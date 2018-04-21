Микола Томенко: Якщо Яценюк – прем’єр, то навіщо й вибори проводити?

Інтерв’ю з політологом, чільним представником блоку Юлії Тимошенко, колишнім віце-прем’єром з гуманітарних питань Миколою Томенком

КОЖНИЙ ДЕПУТАТ ГОЛОСУВАТИМЕ ВЛАСНИМ ПАЛЬЦЕМ...

Миколо Володимировичу, охарактеризуйте коротко новообраний парламент?

Позитивним є те, що в ньому 61 відсоток нових людей. Змінено найстаріших депутатів, котрі перебували в Раді по три-чотири терміни.

Я – автор законопроекту, за яким депутати мали б право бути в парламенті не більш як два терміни поспіль. Але цей документ підтримали «аж» 57 нардепів. Я вважаю, що коли депутати надовго «приживаються» у парламенті, тоді з’являється загроза корупції: вони починають добре розумітися на тому, як можна не лише для народу, а й для себе використати депутатський запит, поправку до закону або як бюджетом скористатися.

Тож з огляду на «старіння» парламенту, ми зрушилися з місця: депутатів, котрі проводитимуть там свою третю-четверту п’ятирічку вже менше.

Також, думаю, підвищиться внутрішньофракційна дисципліна. Буде менше метушні, біганини. Ніхто з сьомої ранку не записуватиметься на виступ, як це було в попередньому парламенті. Ми хочемо змінити процедуру обговорення, щоб пріоритет мав представник фракції та представник комітету, а не той, хто раніше записався.

До речі, я ось проводитиму нараду з першочергових законопроектів нашого блоку. Ми готуємо, зокрема, закон про імперативний мандат, тому що чіткої процедури його запровадження немає. Наша однозначна позиція: якщо ти йшов за списком якоїсь партії і брав на себе певні зобов’язання, тоді виключення з фракції однозначно має передбачати й вихід з парламенту. Депутати від БЮТ, які пройшли до Верховної Ради, написали заяви, у яких зобов’язалися в разі виключення з фракції відмовитися від мандату.

У нас є ще одна “революційна” ініціатива. Мова йде про індивідуальне голосування. Загалом це норма Конституції, але вона не виконується. Тож ми хочемо ініціювати законопроект, який би передбачав голосування не картками, а за біометричними показниками.

Це як – пальцем?

Так.

Що, по-Вашому, в новому парламенті дістанеться опозиції?

Це дебатується. Зараз є дві точки зору. Один підхід - опозиція отримає перших заступників усіх голів комітетів. Другий – традиційний: опозиція отримує посаду віце-спікера плюс три комітети. У своїй коаліційній угоді “Регіони” ставлять питання про чотири комітети. Але слід нагадати “Регіонам”: у тих областях, де вони сформували більшість, то не лише БЮТ, а й решта, хто не увійшов у більшість, не отримали навіть посад заступників голів комісій. Гадаю принципи, що діятимуть у парламенті, потрібно екстраполювати й на обласні ради та АР Крим.

ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ПОТРІБНО ДАТИ ВИГОВОРИТИСЯ

Хотілося запитати про Київраду. Чи не шкодуєте, що через непоступливість і небажання віддати Черновецькому посаду секретаря міськради ви втратили всю раду?

Щодо Київради ще нічого не відомо. Комісії ще не розподілено. Наша генеральна лінія полягає в тому, що за комісії ми боротимемося. І думаю, що матимемо значну кількість керівників, заступників, секретарів комісій, тому що для нас важливі контрольні функції.

Не менш важливо запровадити норму, за якою - якщо ви працюєте у структурі виконавчої влади, то не можете бути депутатом Київради. Не може людина одночасно виконувати функції виконавчої влади та контролювати себе через депутатський корпус.

Поки що я б не поспішав нести солідарну відповідальність з Леонідом Черновецьким за те, що відбувається в Києві. Тим більше, що я сам не розумію, що відбувається. І збагнути, що хоче зробити новий мер, не можу. Але вірю, що він хоче зробити щось хороше. Наш підхід такий: дайте Леонідові Михайловичу виговоритися. Я всіх прошу: не заважайте йому, можливо, навіть допомагайте ефірами, щоб він виговорився і ми зрозуміли, що він хоче робити в столиці. І коли ми зрозуміємо, ми звіримо, наскільки це збігається з нашою програмою. А в тому, що не збігається, відстоюватимемо свою лінію. Адже, наприклад, змушувати в супермаркетах ділити людей на бідних та багатих, це – несправедливо. Більше того, це – принизливо. Потрібно пенсії збільшувати, а не ділити пенсіонерів на бідних та багатих біля каси магазину.

БЮТ УЖЕ ФОРМУЄ УРЯД

“Оригінальне” запитання: чому так затягнулися переговори зі створення парламентської більшості?

