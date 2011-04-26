З Пилипишина взяли підписку про невиїзд

Слідчий прокуратури 25 квітня обрав колишньому голові Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації Віктора Пилипишина запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Таке рішення було ухвалене з урахуванням стану здоров’я обвинуваченого Пилипишина, повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Прес-служба ГПУ нагадує, що прокуратурою столиці розслідується кримінальна справа за обвинуваченням колишнього голови Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації у перевищенні службових повноважень при передачі у приватну власність одному із товариств будинків на проспекті Перемоги загальною площею понад 3220 кв.м, чим заподіяно збитків громаді на суму понад 15 млн. грн.

У тому числі приватній структурі було незаконно передано будівлю діючої вечірньої школи № 5, де до останнього часу проводилося навчання.

У зв’язку з надходженням інформації про намір Пилипишина ухилитися від слідства, слідчим прокуратури було прийнято рішення про його тимчасове затримання за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, а також про притягнення як обвинуваченого.

Голосіївським районним судом 22 квітня 2011 року винесено постанову про затримання та доставлення Пилипишина до суду для розгляду подання про обрання йому запобіжного заходу – взяття під варту.

Проте за вказаними рішеннями слідчого та суду Віктор Пилипишин не затримувався, оскільки перебував на лікуванні у медичному закладі «Медіком», а на даний час Пилипишин перебуває в Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» АМН України, зауважили в прес-службі ГПУ.

На даний час проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин справи.