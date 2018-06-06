Тимошенко назвала дату її арешту, Єхануров згадав ЄЕСУ, прокурорка уклала косу а-ля Юля

О 9-й ранку Печерський суд уже традиційно наповнюється нардепами-бютівцями. Новизну в сьогоднішнє ранкове судове засідання над ЮВТ вносить хіба що прокурор Лілія Фролова, яка заявляється із заплетеною косою а-ля Тимошенко. Трохи пізніше приходить і “регіоналка” Інна Богословська. Бажаючих поступитися місцем чи хоча б посунутися, щоб нардепка всілася, ні в кого не виникає. Тож Богословській нічого не лишається, як підпирати двері.

Дед-лайн – День Незалежності?

Перед початком судового засідання екс-прем’єр-міністр заявляє журналістам, що її планують арештувати до 24 серпня.

– За нашими даними, Янукович дав вказівку судді, щоб до Дня Незалежності, до 24 серпня, я була ув’язнена. Щоб був винесений нечесний вирок, який замовлений Януковичем, – сказала Тимошенко, водночас зазначивши, що ці плани не будуть здійснені.

Як і обіцяла обвинувачена у п’ятницю, засідання розпочинається з клопотання про відвід судді Кірєєва. Той на місці вирішує залишити заяву без розгляду.

Другим питанням стоїть залучення як захисника Юрія Сухова, який нині виступає адвокатом у кримінальній справі екс-голови митниці Анатолія Макаренка. Тимошенко також просить надати необхідний час Сухову для ознайомлення з її кримінальною справою. За її підрахунками, 5 тисяч сторінок справи – на 2 місяці читання.

– Наполягаю, щоб пан Кірєєв звернув увагу, якщо не буде надано час на ознайомлення зі справою, я відмовлюся від захисника, – заявляє екс-прем’єрка. – Не треба гнати цей процес, як ви гоните, щоб виконати безглузду вказівку Януковича….

– Ви допускаєте висловлювання, які свідчать про явну зневагу до суду, – обурюються Кірєєв.

– Я вибачаюся, якщо це для вас є образливо, але це правда, – смиренним голосом констатує Тимошенко.

– Ваші дії направлені на зрив судового засідання! Ви провокуєте суд! – продовжує вичитувати підсудну головуючий.

Врешті-решт після словесної перепалки Тимошенко і Кірєєва нового захисника Сухова допускають до процесу.

Перш ніж розпочати розгляд клопотання нового адвоката про надання йому двох місяців на ознайомлення зі справою, суддя питає захисника про дотримання ним адвокатської етики. За словами Кірєєва, перш ніж братися за справу, Сухов мав ознайомитися з усіма матеріалами, які є в розпорядженні його підзахисної.

– Я вперше чую, що новий адвокат перед тим як вступити у справу, має ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, – щиро дивується захисник.

І у відповідь заявляє про відвід Кірєєву.

Суд оголошує перерву на 15 хвилин і йде до нарадчої кімнати. Майже всі залишаються у залі.

– Я дуже рада тебе бачити, – звертається Тимошенко до Сергія Соболєва і підходить до нього, щоб обійнятися. Згодом до них приєднується Власенко. Утрьох вони шепочуться аж до приходу судді.

Рішення Кірєєва – клопотання не містить підстав для відводу. Суд постановляє розглянути всі інші клопотання після допиту свідків.

Єхануров допікав Тимошенко боргами ЄЕСУ, вона його – лобіюванням “РосУкрЕнерго”

Першим викликають екс-міністра оборони Юрія Єханурова. Він розповідає, що Тимошенко підписала у 2009 році «газові» директиви Кабінету міністрів без належної підтримки їх міністрами. Мовляв, «директиви спочатку були підписані, а потім членів уряду нагинали, щоб їх підтримали».