Проблема України в тому, що вона постійно шукає свій, унікальний шлях. Ми й зараз пішли в коаліцію власним, українським, шляхом. Є усталений демократичний принцип: визнаються результати виборів, а потім розглядається формат коаліції. Партія регіонів сказала: ми не можемо створити більшість, хай її створюють «помаранчеві». У трійці цих «помаранчевих» партій, де найбільше голосів набрала БЮТ, відповідальність за створення коаліції мала би взяти на себе Тимошенко. У Німеччині поки не було визнано право Ангели Меркель формувати коаліцію і бути канцлером, ніхто нічого не робив. Чи, наприклад, в Італії - спочатку було визнано, що Романо Проді формує Кабінет. У нас пішли своїм, унікальним шляхом, сказали, що теоретично прем’єром може стати якась «третя» людина, наприклад, Арсеній Яценюк. Це неправильно. Не тому що я не люблю Яценюка, а тому що тоді виникає запитання: а вибори навіщо проводити? Тому ця нелюбов до когось, або брак елементарної політичної освіти призвели до того, що ми довго шукали свій, український, шлях формування коаліції. Я сподіваюся, що цей пошук завершився. Після того, як Президент сказав, що Тимошенко має право формувати уряд, ми просунулися далі – зараз працюємо всі разом над програмними документами.

То Юлія Тимошенко таки формуватиме уряд?

Ми про це говорили з першого дня. Ми готові були вночі наступного дня після виборів підписати угоду про коаліцію, щоб було все зрозуміло. До речі, нам було приємно це почути з боку Романа Безсмертного… Але “Наша Україна” - настільки складний і незбагненний механізм, що було незрозуміло, яка в неї позиція. Тому ми вже другий місяць ходимо по колу й тільки зараз зробили те, що мали зробити в ніч з 26 на 27 березня...

МИ НАПИШЕМО ПРОГРАМУ УРЯДУ І БЕЗ ЄХАНУРОВА...

“Наша Україна” мала віддати БЮТ усе, що вона хоче, у першу ж ніч?

Ну чому ж усе? Тільки те, що блок заробив на виборах. І дискусій щодо спікера не було б, якби ми вчасно підписали документ. На сьогодні я не бачу проблем із завершенням коаліційного будівництва. Єдина проблема - ми втратили багато часу. Якби угоду було підписано раніше, то, наприклад, влада на місцях не продовжувала б красти і розпродувати землю, бо знала б, що їй залишається працювати кілька днів. А Юрій Іванович Єхануров, який вирішив працювати у Верховній Раді, а не в Кабміні й написав з цього приводу відповідну заяву, наприклад, уночі не подавав би Президентові кандидатури нових губернаторів. Їх має призначати Президент за поданням нового уряду.

Учора перший номер «Нашої України» (Ю.Єхануров. – УНІАН ) знову вирішив виступити проти Президента й заявив, що ефективна коаліція без Партії регіонів неможлива. А також сказав, що готовий подати нову програму діяльності Кабінету Міністрів. Для чого? Йому було потрібно подавати цю програму, коли він обирався на посаду прем’єра. Але, як відомо, Верховна Рада не затверджувала жодної програми діяльності уряду Єханурова. Тим більше, на сайті Кабміну досі висіла наша програма «Назустріч людям», за яку свого часу проголосувало 357 народних депутатів. А тепер, коли він написав заяву про звільнення, він нам програму діяльності пропонує. Ми самі напишемо цю програму із соціалістами та “Нашою Україною”, без Юрія Івановича.

Він хоче бути прем’єром…

Є в нього така слабкість, але щоб ставати прем’єр-міністрами, потрібно вигравати вибори та мати підтримку суспільства. Адже, нагадаю, що, за результатами опитування, у межах коаліції БЮТ – НУ - СПУ 64,2% респондентів підтримали кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем’єра й тільки 12,5% - Юрія Єханурова.

Чому Юлія Тимошенко не хоче коаліції з Ахметовим?

Ми казали, що підемо в опозицію, коли Партія регіонів буде в більшості. І це не дебатується. Я як автор ідеології позапартійного спорту не виключаю парламентської співпраці з депутатами з Партії регіонів щодо питань спорту чи соціальних питань. Але між нами є серйозні ідеологічні та стратегічні розбіжності. Наприклад, поки що в Партії регіонів немає розуміння, що крім їхнього власного бізнесу, є ще інтереси суспільства.

Зараз, коли кажуть про “спільні економічні платформи”, маються на увазі бізнес-інтереси.

Але ж “Наша Україна” – права партія, “Регіони” – теж права, а БЮТ – лівоцентристська. Домовлятися з правою партією Президента ви можете, в з правою партією Ахметова – ні?

З Президентом ми зобов’язані працювати. Президент не нав’язує якихось формул тактично-економічного характеру. Одна річ – програма, інша - дії. У Партії регіонів ніде в програмі не написано про лобіювання великого бізнесу, про те, що потрібно заохочувати монополії, преференції, пільги. Але вони це роблять…

Називалося кілька кандидатур від “Нашої України” на посаду спікера, зокрема Петра Порошенка та Романа Безсмертного. У кого більше шансів?

