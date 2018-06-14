Чи має Янукович ким замінити Азарова?

Крісло під прем’єр-міністром Миколою Азаровим хитається вже давно. А після останнього “наїзду” голови Ради міністрів Криму Василя Джартина прем’єра через гречку, відставку Азарова стали називати вже питанням часу. Хто замінить Миколу Яновича на посаді? З цим питанням ми звернулися до політологів.

НАСТУПНИКОМ МОЖЕ СТАТИ НАВІТЬ ХОРОШКОВСЬКИЙ

Володимир Фесенко:

Зараз ходить багато чуток про те, що відставку Азарова нібито лобіює Дмитро Фірташ. І вчорашній репортаж Інтера про мітинг Королевської, де лунало саме гасло про відставку Азарова, опосередковано цю версію підтверджує.

Те, що Азаров рано чи пізно піде, – всім зрозуміло. Є незадоволення роботою уряду. Зокрема прем’єр-міністра.

Експерти вважають, що більш доцільно було б замінити Азарова восени. Зараз, на початку літнього канікулярного сезону, коли більш спокійна економічна атмосфера, немає прямих приводів для відставки уряду. Краще міняти прем’єра, коли треба або когось принести в жертву, або зняти соціальну напругу.

Є різні кандидатури на крісло Азарова. Я чув, що наступником може стати й Валерій Хорошковський. Але з точки зору логіки української політики, і, зокрема, логіки президента – треба зберегти баланс інтересів. У цьому сенсі Азаров був фігурою балансу. У нинішньому уряді такою фігурою в принципі є Клюєв. Він також не належить напряму до якоїсь конкретної політичної групи, хоча він класичний “донецький” і стоїть ближче, звичайно, до Ахметова, ніж до Фірташа. Такий собі “молодий Азаров” з точки зору дистанційованості від окремих бізнес-політичних груп. До того ж, Клюєв тягне на собі багато оперативних завдань уряду. У цьому сенсі така заміна була б більш-менш оптимальна. Але це питання політичної логіки, інтриг – хто переконає президента.

Може бути зроблена ставка на “молодого реформатора”, тоді виникнуть кандидатури Сергія Тігіпка чи Акімової, хоча в неї немає досвіду урядової роботи. Це її мінус. Можлива така комбінація, коли фактично Кабміном керуватиме, наприклад, той самий Клюєв, а представлятиме уряд політично “молодий реформатор”.

Але можливі й сюрпризи – кандидатура, яку ніхто не очікує.

Зараз ще зарано казати, що питання вирішено і Азарова замінять. Ризики для Миколи Яновича зросли суттєво. Але питання поки що не вирішено. Мені здається, президент враховуватиме, що для нього краще: сьогодні замінити Азарова чи зробити це все ж таки восени.

ПУТІН НЕ ХОЧЕ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРИ З АЗАРОВИМ, БО ТОЙ ЙОМУ “НЕРІВНЯ”

Віктор Небоженко:

Закінчується строк профнепридатності Азарова. Усі пам’ятають знамениту фразу про те, що прийшла “команда професіоналів”. На професіоналізм уже не можна давити, і ворогів уряду Азарова, тобто колишню владу, теж непристойно нібито звинувачувати у всіх гріхах, коли минуло вже більш як рік. Тому питання стоїть насамперед про якусь іміджеву зміну.

Але найголовніша тут економічна проблема, міжнародна. У нас улітку завжди проходять дуже важкі переговори щодо газу. Зараз і Азаров, і Янукович, і частина депутатів порушують питання про перегляд ціни на газ. Путін, без п’яти хвилин президент, не хоче вести на рівних переговори з Азаровим. Тобто треба шукати людину, з якою б Путін погодився ці переговори вести. Ось у чому проблема.

Для Путіна і Бойко теж нерівня...