– 19 січня 2009 року було позачергове засідання уряду, на якому Турчинов запропонував затвердити директиви для “газових” переговорів у Москві. Я зрозумів, що українська сторона здає всі позиції: і щодо ціни на газ, і щодо ставки на транзит… Проти затвердження директив висловилися Пинзеник і я. Я висловив свій протест проти позиції уряду, устав і пішов… Турчинов за вашою вказівкою хотів затвердити директиви, якими Україна повністю здала свої інтереси за ініціативою уряду, але це вам не вдалося.

У продовження теми екс-міністр розповідає, що газові контракти з Росією у 2009 році були підписані під тиском через борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) перед Міністерством оборони Росії. За словами Єханурова, свого часу він зустрічався з генералом російської армії Олійником, який був засуджений до трьох років позбавлення волі і який просив, щоб борги компанії ЄЕСУ (Тимошенко в 1995-1997 роках очолювала цю корпорацію. – Авт.) узяв на себе уряд України.

– Я знав про таку справу, але я заявив, що це неможливо, – сказав він.

Новий захисник береться встановлювати, чи є неприязні стосунки між Тимошенко і Єхануровим.

– Ви були міністром в уряді Тимошенко, – звертається Сухов до Єханурова. – За яких підстав ви були звільнені?

– Я прошу зняти це питання. Це не стосується судового засідання, – протестує прокурор.

– Відповідайте, – дозволяє суддя.

– Говорити зараз про неприязні стосунки на дату 19 січня 2009 року нема потреби…

– А станом на сьогодні? – не здається новий захисник.

– Ніяких емоційних випадів ні в моєму виступі, ні в моїх показах немає. Я стараюся викладати об’єктивно. Це не має стосунку до наших відносин.

Бере слово Тимошенко, намагаючись довести, що Єхануров все-таки неприязно до неї ставиться.

– Ви бачили рішення суду та підстави, на яких був засуджений Олійник? – цікавиться вона в колишнього міністра оборони (він же колишній прем’єр-міністр).

– Я знаю про суть обвинувачень через ЗМІ.

Тимошенко наголошує, що російського генерала засуджено за маніпуляції з облігаціями, і до ЄЕСУ його справа не має жодного стосунку. І запевняє суд, що всі покази Єханурова, так само, як і його заява щодо нібито боргів ЄЕСУ перед Міноборони Росії, свідчать про його неприязне ставлення до неї.

– Враховуючи наші “приязні” стосунки, я відповідаю дуже толерантно на ваші запитання. Я намагаюся не підніматися до вашого “високого” рівня спілкування, –єхидно вставляє Єхануров.

– Чи не була ваша позиція така радикальна щодо результатів переговорів 2009 року, бо ви не хотіли, аби була виведена з відносин Нафтогазу і Газпрому компанія-посередник “РосУкрЕнерго”? – продовжує пані Тимошенко.

– Питання посередника мене ніколи не цікавило, – парирує Єхануров.

– А чому ви без посередника не могли домовитися про ціну на газ і транзит напряму? Чому ви у 2005 році як прем’єр не могли професійно провести переговори і домовитися про добру ціну? А допустили входження на ринок мегакорупціної структури “РосУкрЕнерго”? – не відступає Тимошенко.

– Суд знімає питання. У ньому містяться оціночні твердження, – вставляє Кірєєв.

– Суд приходить на допомогу, коли треба захистити “РосУкрЕнерго”, – наголошує Тимошенко.

– Я прошу вас утриматися від таких висловлювань у подальшому, – знову робить зауваження підсудній Кірєєв.

Тимошенко формулює по-різному одне й те саме питання про діяльність “РосУкрЕнерго” безліч разів. Але марно. Кірєєв його знімає у будь-яких варіаціях.

– Моє питання прямо стосується кримінальної справи. Якби не було “РосУкрЕнерго”, у нас не було б газових криз, починаючи з 2006 року, – обурюється Тимошенко. – Я не знаю, як поставити питання, щоб вам сподобалося.

