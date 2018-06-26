Що відбувається у БЮТ?

Те, що влада хотіла б нейтралізувати до парламентських виборів не тільки лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко, а й всю партію - абсолютно очевидно. А те, яким чином вона намагається це зробити, можна судити з останніх інформаційних приводів, які створюють спікери регіоналів. Час від часу на контрольованих владою ресурсах з`являються цікаві матеріали... Так, одне видання підносить текст, «дослідивши», в якій зоні сидітиме ЮВТ і як її там зустрінуть. У цьому ж номері з`явився текст, де журналіст з посиланням на «джерела» стверджує, що Тимошенко передрікає зраду і майбутнє захоплення її партії одним з її нинішніх соратників. (Нібито очолити партію має намір Наталія Королевська). Цікаво, що матеріал передрукували десятки інтернет-ЗМІ. А така широка реаплікація ніколи не буває безкоштовною.

Посилання на «джерела» для сумлінного журналіста - можливість оприлюднити одержану анонімно достовірну інформацію. А для не дуже педантичного в професійному плані - чудова можливість запакувати в текст звичайні чутки, плітки, і свої власні сподівання. Або сподівання Адміністрації Президента.

Далі. Не далі як учора нардеп-регіонал Олена Бондаренко оголосила, що голова опозиційного уряду Сергій Соболєв відпочиває із своїми п`ятьма дітьми в Парижі. Нібито головне її питання: де тумбочка, звідки беруться такі гроші? Але регіоналка при цьому розмірковує ще про відносини Соболєва і Тимошенко. Мовляв, втомився, напевно, Соболєв від цього шоу, що влаштовує в суді їх лідер, ось і сидить четвертий тиждень десь на Єлісейських полях... А, може, і не так зовсім... Може просто дружина "загризла"...

Того ж дня до теми "Соболєв проти Тимошенко" підключився колега Бондаренко - нардеп Олійник. Або, скажімо так, його підключили - і витягли з архіву цитату Сергія Соболєва десятирічної давності про те, що неправильно було призначати віце-прем`єром Юлію Тимошенко (йдеться про період її першого віце-прем`єрства в 2000 році в уряді Ющенка). Нагадаємо, що це був один з найсвітліших політичних періодів Тимошенко, коли були скасовані бартерні розрахунки і погашені багатомільйонні заборгованості по зарплатах. Після сказаного Соболєвим відбулося багато подій: у РФ були закриті всі справи ЮВТ, Ющенко не без допомоги Тимошенко став президентом і не без своєї "допомоги" - перестав ним бути. Сам Сергій Володимирович став депутатом за списком БЮТ. Та й головою опозиційного уряду за бажанням ЮВТ.

Одним словом, Соболєва вчора згадували часто... Поїздку до Парижа народний депутат України може собі дозволити. А що стосується його мовчання - він пообіцяв наступного тижня після приїзду з Парижа відповісти на всі запитання УНІАН.

Члени БЮТ переконані, що ті, кого хотіли купити, і ті, кому ламали хребти, вже давно пішли з фракції. Нині БЮТ залишився із своїм основним загартованим складом.

Тепер про Наталію Королевську, якій приписують зазіхання на крісло Тимошенко. Наскільки відомо авторові цих рядків, Наталія Королевська зустрічається з Тимошенко. На початку наступного тижня вона виступить із заявою з приводу «публічної сварки», яку вважає абсолютною політтехнологією. Сама Королевська категорично заперечує співпрацю з владою, і стверджує, що як член бютівської команди робить усе, щоб ЮВТ брала участь в майбутній виборчій кампанії. Бютівці теж конфлікт заперечують. Подібний публічний конфлікт вигідний владі: для «розпіарення» теми розколу "Батьківщини" і для створення ілюзії, що настає швидкий перехід «Батьківщини» під контроль влади. Але, напевно, він вигідний і окремим соратникам ЮВТ. Внутріпартійна конкуренція за увагу і визнання лідера в Україні іноді набуває найпотворніших форм. Імідж найбільш відданих соратників Тимошенко (тим більше підсудної і гнаної владою) - теж плюс до рейтингу і дає деякі важелі партійного управління.

Та чи є «мовчання» Соболєва і нібито сварка Тимошенко з Королевською показником запеклої внутріпартійної боротьби і готовністю до масового результату та «продажу» партії? Нагадаємо, що нині у фракції БЮТ трохи більше ста народних депутатів. Вони поділені на дві групи, кожна з яких по два тижні чергує в суді. Чергування в суді передбачає не тільки слухання справи, а й ризик одержати травми від «Грифона», здатність миттєво мобілізуватися і ухвалювати рішення, як було перед ймовірним арештом Тимошенко, і швидко давати коментарі пресі. Крім того, це відверта заявка владі: ми не боїмося. І щоразу в Печерському суді повний зал народних депутатів, серед яких заступники керівника фракції. Більш того, в зал за годину до засідання приходять і журналісти, і помічники нардепів, які намагаються зайняти місця в залі для самих нардепів. Нерідко журналістам навіть доводиться конфліктувати з помічниками за місця в залі суду. Звісно, єдність фракції, яка демонструється в суді, - це лише вітрина парламентсько-партійного життя фракції. Але стан вітрини хоч і непрямо може служити сигналом того, що відбувається в самому "будинку".