Після цієї дивної адміністративної реформи Кабмін уже не є єдиним виконавчим органом влади. Вона складається з кількох Кабмінів. Якщо прем’єром стає Бойко – решта обурюється. Якщо стає Клюєв – незадоволеними залишаються Азаров, Колесніков, Бойко. Фінансово-промислові групи поділили Кабмін за своїми інтересами. І зараз зсув на користь тієї чи іншої фінансово-промислової групи руйнує той хисткий баланс, на якому тримається адміністративна вертикаль. Тому ставку президент робитиме на якусь нейтральну фігуру. Це може бути “Азаров молодший віком”. Напрошується кандидатура Тігіпка. Але він потрібний для іншої справи – на нього треба повісити соціальну контрреформу або ще більш серйозні речі. Тігіпко – дуже цінний кадр у сьогоднішніх політичних іграх, і він розуміє свою важливість. У випадку арешту, наприклад, Тимошенко, можна заарештувати й Тігіпка, аби витримати баланс: нібито ми справедливо ставимося і до своїх, і до чужих.

Головне питання – з якою ціною газу зустріне Україна зиму. І воно не вирішується в рамках азаровських домовленостей. Отже, шукатимуть людину, яка б сказала: я цього не обіцяв, не казав, починаємо все з нового аркуша. Ось чому потрібна заміна Азарова, а не тому, що він старіє чи каже дурниці про лопати.

ВІДСТАВКА АЗАРОВА – ЦЕ ПОКИ ЩО ТЕМА, ЯКА НАВМИСНЕ ЗАКИДАЄТЬСЯ В ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ

Володимир Лупацій:

Відставка Азарова не є доконаним фактом. Те, що в інформаційному полі з’явилася ця дискусія, свідчить тільки про те, що всередині верхівки влади розгорнута дискусія – яким чином реагувати на ситуацію з падінням рівня довіри, з обвалом рейтингу, з пробуксовуванням реформ.

Очевидно, що ключові фінансово-економічні групи, які стоять за ПР, більше не влаштовує перехідна фігура, якою був Азаров. Вони хочуть бачити людину, яка більше дослухатиметься до їхніх інтересів. Водночас у керівництві держави спостерігається загострення ситуації, пробуксовка економічних реформ. Відповідно, відставка Азарова може позиціонуватися як спосіб певної каналізації соціального невдоволення й оновлення, запуск якоїсь нової генерації.

Є два сценарії. Один – коли відбуваються зміни на персональному рівні, тобто на рівні першої особи уряду – Азарова. Другий – більш м’яка ротація: прем’єр-міністр зберігає за собою посаду, але відбуваються кадрові зміни – прилив нової крові.

ЯНУКОВИЧ НЕ МОЖЕ ЗНАЙТИ ФІГУРУ, ЯКА Б УРІВНОВАЖУВАЛА ГРУПИ ВПЛИВУ Й НЕ ПІДСИДЖУВАЛА ЙОГО

Олександр Палій:

Влада зацікавлена в тому, щоб зняти з президента соціальне невдоволення, яке на нього природним чином падає після конституційної реформи, і перекласти його на когось. Тому Азаров тут є достатньо зручний громовідвід, і уряд разом з ним.

Крім того, очевидно, що нинішній уряд абсолютно не здатний до реформ. Це уряд, який говорить про реформи, а насправді ніякої діяльності, крім розподілу фінансових потоків і розв’язання якихось поточних проблем, не провадить.

Очевидно, що в президента є проблема – де знайти фігуру, яка, з одного боку, врівноважувала б різні групи впливу в його оточенні, а з другого – була б дуже лояльна до нього й не “підсиджувала” Януковича. Кадрова бідність нинішньої влади і зумовлює таке довге життя нинішнього Кабміну, який у природних умовах ніколи б на таке життя не міг розраховувати. Януковичу банально ніким заміняти уряд зі свого оточення. А взяти справжнього кваліфікованого менеджера, який би міг діяти, Янукович просто боїться.

Я чув про кандидатуру Присяжнюка... І те, що Джарти достатньо різко висловився на адресу Азарова – думаю, свідчення того, що з його боку теж є якісь сподівання на це крісло. Симптоматично, що різко відповідати прем’єр-міністру починає не тільки голова уряду Криму, а й голова ВР, який у нас вирізняється тим, що дуже добре тримає ніс по вітру.

Опитувана Яна Солнцева