Юлія Тимошенко продовжує атакувати запитаннями Єханурова, наполягаючи, що саме за часів його прем’єрства у 2006 році на внутрішньому газовому ринку України з’явився посередник – компанія “РосУкрЕнерго”, внаслідок чого Україна втратила можливості закуповувати альтернативний азійський газ, а також здійснювати транзит газу з Туркменистану та Узбекистану.

– Це і є той свідок, який повністю закрив для України узбецький, казахський і туркменський газ, повністю віддавши його “РосУкрЕнерго”, – вигукує Тимошенко.

– Ви фактично його обвинувачуєте! – обурюються прокурори.

– Він сам себе обвинувачує, – не здається підсудна.

– І Туркменистан, і Узбекистан, і Казахстан пропонували нам газ, але в Газпрому труба була зайнята. На 1 січня 2006 року середньоазійський газ з технічних причин був недоступний для України, – пояснює Єхануров.

Близько 15:30 суд робить технічну перерву на прохання адвоката Сухова. Кірєєв дає тільки 15 хвилин.

– Після перерви в судовому засідання відсутня підсудна, – констатує Кірєєв, з’явившись у залі.

Тимошенко приходить за пару хвилин.

– Ви знаєте, що запізнюватися неприпустимо? – вичитує її Кірєєв, який сам запізнився на кілька хвилин.

– Пане суддя, черга в туалет, – відповідає підсудна.

Тимошенко знову не дає спокою Єханурову, закидаючи його питаннями про “РосУкрЕнерго”.

– Ви вважаєте успішними переговори, при яких була введена компанія-посередник “РосУкрЕнерго”?

– Я вважаю прийнятними переговори, за якими Україна отримала газ за 95 доларів за тисячу кубометрів, і в 1,5 раза ми збільшили ціну на транзит. На відміну від 2009 року. Це була капітуляція, а не переговори… На важливо, якого кольору кішка, аби вона ловила мишей.

– Чи відомо вам, що Ющенко заборонив Дубині підписувати контракт тільки тому, що хотів зберегти посередником “РосУкрЕнерго”?

– Нічого такого мені невідомо.

Врешті-решт після п’яти з половиною годин допиту Єхануров вільний.

Тимошенко просить перерву на обід.

– Це практично катування! – бідкається вона.

– Ми вже не включаємо (собі) кондиціонер, – заявляє їй у відповідь Кірєєв. – Хоча перевіряли, що на місці, де ви знаходитеся…

– Давайте місцями поміняємося, – посміхаючись, пропонує Тимошенко Кірєєву, чим викликає бурхливі оплески в залі.

Вінський та інші свідки

Заводять наступного свідка – екс-міністра транспорту та зв’язку Йосипа Вінського.

– Я не був учасником переговорів. Я не знаю, що мені говорити… Треба було вирішити питання про переговори в Москві. Було обговорення. Була названа ціна в 450 доларів, і вона видалася мені високою. Моя позиція: якщо є можливість попрацювати, щоб вона була нижчою…

– Чи може прем’єр одноосібно вирішувати питання ціни на газ? – запитує у Вінського обвинувачення.

– Я думаю, через певний період часу ми в цьому залі можемо слухати іншого прем’єр-міністра… До того часу, поки не буде реформовано Нафтогаз, поки не буде відділено видобування, транзит і розподільчі системи, ми будемо постійно наштовхуватися на цю проблематику. На жаль, у нас газ – це політична тема. І політична тема вимагає політичних рішень. Ви мені поставили оціночне запитання, я на нього оціночно відповідаю.

Водночас Вінський заявляє, що не вважає оптимальними дії Тимошенко під час підписання газових угод у 2009 році.

– У мене було відчуття, що ми ще могли повоювати, – резюмував екс-міністр.

– Ну, більш-менш об’єктивно, – дає оцінку виступу Вінського Микола Томенко.

Тимошенко знову просить зробити перерву. Усі голодні та змучені.

