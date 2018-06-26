Суд над Тимошенко: слухання свідків, але головний свідок – Путін

Цей суд стає цікавим не тільки тому, що дає уявлення, як працює судова система України. Як забезпечуються високі позови (біля суду побачила жартівливе оголошення «Посаджу – відпущу. Недорого. Для АП – знижки. Суддя Кірєєв»). Як бейсбольній битці влади може протистояти колективна компетентність юридичної команди обвинуваченої.

У засіданні 27 липня серед інших виступили свідки, які допомогли відтворювати деталі січневої газової історії 2008-2009 року. Адже там досі багато нез’ясованих моментів. І хоча Харківські угоди (досі плекаю мрію, що через п`ять років справа про їх укладання слухатиметься в цьому ж залі Печерського суду) притупили журналістський та й суспільний інтерес (і обурення) до газових контрактів, але послухати наживо людей, які ніколи не давали із цього приводу інтерв`ю, було цікаво.

Вранішнє засідання почалося з традиційних сперечань. Тимошенко знову попросила відводу судді, знову почала вимагати захисника (цього разу вона хотіла, щоб представляв її інтереси нардеп Власенко). Хоча обидва бачені нами на трьох останніх засіданнях юристи ЮВТ продовжують працювати в команді, але, дозволена судом, зміна персонажа захисника дозволила б вимагати нового терміну для ознайомлення зі справою. Тимошенко в усьому було відмовлено. Вона знову не вставала на прохання Кірєєва, він знову говорив, що вона демонструє неповагу до суду. Вона у відповідь говорила: «А я вас і не поважаю». Звичайний ранок процесу над Тимошенко в Печерському суді.

Тимошенко показувала неповагу до судді. Але її в очах присутніх вибачало не те, що сучасне обличчя української феміди було таким безвольним і ангажованим. А усвідомлення – що таке поведінка – умова її особистої свободи. Але тут устав прокурор і сказав, що просить зміни запобіжного обвинуваченої заходу з підписки на арешт. Суд на годину пішов на нараду.

У 1999 році в передчутті арешту ЮВТ їздила на всі зустрічі з валізою речей. Сьогодні у неї нічого з собою не було. За цю годину (інформація про це передали всі інформагентства) до суду підтяглися іноземні журналісти. Коли засідання продовжилося, зал був набитий битком. Суддя зачитав постанову, клопотання прокурора про те, щоб посадити Тимошенко, було відхилене. Напевно, вирішили налякати. Або попередити. Але ми розуміємо, що у будь-якому випадку в цьому процесі не суддя визначає, посадити Тимошенко чи не посадити.

Юрій Продан збрехав всього один раз

Юрій Продан, колишній міністр палива й енергетики з уряду Тимошенко, загалом непричетний до укладення газових контрактів. Як пожартував один нардеп, він тієї зими всього лише ходив між офісами Дубини й Тимошенко, носив папери, був присутній на нараді. А ще присутній на переговорах, що робить його важливим свідком. Але якою б не була його роль в уряді, в цій екстремальній ситуації двогодинного допиту він тримався непогано. Під час допиту, коли звинувачення в союзі з суддею явно намагалося його дотиснути, вичавити потрібні їм свідчення і навіть принизити, і коли не було захисника, здатного відхилити те або інше питання звинувачення, він тримався стійко.

Цікавою була одна його відповідь. Тимошенко запитала Продана, чи правда, що ціна газу в 450 доларів за тисячу кубометрів для України звучала в Москві ще до Нового року, і Продан відповів: так. Просто допоміг звинуваченій. Насправді, якщо сканувати ділові видання, новини інформагентств і ТБ РФ і України того періоду, буде зрозуміло, що цифра в 450 ніколи вголос не називалася, і вранці 19 січня вона стала повною несподіванкою для експертного співтовариства і громадян України. Але не будемо про сумне. Маленька, мабуть, брехня Продана ніщо в порівнянні з масованою маніпуляцією, влаштованою прокурорами при допиті колишнього міністра. Ці люди або не пам`ятають подій зими 2008-2009 року або дуже мотивовані посадити Тимошенко.

Вони майже вискакували зі своїх крісел, задаючи Продану питання типу:

– А хто вам сказав, що погода погіршуватиметься, і хто сказав, що це небезпечно? (Тоді дійсно почалися затяжні морози. – Авт.).

– А хто вам сказав, що ГТС, переведена в реверсний режим, може довго не витримати?

– У вас, що, економічна освіта?

– Технічна, – спокійно тримався Продан.

– Чи були вичерпані всі можливості для досягнення оптимальної ціни на газ для України?

– Я сказав, що подальші переговори по газу ні до чого б не привели, позиція російської сторони була жорсткою – сказав Продан.

Домінуючими були дві теми допиту екс-міністра: як народжувалися і підписувалися директиви і чому при зростанні ціни на газ не була симетрично піднята ціна на транзит газу з Росії.

– Україна не могла наполягати на підвищенні вартості транзиту газу до Європи, оскільки незмінна ставка повинна була діяти до 2011 року. Прем`єр-міністр Росії Володимир Володимирович Путін говорив, що ми маємо чіткий договір на транзит, і ми повинні його виконувати, - сказав Продан.

