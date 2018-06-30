Віхи тижня. Захист Януковича, атака Тимошенко і приставний табурет для Литвина
Президент різко реагував на запитання, пов`язані з резиденцією «Межигір’я» і сім`єю... Пенсійна реформа у виконанні Верховної Ради нагадала дешеву оперету...
Президент на підсумковій прес-конференції прагнув не підірвати віру в доброго себе, але різко реагував на запитання, пов`язані з резиденцією «Межигір’я» і сім`єю. Юлія Тимошенко спробувала стати з підсудної нападницею, але не досягла потрібного ефекту. Пенсійна реформа у виконанні Верховної Ради нагадала дешеву оперету.
Прийшов і говорю
|Віктор Янукович виступає під час прес-конференції в Києві. 8 липня
Втім, у президентському спілкуванні з народом за допомогою преси був і свій позитив. Мабуть, багато в чому завдяки негативній оцінці президентом (не мужик, мовляв) дій луганського депутата Романа Ландіка, який побив в одному з ресторанів 20-річну дівчину, українські правоохоронці заворушилися і перехопили представника «золотої молоді», який уже налагодився накивати п’ятами. Та й регіонали якось відразу перестали захищати одного з представників нешахтарської династії, який вирішив, що йому закон не писаний.
Неприємні коментарі супроводжували прес-конференцію українського президента з-за кордону. Виконавчий директор організації Freedom House Девід Кремер закликав припинити політичні переслідування Юлії Тимошенко, оскільки така політика може загрожувати європейській інтеграції України. Заразом відзначимо, що єврокомісар Штефан Фюле визнав, що в ЄС немає однозначної позиції щодо надання нашій країні перспективи приєднання до Євросоюзу. Офіційному Києву невдовзі почнуть ще прозоріше натякати, що лінчування опонентів влади зовсім не є ознакою європейської ідентичності.
Бійцівський суд
|Юлія Тимошенко
Апеляційний суд тим часом звільнив на підписку про невиїзд Анатолія Макаренка й Тараса Шепітька – фігурантів справи про розмитнення 11 мільярдів кубометрів газу, що належав RosUkrEnergo. Їх поплічника Ігоря Діденка, що має посвідку на проживання в Іспанії, українська Феміда вирішила притримати за гратами. Хоча офіційна позиція «Батьківщини»: звільнення Макаренка й Шепітька – перша перемога над режимом Януковича, злі язики говорять, що ті пішли на співпрацю зі слідством.
Пенсійний фарс
|Володимир Литвин
Здивувала позиція Володимира Литвина. Політик, який ще недавно втирав материнським рушником сльози сьогодні твердить про необхідність проведення пенсійної реформи в запропонованому урядом форматі. Не забув Володимир Михайлович нагадати і про власну незамінність – схоже, в світлі роздумів про свій формат участі в майбутніх парламентських виборах. Але Литвину нічого турбуватися про їх результат: президентським указом запросто можна ввести додаткову посаду спікера-наставника, який сидітиме на приставному табуреті біля крісла голови Верховної Ради.
Євген Магда