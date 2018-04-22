Томенко: Опоненти кажуть, що команда Президента працює над тим, як не допустити в прем’єри Тимошенко та Януковича

Кореспондент УНІАН узяв інтерв’ю у заступника Голови Верховної Ради 5 скликання, одного з провідних діячів Блоку Юлії Тимошенко Миколи Томенка.

УСІ ВАРІАНТИ ПОЛІТИЧНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ПІСЛЯ ВИБОРІВ ВІДОМІ

Миколо Володимировичу, як Ви оцінюєте сьогоднішню політичну ситуацію?

Я досі вважаю, що в керівників держави (а керівників держави зараз я називаю “підписантами”) нема розуміння всієї складності ситуації. Бо якщо вони роблять перший крок, то мусять знати, чим закінчиться політична хода, яку вони запропонували. І я не розумію логіки сучасних українських політичних понтів, коли хтось не хоче з кимось сидіти, не хоче на когось дивитися. Не можете – тоді звільніть посади. А якщо ви підписали спільну заяву, у якій визначили, що ви втрьох є гарантами для України і для світу щодо організації чесних і демократичних виборів, то ви повинні забезпечити всі умови для виборів 30 вересня. Інакше – якщо керівництво країни зробило перший крок, а тепер одне одного критикує, проводячи вже виборчу кампанію (Олександр Мороз – у сесійній залі, Віктор Янукович – у полях, Віктор Ющенко – у поїздках по державі), – то, очевидно, вони не розуміють серйозності моменту. А серйозність ситуації полягає в тому, що про перспективу визнання виборів і про те, що буде після виборів, жоден з керівників держави не може сказати нічого.

Я особисто не хочу заплющувати очі на те, що всі живуть за принципом: давайте вибори проведемо, а потім зберемося і будемо думати, що робити. Я гадаю, що й українці не хочуть такого формату домовленостей, бо така ситуація вже була. Тому, на мою думку, сьогодні три керівники держави повинні виконувати те, що вони підписали. Після того, як вийшли з Верховної Ради, вони повинні були сказати: Верховна Рада закривається, вибори проводяться 30 вересня, ЦВК функціональне. Але мені незрозуміло, коли голова ЦВК каже, що недостатньо правових підстав для роботи ЦВК під час виборів, а решта каже: нічого страшного, ми поїхали по Україні…

Виборець має також знати, який буде формат коаліції після виборів. Умовно кажучи, існує три можливих формати коаліції. Тому, щоб нам знову три з половиною місяці не дивитися на політичний цирк, ми повинні сказати виборцям: наприклад, якщо “Наша Україна” і БЮТ набирають не менш як 226 голосів, то Президент невідкладно погоджує кандидатуру прем’єра з числа тієї політичної сили, яка набрала більше голосів.

Лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко так і казав під час свого туру...

Крім В’ячеслава Кириленка, є ще Президент і багато інших впливових керівників “Нашої України”. Багато що говорили на попередній виборчій кампанії, а угоду підписали з Партією регіонів... Вона не була реалізована, але вона була підписана...

Сценаріїв створення коаліції після виборів кілька. Скажімо, формується так звана демократична коаліція БЮТ та «Нашої України». Тоді Президент одразу погоджує кандидатуру прем’єра, формується коаліційний уряд. А опозиція у вигляді комуністів і “Регіонів” визнає результати виборів. Другий сценарій: комуністи, Партія регіонів, соціалісти (або без соціалістів) набирають більшість голосів, БЮТ і НУ визнають результати виборів. Тоді, відповідно, ті сили формують більшість і подають прем’єра, а Президент підписує його кандидатуру. Обидва варіанти ймовірні. Як кажуть експерти, імовірність перемоги на виборах як одного, так і другого табору – 50 на 50. Можливий і третій варіант: умовно – 225 на 225. Тоді формується коаліція, скажімо, “Нашої України й Партії регіонів”, а БЮТ і комуністи – в опозиції, але теж усі визнають вибори. Тобто всі схеми коаліцій, а також прізвища ймовірних прем’єрів суспільство має знати перед виборами.