– Який сенс оголошувати перерву? – дивується Кірєєв. – Уже пів на шосту.

– Тоді сенс закінчувати засідання, – відповідає Тимошенко.

Але головуючий непохитний.

– Ми помремо від голоду, – скаржиться екс-прем’єрка. – Ви тримаєте всіх людей без обіду.

Але суд уже викликає наступного свідка – екс-міністра освіти і науки Івана Вакарчука.

У своїх відповідях колишній головний освітянин переважно зазначає, що не пам’ятає деталей тодішнього засідання уряду 19 січня, бо газові питання не стосувалися сфери діяльності його міністерства.

Але на питання Сухова, чи діяла Тимошенко в інтересах держави на переговорах, Вакарчук відповідає майже ствердно:

– Думаю, що так. Кожна посадова особа, яка давала присягу в парламенті, мусить діяти в інтересах держави.

Проштудіювавши клопотання від Тимошенко, Кірєєв приймає рішення дати Сухову на ознайомлення з матеріалами справи два дні. І оголошує перерву в засіданні до 4 серпня.

У коридорі стоять засмучені екс-міністри – екс-міністри Володимир Огризко і Юрій Павленко. Вони нудилися в суді від самого ранку, але справа до них так і не дійшла.

– Ну хіба так робиться?.. – обурюється екс-міністр закордонних справ.

Прокурорка про свою зачіску а-ля Тимошенко: А хіба мені так погано?

Прокурор Фролова вибігає до камер. Напевно, їй сподобалося дивитися на себе по телевізору. А сьогодні ще й нову ж зачіску зробила – треба продемонструвати.

– Ніхто не відмовився від своїх показів, ніхто своїх показів не змінив… – зазначає Фролова. – Підсудна скористалася наданою їй можливістю поставити всі запитання, які її цікавили. Думаю, що ми досить плідно сьогодні попрацювали.

– А що сказала Юлія Тимошенко про вашу зачіску?

– Нічого, – сміється прокурор. – А хіба мені погано?

– Судовий процес над Тимошенко коригується поза межами Печерського суду… – ділиться враженнями після засідання Томенко. – Це навіть уже не політичний процес, а владний процес. Судді Печерського райсуду Родіону Кірєєву поставлено певні терміни, до яких він має зачитати вирок у справі Тимошенко. Незважаючи ні на що, за написаним сценарієм, скидається на те, що суд має закінчитися до Дня Незалежності. І поки що суддя діє в цьому жорсткому форматі.

Захисник не знає, як розірватися

До преси виходить новий захисник.

– У четвер я маю бути на іншому засіданні. На жаль, суддя навіть не спитав, чи є в учасників процесу інші справи на цей день, – сказав Сухов, пояснивши, що на 4 серпня на 09.00 заплановано зачитування обвинувального висновку у справі Макаренка.

– Я не знаю, як будуть відбуватися обидва засідання і як я братиму участь у обох засіданнях, – сказав він, додавши, що одне засідання може бути перенесене.

Тимошенко: Що мені робити?

Останньою з суду виходить колишня прем’єр-міністр.

– На жаль, з першого засідання нічого не змінилося, – констатує Тимошенко. – Як був цей процес з великим порушенням законів і Конституції, прав учасників процесу, так він і триває. Ніхто не ставить завдання сьогодні зробити цей процес законним, гласним, прозорим, чесним для з’ясування істини. Цей процес продовжує іти як процес розправи, приниження, беззаконня. Завершився сьогоднішній день жирною крапкою – знову мій адвокат позбавлений права читати матеріали кримінальної справи. Два дні – на 5 тисяч аркушів, на 147 годин відеозаписів. Я не знаю, що робити… Якщо хтось знає відповідь на питання, як протистояти такому терору в суді, як протистояти такій розправі в суді, я б була дуже вдячна, якби мені порадили, що в цій ситуації робити…

Далі буде.

Анна Ященко