Представник ГПУ слабко знає специфіку російської влади, оскільки тут же перепитав, чи не заперечив хтось Путіну з російської делегації, і чи був хтось, щоб це підтвердив.

– Звичайно, Міллер (керівник Газпрому) це підтвердив, - додав екс-міністр.

Газові директиви, нібито одноосібно затверджені Тимошенко і передані Олегу Дубині, – один зі стрижнів звинувачення. Позиція Тимошенко, як її трактували захисники, полягає в тому, що вона сама може здійснювати набір управлінських дій, давати доручення, підписувати розпорядження (незалежно від того, як вони називаються – директиви чи просто розпорядження), і це не буде перевищенням службових повноважень.

Напевно, тому в ході допиту Тимошенко питала, чи розуміли ви директиви як моє доручення. І Продан відповів ствердно:

– Я сприймав це як доручення прем`єр-міністра, обов`язкове для виконання.

Історію з директивами звинувачення вирішило розвивати не по-дитячому. Далі їх цікавило, хто передав директиви главі НАК «Нафтогаз» Олегу Дубині.

– Мені здається, що я передав, – відповів Продан.

Тоді прокурор поліз у документи досудового слідства, де Продан заявляв, що не пам`ятає, хто саме передав Дубині директиви.

Продан пояснив, що напередодні суду знайшов серед своїх документів ксерокопію написаного від руки доручення Тимошенко, яким вона зобов`язує його ознайомити зі змістом своїх директив «Нафтогаз України».

– На той момент (на момент допиту) я чітко не пам`ятав, хто передавав директиви Дубині, але в своїх паперах, готуючись до суду, я знайшов доручення прем`єр-міністра довести ці директиви відома Дубини. Тому, швидше за все, це я їх йому передав, - сказав він.

У свою чергу, Тимошенко підтвердила, що, знаходячись у будівлі уряду Росії, від руки написала це доручення Продану передати директиви Дубині.

– Де оригінал доручення? – питав він.

– Можливо, десь у теці.

– Доручення, яке вам дала прем`єр, ви просто кинули в теку? – перепитав Кірєєв у Продана.

– Я не знаю, можливо, я віддав його помічникам, - відповів екс-міністр.

Кірєєв відмовився залучити цей документ як доказ, «оскільки не встановлено його походження».

– А де і коли ви передали директиви Дубині? – почали питати прокурори.

– Не пам`ятаю, – здавлено говорив екс-міністр.

– А якою рукою передавав, яке пальто на тобі було, – насмішкувато повторювали із залу депутати, імітуючи прокурора.

Як відомо, в постанові про притягнення Тимошенко до кримінальної відповідальності сказано, що це вона передала директиви Дубині на підписання газового договору з Росією, що привело до тяжких наслідків. Загалом, Продан спробував відвести від Тимошенко частину звинувачення.

Після закінчення допиту, прокурори запитали Продана, в яких відносинах він із Тимошенко і чому Тимошенко знає назви документів (вона цитувала угоду про купівлю газу між НАК «Нафтогаз» і його підрозділом «Укртрансгаз»), які він із собою приніс на допит. Аудиторія обурено зашуміла, Тимошенко запротестувала. Напевно, прокуророві важко зрозуміти, що для фахівців тієї або іншої галузі легко за двома ключовими словами пригадати договір, контракт, угоду, який доводить твою правоту. Втім, навіть якщо Продан і бачився з Тимошенко напередодні візиту до суду, це робить йому честь. Він не побоявся зі свідка стати обвинуваченим.

І ще чотири свідки...

Я писала, що суд – це виснажливий захід. Після Продана, до зали запрошувалися ще чотири свідки. Це були й зовсім юні чиновники, які не могли пригадати середньої річної ціни на газ у 2009 році, які браво читали з папірця «вільні і правдиві свідчення», слухняно даючи ствердні відповіді прокурорам.

Важчим був допит екс-міністра промислової політики Володимира Новицького. З нього намагалися витиснути свідчення, що на засіданні Кабміну перед укладанням контрактів Турчинов спробував для Тимошенко «продавити» директиви, але вони там не пройшли. На що Новицький повторив, що директиви обговорювалися на засіданні Кабміну, міністри протестували проти ймовірної ціни, і Турчинов зняв питання. Наскільки я зрозуміла, ЮВТ, готуючи такі невигідні контракти, дійсно спробувала заручитися підтримкою свого Кабінету. Кабінет не підтримав, а захист стверджує, що й без підтримки членів уряду, вона була вповноважена вирішувати ці питання.

Загалом, навіть в умовах жорстокого пресингу помітно, що докази в суді здобуваються, як каже глава держави, розпеченим залізом. Спосіб здобуття цілком донецький, але навряд чи він працює на результат. Май Тимошенко можливість повноцінно захищатися, доводи прокуратури відлітали б як горох від стінки. У цій темній газовій історії (не знаю, чи стане вона світлою без правдивих свідчень прем`єра РФ Путіна) правота або неправота Тимошенко – вже питання філософське. В будь-якому разі, навряд чи нинішня влада має моральне право на такі позови. І навряд чи її насправді цікавить істина.

Олена Мігачова

Фото УНІАН