки ім.Стражеска.

Віктор Пилипишин дуже хотів стати мером Києва. Він ішов до цього послідовно, не відволікався. І на момент порушення кримінальної справи, тобто фактично за рік до старту чергових виборів в Київраду, у нього, такого собі скромного лідера руху «Кияні передусім» було 13% рейтингу. Цифра неслабка і цілком зрозуміла. Враховуючи, що на посаді голови Шевченківської адміністрації, він весь час мерства Черновецького різко критикує мера, навіть в своєму районі провів референдуми про довіру мерові Черновецькому з цифрою недовіри під сто відсотків.

Він не соромиться запрошувати журналістів до себе додому на Виноградарі, показує свій автомобіль і демонструє домашню теплицю: «Моя податкова декларація дозволяє все це мати». Спілкування з пресою нерідко закінчується наочною демонстрацією плодів його роботи в районі: «Табір на Дніпрі, куди ми привозимо дітей з малоімущих сімей, дитячі майданчики, засклені вікна шкіл і дитсадків, шкільні стадіони».

Звичайно, жоден із столичних чиновників не ідеальний, але багато хто визнає: якщо Пилипишин і має якийсь шматок від київського пирога, то явно має з прибутку, а не із збитків. При вимкненому диктофоні він детально міг розповісти журналістам, чому саме провалилося чергове голосування про відставку Черновецького.

Коли в Україні змінилася влада, Віктор Пилипишин серед своїх колег позбувся крісла голови райадміністрації. А в приймальню Пилипишина, як голови «Киян передусім» зачастили ходоки. Тоді поповзли чутки про швидку зміну Черновецького і вибори в Києві. БЮТ пропонував стати під свої прапори, обіцяючи швидку перемогу. Регіони теж пропонували, але не так наполегливо. Ця команда все-таки не сприйняла його як «свого».

Втім, Віктор Пилипишин поводився обережно, не ігнорував заходи за участю президента. І контакт з новою владою був знайдений. Один з віце-прем`єрів, далеко не останній з урядових віце-, в майбутній гонці за крісло мера вирішив поставити на Пилипишина. Але в іншого, теж не останньої людини в Адміністрації Президента були аналогічні плани на Олександра Попова. (Нагадаємо, що в червні минулого року президент призначив Попова першим заступником Черновецького.) Тоді, не маючи своєї кандидатури на посаду столичного мера, регіонали вирішили дати попрацювати і підтягти рейтинг своєму членові, колишньому мерові Комсомольська Попову. Потім президент руками парламенту вніс зміни до закону про столицю: розвів посади голови КМДА і голови Київради, і в листопаді Попов став головою КМДА.

Цікаво, що тоді пішов слух, мовляв, бути Пилипишину першим заступником Попова. Як зізнавалися люди з оточення Віктора Петровича, його два тижні з цим вітали різні чиновники. Але міцний господарник з Комсомольська не захотів у перші заступники міцного господарника з Києва. Можна тільки здогадуватися, наскільки жорсткою була боротьба групи, на користь якої було «підсилити» Попова Пилипишиним, з покровителями покровителів голови КМДА, які не бажали підпускати нікого чужого до київських бюджетів, земель, будівництв і активів.

Задля справедливості варто сказати, що Олександр Попов встиг дещо зробити в столичному господарстві. З одного боку, він чітко виконував побажання центру, розганячи податкові і запобігаючи іншим видам Майданів, з іншої - місто до зими більш-менш підготував, заборгованості по зарплатах у столиці виплатив. І навіть зробив гучний звіт про зловживання «молодої команди» Черновецького.

Наступ Попова (або того чиновника з АП, який ним займається) на молоду команду Черновецького закінчився арештами київських чиновників і переобранням секретаря Київради. До речі, новоспеченого секретаря - Галину Герегу з ГАКу, сателіта Блоку Черновецького, таку українську господиню, чутки пов`язують з ім`ям того ж високопоставленого чиновника з Адміністрації Президента, який курирує і Попова.

