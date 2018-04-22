Президент привітав депутатів з їхньою політичною кончиною

Літо, зелень, галявина біля Секретаріату, стільці, де сидять журналісти, – і Президент, який проводить свою щоквартальну прес-конференцію. Його вступне слово, так само як і відповіді на запитання, стали виразніші, афористичніші, а головне – коротші.

Раніше не було нічого нуднішого, як слухати довгу оцінку поточної політичної ситуації у виконанні Віктора Андрійовича... Сьогодні це було вже не довге моралізаторство, а короткий, іронічний, місцями жорсткий перформенс.

Питання повноважності парламенту закрите. Про це розіслані повідомчі грамоти всім іноземним державам. Досягнута домовленість щодо дати виборів. Виключно йдучи назустріч іншій стороні, я погодився проводити вибори, грунтуючись на статтях 81 і 82 Конституції України. Вперше в історії України народні депутати склали з себе повноваження. Я вітаю цей крок депутатів.

Ющенко узяв зі столу і продемонстрував пачку заяв.

– Ось вони, – ефектно помахав ними в повітрі, – 7 і 8 червня за підписами віце-спікера Адама Мартинюка з апарату Верховної Ради до секретаріатів партій надійшло підтвердження, що ці заяви одержано. Зі 106 підписів БЮТ – 103 підтверджені, з 69 «Нашої України» – 63 підтверджені.

Вступає в дію стаття 82 (про повноваження Верховної Ради). На цьому можна було зупинитися. Я хотів би ще раз звернутися до Олександра Мороза: припиніть боротися за кожен день нелегітимної роботи Верховної Ради. Парламент ухвалив сильне і мужнє рішення. В історії України був випадок, коли спікера виносили з парламенту разом з кріслом (так зробили в 2000 році з Олександром Ткаченком. – Авт.). Ну а якщо воно комусь подобатися, то можна подарувати це крісло, поставити на кухню, щоб ця людина продовжувала милуватися кріслом ще багато років. Давайте не робитимем шоу для однієї політичної фігури. У нас є можливість вийти з кризи гідно і чесно. І я сподіваюся, що ці вибори стануть початком, коли бюджетні асигнування просто так не витрачатимуться на якусь галузь, коли не купуватимуться закони і пакети приватизації. Це добра нагода для того, щоб почистити політичні стайні.

Цікаво, що про Мороза Президент говорив без роздратування, але дещо втомлено, плавно перетворюючи «батька парламентаризму» на такого себе політичного батечка Ліра.

Еге ж, про афористичність президентської промови. ЦВК має забезпечувати виборчий процес. ЦВК не повинна допускати, щоб через неї проходила експлуатація політичних доктрин і цілей. Питання «обнулення» списків не повинне бути проблемою ЦВК, яка чекає, коли ж у них буде кворум, щоб провести це «обнулення». Це абсурд, які влаштували в країні колишні «батьки демократії». ЦВК покликана просто забезпечувати процес виборів. І я нейтралізуватиму спроби політичного тиску на ЦВК.

До питань журналістів перешли достатньо швидко. Журналістка поставила розлоге запитання – щось антиолігархічне і сильно помаранчеве, що передбачало розлогу відповідь на теми реформ і євроінтеграції. Що журналісти й отримали. «Дякувати» колезі. Але самі нарвалися.

Далі російсько-українське питання. Останні роки багато говорили про відкат і охолодження відносин з Росією, і подальші пасажі Президента прозвучали достатньо свіжо.

– Чи знаєте ви, що ми ніколи не просувалися у відносинах з Росією так, як зараз. Адже я порушив питання, які не порушувалися десятиріччями. Я перший заговорив про власність. І я повторюю, неможливий компроміс і побудова відносин, поки не вирішені питання власності, нерухомості і кордонів. Ми запропонували 22 договори, які повинні бути продовженням базового Договору між Росією і Україною. Україна ініціювала ці документи. У нас є діалог з Володимиром Володимировичем Путіним. На останній зустрічі я надав йому дуже багато інформації, і я думаю, вона дасть йому підстави по-новому подивитися на Україну.

Віктору Андрійовичу поставили незвичне запитання про олігархів, про те, наскільки їх присутність в політиці виправдана, адже нібито саме Ахметов допоміг домовитися Президентові й прем`єрові про дострокові вибори.

Почав Президента “за упокой”. Наш парламент корумпований і криміналізований більш, ніж парламенти сусідніх держав. І де впевненість, що в наступному парламенті не буде запропоновано 5 мільйонів для того, щоб провести неконституційний закон про Кабмін або щоб не переглянути закон про РНБО. Парламент схвалив тендерний закон, який просто криміналізував діловий світ. Я проти того, щоб великий бізнес був представлений в парламенті. Але що стосується Рината Ахметова...

...А закінчив “за здоров`я”.

Під час спілкування з ним у мене склалося враження, що у нього є конструктивна позиція і бачення національного розвитку. Він стояв на позиціях врегулювання політичного конфлікту. І я хочу, щоб журналісти про це знали.

На запитання про конфігурацію поствиборчої коаліції, Президент сказав, що йому бажаніша коаліція демократичних сил. Він закликав всіх демократичних партнерів до взаємного прощення, коректного ведення політичної боротьби. Ми повинні подбати, щоб не втратити і відсотка в цій боротьбі.

Маша Міщенко

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