У всіх країнах під час виборчих кампаній громадяни знають, хто буде прем’єром, хто головою парламенту, яким буде склад уряду. Тому голосують за програму і команду, яка її реалізуватиме. Якщо виходити з вищезгаданих варіантів, то в першому випадку прем’єр – Юлія Тимошенко або Юрій Єхануров, у другому – Віктор Янукович або Борис Колесников. У разі «широкої коаліції» прем’єр – від “Нашої України”, Голова Верховної Ради – від Партії регіонів. Це теж одна з визначальних тем виборчої дискусії. Бо зараз кампанія виглядає як змагання – хто більше пообіцяє: хто більше за народження дитини заплатить, хто більше пенсії підвищить... Не можна перетворювати серйозну дискусію на виборчий «лохотрон»!

До речі, я один з авторів ідеї збільшення виплати при народженні другої та третьої дитини відповідно до 15 та 25 тисяч гривень. Ми свого часу довго переконували й таки переконали “Нашу Україну” щодо необхідності закріплення цієї вимоги в угоді про створення коаліції демократичних сил, яку підписали Роман Безсмертний, Олександр Мороз і Юлія Тимошенко. Щоправда, НУ тоді казала, що це «чистейший популізм» і не слід цього робити. Колись ми так само переконували НУ щодо збільшення виплати при народженні дитини до 8,5 тисяч гривень, яку багато соратників з НУ тоді називали нереалістичною для виконання у 2005 році…

Коли готувався бюджет на цей рік, БЮТ зареєстрував законопроект: ми передбачали поетапну реалізацію цієї вимоги – на 30 відсотків збільшити виплати при народженні другої дитини вже з цього року. Тоді нас ніхто не підтримав. Зауважу: ми це пропонували під час роботи над бюджетом. А тепер під час виборів наша ідея знову сплила й виявилася потрібною. У свою чергу, Партія регіонів сьогодні розгортає потужну кампанію, як вона всіх українців соціальним хлібом нагодує, хоча про проблеми з природними умовами експерти попереджали ще кілька місяців тому…

Я думаю, що коли ми кажемо про очищення, то має бути змагання реальних програм. Політичні лідери мають сказати: ми приходимо до влади з таким ось складом у Верховній Раді, з таким урядом, з такими проектами. Кожна політична сила має чітко відповісти, скажімо, на десять питань. А завдання експертів і медійників поставити їм однакові запитання. Бо, наприклад, партії проголошують відділення бізнесу від політики, а в усіх списках є бізнесмени. Чи знову говорять про позбавлення депутатської недоторканності. Суперініціатива! Тільки коли приходять у Верховну Раду, ніхто підписи не ставить над відповідним поданням у Конституційний суд, хоча всі дають передвиборчі обіцянки.

Я думаю, що БЮТ єдиний (щонайменше процентів на 50) може бути чесним у цьому питанні, бо я відповідав за ці проекти. Ми готували проект закону про депутатські пільги, конституційне подання про зняття депутатської недоторканності. На жаль, ці проекти у Верховній Раді п’ятого скликанні Партія регіонів, як, до речі, і «Наша Україна», не підтримали. А тепер усі раптом знову виступили з такою ініціативою.

ТРЕБА ПОПРОСИТИ ЯНУКОВИЧА, ЩОБ ВІН ПОЯСНИВ ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ КОАЛІЦІЇ, ЩО ВИБОРИ ПОЧАЛИСЯ...

Що очікує Мороза?

Я свято вірив, що коли підписали угоду про проведення виборів, то йому пообіцяли, що він буде другим у єдиному блоці з Партією регіонів. Тобто соціалісти будуть у блоці не як фізичні особи, а як партія. Я прогнозував, що саме така була мотивація Олександра Мороза підписання «заяви трьох».

Тепер виглядає, що “Регіони” зацікавлені йти на вибори самостійно. Тому Олександр Мороз опинився у вразливій ситуації: партія до виборів не готувалася, вона в «розібраному» стані. Крім «героя України в екзилі» Василя Цушка, більше харизматичних політиків нема. Тому Олександрові Морозу невідкладно слід прийняти рішення. Його помилка полягає в тому, що він намагається представити інтереси середньостатистичного члена коаліції. І справді, те, що каже Мороз, насправді відповідає тому, що думає вся коаліція. Адже середньостатистичний член Партії регіонів не хоче йти на дострокові вибори, а йому треба змиритися з тим, що генеральна лінія ПР – іти на вибори. Тож треба попросити Віктора Федоровича, щоб він пояснив парламентській коаліції, що вибори вже почалися.