Я думаю, що в Петра Порошенка менше шансів з точку зору і суспільної, і політичної легітимності. Говорячи про політичну легітимність, зауважу: Безсмертний – голова партії, Порошенко - тридцять третій у списку і завжди підкреслював, що він десь збоку і просто допомагає партії. Друга проблема – суспільна легітимність. Так історично склалося, що ступінь довіри до Петра Порошенка як до політика дуже низький. А посада спікера - одна з ключових у новій системі влади, тому потрібно зважувати на популярність серед людей. Я не кажу, що Роман Безсмертний фантастично популярний чоловік, але в нього немає іміджу людини з таким рівнем недовіри. Хоча я переконаний, що посада спікера має бути погоджена «трійкою» коаліції та Президентом.

Я НАПЕВНЕ ЗАЛИШУСЯ В ПАРЛАМЕНТІ

Чи є персоналії, які БЮТ категорично не хоче бачити в уряді?

Оскільки ми погодилися на принцип розподілу “без права вето” на кандидатури партнерів, то зрозуміли, що особа в уряді – це відповідальність насамперед партії, а вже потім - коаліції.

Чи погодились би ви, щоб Юрій Луценко обіймав посаду міністра внутрішніх справ?

Юрій Луценко прийшов на свою посаду за квотою СПУ. І якщо соціалісти знову наполягатимуть, то ми готові розглянути це подання.

Які ризики помаранчевої коаліції? Скажіть, у позаминулому парламенті Волков міг посилати за відсутнім депутатом літак. Чи є хтось, здатний згуртувати парламент?

Щодо соціальних законів, пенсійної реформи, підтримки материнства та дитинства ми голосуватимемо, як і в часи попереднього прем’єрства, - абсолютною більшістю. Конфліктними будуть кадрові, зовнішньополітичні питання. Тому я вважаю, що їх потрібно прописати заздалегідь. Щоб, наприклад, коли голосуватимемо за СОТ, члени уряду з Соцпартії не виступали в парламенті проти цього. Тут має бути жорстка й солідарна позиція всіх членів коаліції.

Яку посаду особисто Ви хочете в уряді?

Ми ще обговорюємо це. Заради зміцнення наших позицій я готовий буду працювати в уряді. Але одна з найбільш реалістичних версій – моя робота в парламенті. Сьогодні я – керівник робочої групи, яка займається проектуванням пріоритетної законодавчої діяльності БЮТ. Бо минулого разу, коли ми перейшли працювати в уряд, то втратили парламент. Я ще раз нагадаю, що я тоді переконував Президента піти на проведення законних дострокових виборів. І я переконаний, що якби ми провели ці вибори восени, ми б зараз жили в іншій країні. Але радикалізм не завжди знаходить підтримку. Тому так склалося, що минулий парламент світоглядно зовсім не відповідав духові та ідеології Президента й нового уряду. І це був парламент, за якого почалися «похорони» ілюзій швидких змін країни після Помаранчевої революції.

Відомо, що за голосування лобістського закону, за затвердження програми уряду, а також за перехід депутата з фракції у фракцію платилися великі суми... Чи піднімуть ставки в новому парламенті?

Свого часу я пожартував. Коли не могли обрати спікера Верховної Ради минулого скликання, я казав, що всі збираються - хто в туалеті, хто в буфеті, а до мене ніхто не підходить. І я деяких депутатів СДПУ(о) питаю, чого це до мене не підходять? Вони кажуть, що зі мною неможливо домовитися. Кажу, що за певних обставин кожна людина може піти на компроміс із совістю, і я - так само. Вони здивувалися, до мене підійшла група з кількох людей, яка займалася фінансовими справами в парламентській більшості. Я тоді сказав, що готовий голосувати за Литвина та вступити у фракцію СДПУ(о), але стартово починаємо розмову з реальної суми трансферту на Андрія Шевченка з «Динамо» до «Мілану» плюс мільйон доларів. Вони посміялися і більше не підходили…

Я знаю одного депутата, який під час конституційної дискусії, коли ми днювали й ночували в Раді, взяв гроші з обох сторін, а потім утік з голосування.

Я думаю, що чим більшою буде структурованість парламенту, тим меншою буде корупційність. Після того, як ми завершимо роботу над законом про імперативний мандат, думаю, ситуація зміниться. Депутат зможе взяти гроші, але назавтра його виключать із фракції і він піде з парламенту. Рецидиви корупційних речей будуть, але вже мінімізовані. А що стосується формальної корупції, то я так само за це несу відповідальність. У нас у фракції буде дискусія щодо цього. Депутати від БЮТ зобов’язувалися відмовитись від пільг, квартир.

Невже всі зобов’язалися?

Так, бо хотіли бути народними депутатами. До речі, ми таким чином зекономимо кілька сотень мільйонів гривень на квартири депутатам. Ніхто чомусь не пише про безплатний проїзд народних обранців. Це також дорого обходиться бюджетові - депутати ж не в метро їздять, вони літаками літають. А це - теж сотні мільйонів гривень. Сюди додайте ще низку пільг на оздоровлення тощо. До речі, не лише депутати, а й інші високопосадовці в нашій країні користуються чималими пільгами та преференціями. І з цим потрібно боротися на законодавчому рівні.

Розмовляла Лана Самохвалова