Активісти «Вперед» прийшли у ВР проконтролювати, як депутати Податковий кодекс виправляють

Сьогодні, 16 червня, у першому читанні прийнято урядовий законопроект, що вносить зміни до Податкового кодексу стосовно спрощеної системи оподаткування.

Усі ми пам`ятаємо, з яким скандалом ухвалювався цей Податковий кодекс у листопаді минулого року: спроби скасувати спрощену систему спричинили масові протести людей, які вилилися в Податковий майдан. У результаті на Податковий кодекс було накладено вето президента України, і його прийняли за умови, що уряд розробить нові правила для спрощеної системи. Та лише через півроку уряд розродився своїм законопроектом.

За цей час люди самі написали власний варіант поправок, який у пакеті «Народна реформа» внесла депутат Наталія Королевська (8521-1). Проте більшість Верховної Ради сьогодні не підтримали цей законопроект, узявши за основу урядовий документ.

Активісти Всеукраїнського громадського руху «Вперед» створили Народну варту, котра має стежити з там, як народні депутати виконують вимоги акції, викладені в пакеті законодавчих ініціатив «Народна реформа». Під час голосування законопроекту щодо спрощеної системи члени Народної варти перебували в парламенті. На їхню думку, у законопроекті 8521 (про спрощену систему оподаткування), який представив Кабінет міністрів напередодні Весняного маршу протесту «Вперед» 19 травня, залишилися неврахованими низка принципових норм, на яких наполягає підприємницьке співтовариство. У ньому містяться абсолютно неприйнятні пропозиції.

– Ми проти такої філософії і такого проекту закону про спрощену систему, який не виправляє фундаментальних помилок Податкового кодексу, – каже народний депутат України (БЮТ-«Батьківщина»), голова народної колегії акції «Вперед» Наталія Королевська. – Ми наполягатимемо на врахуванні цих вимог до другого читання законопроекту. Від того, які зміни внесе парламент у податкове законодавство, залежить майбутнє всієї економіки нашої країни й добробут наших співгромадян.

Член Народної варти Юрій Єрьоменко підкреслює, що в обговоренні й написанні пакета «Народна реформа», внесеного Королевською, брали участь більш як двісті громадських організацій.

– Тобто він задовольняв усі підприємницькі шари. І наш законопроект націлено на те, щоб не було можливості відмивати гроші через спрощену систему оподаткування, на відміну від урядового проекту.

На його думку, ситуація складається вельми цікава: уряд намалював дуже «красивий» закон, який, якщо його не допрацювати, залишить дрібних підприємців і середній клас за межею бідності, зате дасть змогу великим компаніям використовувати спрощену систему для відходу від сплати податків. Якщо він залишиться в нинішньому вигляді, це буде чергова профанація реформ у податковій сфері.

Ще один представник Народної варти Андрій Панаетов нагадує, що на підтримку законопроекту від підприємців вони об`їхали дванадцять областей, і всі висловилися “за”.

– Але депутати ухвалили рішення взяти за основу урядовий законопроект. Вони пообіцяли враховувати напрацювання, які були в нас. Так принаймні обіцяв Хомутинник (член Комітету з питань податкової і митної політики, член ПР). Подивимося, як вони виконають свої обіцянки.

Нагадаємо, що 14 червня в Києві Всеукраїнська громадська акція «Вперед», що представляє понад 200 громадських організацій і профспілок, прийняла заяву, у якій наполягає на низці принципових позицій щодо спрощенки, котрі містяться в законопроекті Королевської.

Зокрема, активісти пропонують скасувати прив`язку ставок єдиного податку та обсягу виручки до мінімальної зарплати, а граничні обсяги доходів і ставки податку визначити в абсолютних числах. Збільшити обсяг дозволеної виручки. Скасувати обов`язкову реєстрацію платником ПДВ для підприємців, котрі бажають працювати з юридичними особами, інакше чимало з них, як і раніше, не зможуть працювати з компаніями. Скасувати обтяжливу звітність (у розрізі контрагентів), установити максимально просту форму книги обліку доходів і закріпити її в законі. Скасувати штрафну санкцію у вигляді анулювання свідоцтва, оскільки це дуже жорстке покарання, яке зумовить зростання корупційних поборів, вважають у акції «Вперед». Скоротити удвічі ставки єдиного соціального внеску для підприємців, а також зробити сплату єдиного соціального внеску добровільною для всіх підприємців. Продовжити мораторій на контрольні перевірки до кінця 2011 року.

Одна з найважливіших вимог – вилучити схеми ухилення від сплати податків і мінімізації податкових зобов`язань, установити оптимальний перелік видів діяльності, що не підпадають під спрощену систему.

Активісти наполягають на тому, щоб ці позиції були враховані до другого читання прийнятого законопроекту. І обіцяють знову прийти у Верховну Раду, щоб нагадати депутатам про народні вимоги.