Ваш колишній колега із фракції БЮТ, нині вільний від вас демократ Дмитро Видрін багато що казав про вас. Але найбільше запам’яталася така цитата: коли блокуєшся з авторитарною силою (ідеться про БЮТ), не треба думати, що ти матимеш люфт усередині цієї сили...

Є проблеми з тим, як у БЮТ зорганізувати демократичну процедуру прийняття рішень. Але думаю, якщо ми вступили в політичну війну (вибори – це форма політичної боротьби), то необхідно реалізувати більш пріоритетні завдання. До проблеми демократизації БЮТ слід повернутися після 30 вересня. І я не підтримую тих своїх колег, які чомусь зробили ключовою проблемою України недемократичність БЮТ. Таке враження, що в Партії регіонів, соціалістів чи комуністів нема такої проблем всередині цих структур. Є ще “найдемократичніша” “Наша Україна”, де сам лідер неодноразово заявляв: якщо ми нічого не вирішимо, то підемо до Президента і він нам скаже, що робити. На жаль, недемократичність партійних структур – це характеристика всіх «демократичних» і «недемократичних» політичних сил України. Тому потрібне їх системне лікування, насамперед суспільством. Але коли на порозі виборча війна, то, очевидно, треба вирішувати стратегічні завдання. Хоча я готовий бути ініціатором дискусії щодо демократичності в БЮТ – після того, як виборча кампанія завершиться.

КРІМ БЛИЗЬКОГО НАМ КИРИЛЕНКА, У “НАШІЙ УКРАЇНІ” Є ЩЕ ПЛЮЩ І ЄХАНУРОВ

Перебуваючи в турі по регіонах, В’ячеслав Кириленко дуже по-джентльменськи висловлювався на адресу БЮТ. Чи будете ви такими самим джентльменами під час кампанії?

У нас є певні застереження щодо НУ. Проте ні в кого немає сумнівів, що БЮТ не створить з “Регіонами” широку коаліцію...

Ну, чому ж? Нещодавно Віктор Мусіяка сказав, що можливий і такий альянс...

На жаль, Віктор Мусіяка не є реальним політичним гравцем. Хоча я поважаю його як експерта, юриста. Думаю, якщо він хоче створити широку коаліцію, то це тільки його власна думка. Ми з “Регіонами” не будемо її створювати.

Я озвучу два застереження щодо “Нашої України”. Є В’ячеслав Кириленко, чия позиція дуже близька до нашої, але є Іван Плющ та Юрій Єхануров, які завжди залишалися прихильниками широкої коаліції з Партією регіонів. У Кириленка є своя позиція, але він каже: якщо ми не вирішимо, то остаточно вирішить Президент. Тому ймовірність широкої коаліції за участю НУ зберігається. Тож я вважаю, слід дати чіткі гарантії не стільки політичним силам, скільки виборцям. Якщо хтось десь поза Києвом веде переговори з корисним і ефективним менеджером Рінатом Ахметовим, то, очевидно, у нас можуть виникати запитання – про інші сценарії створення коаліції за участю НУ без БЮТ. Опоненти Віктора Ющенка кажуть, що його команда працює над тим, як не допустити, аби прем’єром були Юлія Тимошенко чи Віктор Янукович. Інші варіанти їх влаштовують, бо тоді дорога для нинішнього Президента буде вільною для наступної президентської кампанії.

Друге застереження пов’язане з так званим адмінресурсом НУ. Я пройшов вибори 2006 року і був другим за кількості проведених мітингів та зустрічей з виборцями – зрозуміло, після Юлії Тимошенко. І так само планую діяти в цьому році. Зараз наша команда готується до кампанії, ми обговорюємо тематику зустрічей з виборцями, організацію турів. І я з засторогою думаю, як мене зустрічатимуть голови обласних і районних адміністрацій. Місцева виконавча влада, як відомо, сьогодні здебільшого в руках “Нашої України”. Тому, очевидно, має бути простий і зрозумілий формат того, як діятиме виконавча влада під час виборчої кампанії: або вона гарантує рівні умови для всіх, або йде у відпустки і займається агітацією.

