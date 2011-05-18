Джарти наїхав на Азарова
"Миколо Яновичу, де дешева гречка?"
Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ не виключає, що порушить на засіданні Ради регіонів, яке заплановане на початок червня на півострові, питання доцільності закупівлі гречки в Китаї.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Радміну АРК 17 травня.
«Закупівлю гречки в Китаї довірили незрозумілій комерційній структурі за незрозумілі кошти за незрозумілою ціною незрозумілої якості... Розуміючи, що наша ментальність така, що не хочуть її їсти, фасують її в українську фасовку. Люди дізнаються про це тільки тоді, коли зварять - від неї тільки мамалига залишається», - обурився кримський прем`єр.
«У лапках хороший бізнес купив (крупу) за певною ціною, яку тепер виставлятиме, і з населення витягають ті самі гроші, як за ціною нашої, української гречки. Потрібно сьогодні до АЗАРОВА звернутися і сказати: Миколо Яновичу, де дешева гречка, яку ви обіцяли? І чому не держава закуповує, а комерційна структура? Давайте це питання порушимо на Раді регіонів. І хай прем`єр-міністр відповість на це запитання», - сказав В.ДЖАРТИ.
Як повідомлялося, до України імпортовано 800 тонн китайської гречки. Крупу завезла компанія «Хліб Інвестбуд».