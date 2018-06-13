Як головред «Эха Москвы» у науку до одеського архієрея потрапив

Хто б міг подумати, що бесіда досвідчених журналістів у прямому ефірі “Эха Москвы” аукнеться резонансним спростуванням! Більш того – зухвалою спробою дати публічний урок одному з метрів російської журналістики Олексію Венедиктову, котрий недавно здійснив кількаденний творчий вояж в Україну. І по всьому вирішив поділитися враженнями з ведучою передачі та аудиторією, ілюструючи пережите й побачене фрагментами своїх бесід як з київськими політиками, так і з мером Одеси та главою місцевої єпархії УПЦ МП. Як не дивно, одним з перших публічних відгуків про передачу, в якій серед інших фігурував одеський митрополит Агафангел, стала заява прес-секретаря одеського митрополита Агафангела одній з газет: “Не можу ні підтвердити, ані спростувати факту розмови з Венедиктовим, але, за моїми даними, останнім часом владика спілкувався лише з одним журналістом – Михайлом Леонтьєвим”.

Невдовзі, щоправда, прес-служба Одеської єпархії факт бесіди головреда “Эха Москвы” з архієреєм Агафангелом (у миру - Олексієм Саввіним) усе ж підтвердила. Але щонайменше в дивний спосіб - шляхом поширення заяви глави єпархії про недостовірний виклад змісту бесіди, що відбулася. Вкупі з публічними повчаннями про шкоду від гонитви за сенсацією, приписування співбесіднику чужих думок, а також про необхідність точно відтворювати зміст розмов і дотримуватись інших професійних стандартів журналістики…

Так і наголошено: настійно просимо “точно передавати слова співрозмовника і не приписувати в гонитві за сенсацією нікому, а тим більше православним ієрархам, неправдивих і скандальних висловлювань". Що ж саме так не сподобалося, змусило занервувати 73-річного православного владику-депутата, до думки якого, на переконання співрозмовника Венедиктова, прислухається "значна частина електорату" Одещини? Як випливає з заяви прес-служби єпархії, аж зовсім не відтворення в прямому ефірі “Эха Москвы” шокуючого вислову члена Священного синоду Руської православної церкви Агафангела про те, що населення “Європи і Євросоюзу - це все фашисти”. Ані вражаючої своїм цинізмом фрази одеського богослова: «Ви розумієте, Львів - це ж наша Чечня”…

Як постає з документа, автори заяви передусім зацікавлені у спростуванні наступного епізоду: "Розповідали, що коли до нього (Агафангела) приходили - він же ще службу веде, незважаючи на 73 роки, - підходили до нього парафіяни за благословенням, він запитував: "За кого голосував? За Ющенка? - Пішов без благословення. Скажи спасибі, що не прокляну! "Це я не чутки розповідаю, а розповідаю те, що розповідав він".

Саме з цього приводу прес-службі Одеської єпархії було доручено заявити: “ні в ході приватної бесіди з паном Венедиктовим, ані в інший час митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел не повідомляв про згаданий журналістом епізод. Даний епізод не тільки не відбувався, але й не міг статися в принципі, оскільки владика Агафангел ніколи ні словами, ні діями нікому не погрожував ніякими "прокльонами" за що б то не було", - наголосила прес-служба, додавши при цьому, що" митрополит Агафангел є авторитетним архіпастирем УПЦ МП”.

Усупереч відтвореному журналістом фрагменту розмови, акцентували в Одеській єпархії, “митрополит Агафангел нікого не проклинає" і молиться "за людей різних поглядів та політичних переконань".

Між тим, Венедиктов - не перший журналіст, котрий інформував громадськість про специфічну релігійну діяльність Агафангела. Наприклад, автор порталу “Релігія в Україні” Володимир Мельник наводив свого часу слова Агафангела, розміщені на одному з ресурсів, що видається за його ж благословенням: "Ті, хто не прийде на виборчі дільниці і не проголосує за Віктора Януковича, повинен буде покаятися в цьому ... "

Не менш відоме реагування глави Одеської єпархії УПЦ МП у жовтні 2009 року на публікацію “Ритуальні гонорари одеських храмів”, підписану трьома журналістками газети “Сегодня”. Ознайомившись з публікацією, одеський архієрей спершу публічно зажадав від авторів вибачень за статтю, а згодом на офіційному сайті Одеської єпархії, головним редактором якого є Агафангел, стаття була названа "замовною", а також з`явилося повідомлення із зазначенням духовенству - молитися про "напоумлення журналісток хворобами": "Відтепер в Свято-Успенському, Свято-Пантелеймонівському, Свято-Іллінському і Свято-Іверському чоловічих монастирях будуть молитися про те, щоб Господь напоумив скорботою і хворобами озлоблених, збожеволілих наклепників на Христа і Його Святу Церкву Ольгу Князь, Світлану Годовенко і Лілію Фещенко".

Також на офіційному сайті єпархії було розміщено заборону згаданим журналісткам - "єретикам, розкольникам, іновірцям та безбожникам, ... шукачам" сірячинної правди "Князь, Годовенко і Фещенко": "запалювати свічки і здійснювати які-небудь молитовні дії у православному храмі" .

Хоч варто віддати належне настоятельці жіночого монастиря ігумені Серафимі (в миру Надія Шевчик), відомій в Одесі релігійній діячці, яка публічно підтвердила достовірність фактів, наведених кореспондентами газети “Сегодня”. "Ви написали правду, як і повинні робити журналісти", - сказала вона.

Доволі красномовний і той факт, що прес-служба Одеської єпархії не спростувала уже згадуваних інших, не менш гострих фрагментів оприлюдненої бесіди головреда “Эха Москви” з митрополитом Агафангелом. Зокрема, того, що, за його словами, "вся" помаранчева зараза "фінансується з-за кордону, головні вороги - румуни, звичайно".

Журналіст також зазначив, що глава Одеської єпархії дотримується радикальних поглядів щодо Європи та Євросоюзу. "Куди нам до Європи? Який Євросоюз? Це все фашисти! ... Який флот в Севастополі американський? Неподобство! Чому вони дали дозвіл заходити?", - процитував Агафангела Венедиктов, зауваживши, що митрополита слухає "значна частина електорату". Крім того, за твердженням головреда “Эха Москвы”, "ще Агафангел сказав цікаво: " Ви розумієте, Львів - це ж наша Чечня".

…Отож, виходить, марно робив ставку Олексій Венедиктов на незаперечну порядність і авторитетність учасників обміну думками в «морській столиці» України. Апріорі виключаючи можливість спростувань, бо неодноразово акцентував у прямому ефірі, що співрозмовник має право відмовитися від запису розмови на диктофон. Інша річ, що слухачі радіостанції знають непорушність критеріїв, якими керується в роботі головред “Эха Москвы”, і не потребують, на відміну від судових інстанцій, технічного підтвердження достовірності оприлюднених фактів і сюжетів.

Михайло Аксанюк