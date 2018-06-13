«Джентльменська» відповідь на протести підприємців

Півроку тому на майдані Незалежності біля стін Хмельницької облдержадміністрації підприємці зібрали десятитисячний мітинг проти ухвалення нового Податкового кодексу. Вимагали зустрічі з губернатором - не дочекалися... Тоді вхідні двері “білого дому” практично були “зметені”, а десяток міліціянтів, котрі охороняли спокій влади, відсиджувалися в “окопах”.

Ясна річ, що “джентльменська відповідь” не змусила довго себе чекати. 1 червня цього року Хмельницький міськрайонний суд виносить вердикт: троє активістів Податкового майдану отримали по 2 роки умовно, одна - півтора року. “Бонусом” стала підписку про невиїзд на період, поки вирок не набуде чинності.

Однак це в остаточному варіанті. Спочатку ж судова ухвала мала інший зміст. Тетяну Ковалевську та Андрія Поліховського суд присудив до позбавлення волі терміном 2 роки і 8 місяців, Олександру Бартошуку та Вадиму Коновалову дали 3 роки. А далі, застосувавши статтю 75 Кримінального кодексу (звільнення від відбування покарання), суд визначив для них іспитовий термін.

Наймолодший засуджений, 26-річний Андрій Поліховський, устиг публічно заявити свою незгоду з вироком. 9 червня біля облдержадміністрації відбулася акція-протест на захист хлопця.

Андрій у коментарі кореспонденту УНІАН зізнався, що за розбите скло у дверях облдержадміністрації сплатив 136 гривень, але суд не врахував цієї пом’якшувальної обставини. Зараз він готує апеляційне подання.

- Ти очікував саме на таке рішення суду?

- У гіршому випадку. Вирок, вважаю, є незаконним та занадто суворим, оскільки не був витриманий принцип співрозмірності покарання. Суд не врахував пом’якшувальної обставини: я сплатив 136 гривень за розбите скло у дверях Хмельницької облдержадміністрації. До того ж я щиро розкаявся. До того суд також не взяв до уваги клопотання трудового колективу з подальшим взяттям мене на поруки.

Але найголовніший момент, який мені закидають, — вчинення опору представникам влади (інкримінування ч. 3. статті 296 Кримінального кодексу України). Я цього не робив і взагалі жодного представника влади у той час біля мене не було!

- Чи були у тебе сутички з міліціянтами під час акції-протесту?

- Ні. З жодним міліціонером я не вступав у сутичку чи конфлікт на акції протесту в листопаді минулого року.

- Андрію, після піврічних подій тепер можеш пояснити, навіщо ламав двері?

- Я ніколи не шкодив чуже майно, а тим паче державне, нічого подібного не чинив. Це відбулося під емоційним впливом натовпу та особистим обуренням того, що влада проігнорувала заклики підприємців вийти на вулицю та поспілкуватися. Таким вчинком чиновники довели, що їх не цікавить, як завтра з новим Податковим кодексом житиме малий та середній бізнес.

- Деякі політичні сили назвали вирок Хмельницького суду фабрикацією кримінальних справ за вказівкою представників влади. Яка твоя думка з цього приводу?

- Безумовно, що справа з “душком” і покликана зупинити в Україні будь-які протестні акції масового характеру.

Кульмінацією судової справи виявився набір свідків. Серед випадкових осіб та міліціонерів, котрі свідчили, право голосу отримали заступник голови облдержадміністрації-керівник апарату Лілія Бернадська та заступник начальника управління з питань внутрішньої політики ОДА Олександр Войтович. Лілія Віталіївна заявила, що на момент минулорічних листопадових подій перебувала в облдержадміністрації. Вона також підтвердила, що мітингуючі вимагали зустрічі з губернатором, але його не було на місці. А потім, зі слів чиновниці, почали виривати вхідні двері: одна частина дверей була вирвана та викинута на узбіччя. Далі люди перейшли до інших дверей, які також почали шарпати. Згодом, як зазначила пані Бернадська, прийшли працівники міліції та почали заспокоювати людей.

На думку пана Войтовича, епіцентр конфлікту розгорівся після завершення Податкового майдану, коли група осіб намагалася проникнути в приміщення ОДА. Він повідомив, що при цьому була пошкоджена ручка від вхідних дверей, побите скло та обшивка дверей.

Пояснення, чому рішення суду з’явилося не минулого року, а зараз, елементарне: на черзі прийняття парламентом оновленої Пенсійної реформи, до якої в підприємців “особливе” ставлення. А зайвий галас, а тим більше масові вуличні акції нікому не потрібні. З іншого боку — це попереджувальна мітка прихильникам Всеукраїнської акції “Вперед”, які заявили про непокору діючій владі доти, доки їхні пропозиції щодо Податкового кодексу не врахуються.

P.S. Навесні відбулося засідання галузевої ради, на якому вище згадана чиновниця Лілія Бернадська зазначила, що реалізація державної політики підтримки розвитку підприємництва в області забезпечується шляхом конструктивного діалогу(?) між владою та бізнесом області, зокрема, через активну роботу консультативно-дорадчих органів з питань підприємництва при облдержадміністрації, проведення публічних заходів за участю представників бізнесових кіл (круглих столів, нарад, громадських обговорень тощо). “Влада та бізнес мають бути партнерами, а тому влада відкрита для конструктивного діалогу з метою вирішення питань, що стосуються розвитку підприємництва, формування законодавства, яке відповідатиме вимогам та потребам підприємницьких кіл”, — видала Лілія Віталіївна.

Віталій Тараненко, Хмельницький