У ПР цікавляться, де Соболєв узяв гроші на відпочинок в Парижі з 5 дітьми

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Олена Бондаренко не виключає, що навіть представники БЮТ почали втомлюватися від «участі в шоу, яке постійно влаштовує під час судових засідань їх лідер Юлія Тимошенко» і, щоб уникнути цього, ховаються за межами України. Про це, як повідомляє сайт Партії регіонів,вона сказала в бесіді з кореспондентом «Обозревателя».

«Я думала, що Соболєв буде в перших рядах захисників Тимошенко - він проявляв завжди надзвичайну активність. І його відсутність в суді говорить про багато що», – відзначила Олена Бондаренко.

«У Білорусі зараз мовчання – знак протесту, так і у Соболєва його мовчання і відсутність – це вираження певної позиції. Схоже, він втомився від безперспективності і не бачить результатів подібної діяльності. Можливо, він навіть вважає, що якщо людина переслідується судом за якісь правопорушення, то заважати цьому - значить, зраджувати якісь свої принципи», – пояснила вона.

При цьому депутат не виключила, що причини відсутності Собольова можуть носити і особистий характер: «Можливо, дружина йому сказала: скільки можна, ми тебе не бачимо, хоч би у відпустці ти повинен побути з дітьми. Адже Соболєв - багатодітний батько, у нього п`ятеро чудових дітей».

Крім того, Олена Бондаренко відзначила, що Соболєв вже четвертий тиждень знаходиться в Парижі: «За даними моїх колег, Соболєв з початку липня знаходиться в славному місті Париж. Що це для нього - відпочинок, еміграція чи щось інше - складно сказати. Але можу поставити тільки одне питання, яке більше підійде податківцям або журналістам. Знаходитися з такою великою сім`єю в такому дорогому місті, як Париж, явно не по кишені українському державному чиновникові, навіть такого високого рівня. Питання: де гроші, Зін? У тумбочці? А де та тумбочка?»