Загалом, Попов непогано виконував роботу мера, але відірватися від свого 9-процентного рейтингу так і не зміг. А в світлі виборів, що мають відбутися в 2012-му, звісно, хотів би, щоб кампанія пройшла без несподіванок на зразок Пилипишина. Цього ж очевидно прагне і його куратор з АП. Джерела з оточення Пилипишина говорять, що Олександр Попов особисто писав президентові з проханням перевірити діяльність Віктора Пилипишина на посаді голови Шевченківської райдержадміністрації. Неважко здогадатися, хто турбувався про те, щоб лист без затримок потрапив до адресата. За версією слідства, на посаді голови Шевченківської адміністрації Віктор Пилипишин «зловжив» на 15 мільйонів гривень, передавши якусь будівлю на проспекті Перемоги, 8 приватній структурі.

Адвокат Сергій Гребенюк в інтерв`ю УНІАН так коментує ситуацію з порушенням кримінальної справи проти Віктора Пилипишина:

- Віктору Пилипишину звинувачення в присутності адвокатів не пред`явлене. Тому я не можу коментувати предмет звинувачення. Йому було вручено ухвалу про порушення кримінальної справи. З моменту вручення ухвали, після того, як він потрапив в реанімацію, ніяких слідчих дій не проводилися. Зараз правоохоронні органи перевіряють законність відчуження об`єкту, який розташований за адресою проспект Перемоги, 8 (літери А і Б). Йдеться про те, що Київрада прийняла рішення про аварійний стан цих приміщень і необхідності їх знесення. Але Шевченківська райрада через якийсь час знайшла покупця для цих приміщень. Це, звичайно, їх заслуга. Замість того, щоб за державні гроші зносити цей об`єкт було ухвалено його продати. Бюджет району одержав якісь гроші. Віктора Петровича звинувачують у тому, що він видав розпорядження на виконання цього рішення райради про продаж цього об`єкту. Це попередній опис того, що ми побачили в документах. Ситуація неоднозначна, в ній потрібно розбиратися. Правоохоронні органи мають право перевіряти факти, а Віктор Пилипишин відчуває себе впевнено, він знає, що ухвалював законні рішення і доводитиме це згідно з чинним законодавством, добиваючись закриття кримінальної справи. Найбільш резонансним тут є те, як діють правоохоронні органи. До особи, яку жодного разу не викликали правоохоронні органи, приганяють спецпідрозділи, відбувається шоу в реанімації. Ситуація із здоров`ям Віктора Пилипишина залишається нестабільною. Рідні послідували рекомендації перевести хворого до кардіологічного центру ім.Стражеска.

У неділю охорону з палати Віктора Пилипишина зняли і вже пускали рідних. Паралельно в інформпросторі спливали якісь «супутні» подробиці й теми. То друг сім`ї Черновецьких Ірена Кільчицька повідомила, що Пилипишин запрошував її пообідати. Дочка Пилипишина - Олена в інтерв`ю УНІАН з гіркою посмішкою зауважила, що швидше за все Ірена Реонольдівна говорила з якимсь іншим Пилипишиним, а не її батьком, той більше тижня хворіє і навряд чи із своїм тиском зважився б кудись іти.

То «анонімні джерела МВС» через журналістів пропрезидентської газети обіцяють Пилипишину десять років ув`язнення. До речі, рідні Віктора Пилипишина думають подавати позов на видання, що тиражує такі чутки. А що сам Пилипишин? Він лікує серце, і за словами дочки Олени, вважає всю подію непорозумінням. Поводиться обережно.

Воно й слушно, до виборів мера ще рік. Рейтинг у українських в`язнів з колишніх представників вищих ешелонів влади зростає автоматично. Щоправда, здоров`я процес такого «особистого зростання» не додає. Теж автоматично. Навіщо когось злити?

Маша Міщенко