Якщо нам удасться зняти ці застереження, то, сподіваюся, конфлікту між БЮТ і “Нашою Україною”, передовсім у західному і центральному регіонах, не буде. Він нікому не потрібний, і він, звичайно, деморалізуватиме нашого виборця, бо нема таємниці, що реальними гравцями в цій частині України є об’єднана “Наша Україна” та БЮТ. Хоча, слід визнати, що в деяких областях Партія регіонів посилила свої впливи. Це теж слід враховувати.

Зараз люди політично активні, тому всім цікаво, чи працюють на БЮТ кампанії з виборчих технологій TD International, Dezenhall Resources Ltd?

Я не займаюся технологічною складовою виборчою кампанією БЮТ. Але знаю, що ніколи не було проблем щодо використання консультантів. Якщо є розумний аудит росіян чи американців, то чого ж їх не використати? Але рішення щодо стратегії кампанії завжди приймала та буде приймати політична команда БЮТ.

Хто буде керівником вашого штабу?

З’їзд призначив Олександра Турчинова керівником виборчого штабу. Але зрозуміло, що, коли він займає серйозну державну посаду (першого заступника секретаря РНБО. – Авт.), йому допомагатимуть інші політики. Сьогодні виглядає так: Юлія Володимирівна здійснює керівництво виборчої кампанії. Якщо будуть гарантії, що політична криза завершена, то, можливо, Олександр Турчинов звільниться з посади й працюватиме активніше як керівник виборчого штабу. Якщо буде необхідність йому залишитись, то відбудеться незначне переформатування виборчого штабу.

Щодо стратегії виборчої кампанії, то поки що у нас принципових змін не відбулося. Ми єдина політична сила, яка діє консервативно. У нас основна частина списку збереглася...

Зрозуміло, що з’явиться багато нових проектів. Один з таких, за який відповідатиму я, – це проект розробки стратегії дій влади на наступні п’ять років, який називається “П’ятирічка успіху для України”. Ми проводитимемо форуми серед фахівців, експертів у регіонах, щоб виробити більш конкретні програми дій у сфері охорони здоров’я, науки, спорту тощо. Ми повинні чітко казати: якщо ми приходимо до влади, то гарантуємо тільки реалістичні речі – на перший, другий…п’ятий рік.

30 ВЕРЕСНЯ Є ЧУДОВА НАГОДА ПРОВЕСТИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Якою буде нинішня виборча кампанія?

Я хотів би, щоб це була не перехідна, а серйозна виборча кампанія, після якої парламент би прийшов і працював. Проте деколи мені здається, що ці вибори будуть перехідними, після чого продовжиться політичне протистояння. І це мене лякає. З правової точки зору, ця кампанія “під питанням”. Вона буде більш медійна, коротка. Виборча кампанія, хоч би що казали політики, триватиме місяць. І думаю, що вона буде достатньо жорсткою...

Чи мають політики моральне право святкувати День Конституції?

Радше – дебатувати: що робити з неконституційним життям в Україні. Але, як учив колись Ленін, слід аналізувати, робити уроки, а не святкувати. Я б у День Конституції зробив серйозне зібрання у форматі конференції. У нас зараз модно казати: слід зібрати добрих фахівців, і вони нам напишуть класну Конституцію...

Напевне, правильно кажуть – над змінами мають працювати фахівці...

Хтось каже, що слід зробити референдум, хтось каже, що сам напише текст Конституції. Не проблема написати. Я автор посібника, у якому зібрав усі проекти Конституцій за українську історію. Проблема полягає в тому, щоб проект сприймався суспільством, щоб він сприймався як політичний компроміс і щоб після того всі його виконували.

Слід визначити, якої Конституції хоче суспільство. Суспільство ставить завдання щодо нової Конституції, експерти виписують основу, а політики погоджують. Це ідеальний варіант ухвалення нової Конституції. І я дивуюсь, чому ми не можемо скористатися нагодою вже 30 вересня. Це питання зараз ключове, бо ми прийдемо в парламент, і знову будуть суперечки за повноваження. А 30 вересня можна винести одне запитання конституційного референдуму і вже почати працювати, а не чекати, поки збереться після обрання новий склад парламенту.

Лана Самохвалова