Серед народних депутатів, які активно працюють на процесі, Роман Забзалюк. Він керівник Центральної ревізійної комісії партії. Тобто фактично він тримає руку на пульсі регіональних організацій партії.

У коментарі УНІАН він, зокрема, сказав:

- Чутки про нібито «пристрасті, які вирують у партії», генеруються в адміністрації президента. Це лише одна із спроб розправитися з представниками національно-демократичний сил України, починаючи з лідера і закінчуючи партією "Батьківщина", яка є стрижнем, яка консолідує громадян. Тому, коментуючи провокаційні заяви в окремих ЗМІ, можу провести аналогію з такими ж провокаціями, які влаштовувала влада під час виборчої кампанії на місцевих виборах 2010 року в Львівській, Київській, Тернопільській обласних організаціях, де режим Януковича брутально намагався шляхом імплантації підготовлених провокаторів нейтралізувати і зняти з виборчої гонки наші партійні організації. Аналогічним чином можна і потрібно розглядати провокації навколо партії «Батьківщина». Що стосується конкретних звинувачень конкретних нардепів, то я рекомендую ЗМІ на цю тему поспілкуватися з самою Наталією Королевською, яка дасть обгрунтовану вичерпну відповідь. Але в цілому, сценаристам таких п`єс, які живуть в Межигір`ї, хотелося б підкреслити, що партія "Батьківщина" складається з величезної кількості територіальних парторганізацій. Це більш ніж 600 000 громадян України (членів партії), які усвідомлюють загрози від кримінальної олігархії і сповідують принцип демократичного централізму, це означає, що стратегічні рішення для партії ухвалює не фракція, не обласна окрема організація, а з`їзд партії. І народні депутати члени фракції БЮТ-Батьківщина - невід`ємна частина величезного партійного колективу. Навіть теоретично неможливо уявити, що хтось проведе фальшивий партійний з`їзд. Я як голова Центральної контрольно-ревізійної комісії стверджую, що недзважаючи на залякування лідера й активістів, партія, як ніколи консолідується і монолітно працює. Більш того, наведу статистику. За останній місяць у партію вступило двічі більше людей, ніж за цей же місяць минулого року. А це 68 тисяч осіб.

Цю ж думку поділяють і інші члени команди БЮТ.

- Розбрід і хитання в партії - це мрія регіоналів, - говорить в коментарі УНІАН народний депутат України Юрій Прокопчук. - Наша партія згуртована, сильна і налаштована на боротьбу. Сценарії розколів партії плодять регіони. Це зрозуміло, їх рейтинг падає. Цілі осередки ПР виходять з партії. Ми навіть не розглядаємо сценарій утримання Тимошенко під вартою.

Ігор Гринів, народний депутат України, один з політтехнологів БЮТ, теж охоче дав коментар на цю тему:

- Що стосується повідомлень щодо негаразду в партії, які плодять спікери ПР, то абсолютно очевидно, що вони почали виборчу кампанію. Зазначмо, що всі нардепи-регіонали у відпустках, залишилися лише Олійник і Бондаренко, люди з штату пропагандистського блоку і спікери найбрудніших заяв.

Ситуація у фракції БЮТ - стабільна і зрозуміла. Хоча слово "стабільна" не зовсім доречно, коли лідера політсили судять ні за що. Переслідування Тимошенко відклали всі минулі політичні дискусії і розбіжності, відбувається дедалі більша консолідація навколо особи Тимошенко і готовність захищати лідера. Більш того, такі судові процеси консолідують не тільки політсилу, а й суспільство. Люди все більше розуміють, що чиниться несправедливість, їх хочуть залякати, а потім вони у будь-який момент можуть опинитися на місці Тимошенко. Запевняю: ніяких дискусій, хто завтра буде лідером в блоці, не відбувається. Лідером є і буде Тимошенко. Вона і буде лідером списку. Враховуючи цинічність і безпринципність влади, ми не виключаємо подальших спроб її посадити. Але ні в управлінні БЮТ, ні в самій партії нічого не зміниться. Половина населення не знає, є чи ні Тимошенко в парламенті. У неї є позиція і її місце перебування не змінює конфігурацію. Вона перший номер в головах людей, які прийдуть на вибори. А що стосується штучних формул «захоплення партії», мені шкода витрачати час на абсурдність сценаріїв. Це винятково політтехнологічна компанії.

Олена Мігачова