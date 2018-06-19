Остання дорога Джарти: Макіївка не бачила такого грандіозного похорону

Учора Макіївка ховала свого земляка, свого колишнього мера, голову Ради міністрів Криму Василя Джарти.

Такого грандіозного похорону це шахтарське місто, мабуть, не знало ніколи. Може, не зовсім доречно говорити про багатство і розкіш на жалобному заході, але око різав достаток.

Достаток дорогих і дуже дорогих вінків, корзин і букетів зі свіжих троянд, а також продумане убрання залу прощання, велика присутність в місті чорних іномарок, строгий вишкіл молодих військових з президентської роти почесної варти і, звичайно, повсюдна присутність охоронців в штатському.

Провінційна Макіївка за свою історію поховала вже немало загиблих шахтарів, яких деколи масово хоронили в братській могилі, але ніколи вона не бачила церемонії похорону такого масштабу.

Прощання з Джарти проходило на другому поверсі у фойє театру юного глядача, недалеко від будівлі чергували швидка і пожежна машини.

Рівно о 10 годині відкрилися двері ТЮЗу, і почалася жалобна церемонія. Обличчя і строї людей, що прийшли, видавали в них в основному чиновників. По обидва боки дорогої дерев`яної труни були встановлені Державний прапор України і прапор Донецької області, біля узголів`я покійного – його портрет і герб країни.

Родичі Джарти – мама, дружина, дві дочки, сестра, зять мовчки приймали співчуття.

Журналістам дозволили лише з півгодини подивитися на церемонію і попросили з театру. За цей час пройшла зміна почесної варти біля труни, і серед відомих осіб першими тут були помічені глава МВС Анатолій Могильов, народний депутат-регіонал Георгій Скударь, екс-губернатор Донецької області Володимир Логвиненко, мер Севастополя Володимир Яцуба, багато місцевих керівників-однопартійців. Дещо несподіваною була присутність представників Донецької облорганізації «Батьківщини» з вінком від народного депутата-бютівця Гарегіна Арутюнова.

Після прощання на 13.00 було намічено відспівування покійного в Свято-Георгіївському соборі і на 14.00 церемонія поховання на Козачому кладовищі.

Але журналістам прес-служба облдержадміністрації пояснила, що «на прохання сім`ї» нікого стороннього в храм не пустять, тому відразу нас відвезли ближче до кладовища і висадили чекати в якомусь брудному придорожньому кафе «Поляна».

У Макіївці через похорони і приїзд Януковича в центрі міста перекрили або обмежили рух, тому з вікна автобуса, який рухався поволі, не можна було не побачити убогість цього міста. Облуплені стіни будинків, заводський чорний пил на фасадах будівель, різнокаліберність вікон, і, головне, обличчя вимучених, скромно одягнених перехожих, просто впадали в очі.

Чорні стрічки і спущені прапори я помітила тільки на будівлі міськради. Зате ніде не побачила звичних колись для Макіївки трамваїв, які просто зникли за часів мерства Джарти.

Журналісти не потрапили в храм, куди приїжджав президент, тому багато з нас його і не побачили, але те, що Януковича в Макіївці чекали, – було видно по спішно відремонтованих дорогах. Ми знаємо, що Макіївка особливо «славиться» в регіоні своїми розбитими, зруйнованими дорогами, але через похорон Джарти і приїзд глави держави, в місті вони були терміново частково залатані. Поки ми сиділи 2 години в придорожньому кафе, купивши якісь вафлі, пиріжки і розчинну каву у пластикових стаканчиках, про все це нам розповіли тамтешні водії. Вони також сказали, що в Макіївці, особливо в шахтних селищах, люди практично не бачать води, яку подають у будинки деколи на 2 години в добу; у дворах мікрорайонів тліють і не вивозяться сміттєві звалища; люди стурбовані наміченим закриттям шкіл у віддалених районах, злиденністю місцевих лікарень. А трасою Донецьк – Макіївка мимо кафе одна за однією пролітали колонами дорогі автомобілі високопоставлених чиновників, що поспішали попрощатися з Джарти.

Церемонія поховання на кладовищі почалося о 14.20. Але до цього упродовж дороги – від входу на кладовище до місця поховання, масово вишикувалися жінки з вінками, в основному, від різних підприємств і організацій, зокрема кримських. Ці жінки, що беруть участь у жалобній події, не приховували, що всі вони працюють в різних райвиконкомах.

Могила для Джарти була вибрана на невеликому асфальтованому майданчику, де раніше планувалося будівництво каплиці. Працівники кладовища розповіли, що на цьому місці свого часу був встановлений пам`ятний знак, і вже більше року, як залитий фундамент під каплицю. Тепер же цей камінь прибрали, а фундамент прикрили тканиною, яка вписалася в оформлення місця поховання. Тут же була зроблена сцена, прикритий асфальт, поставлений добротний навіс від сонця, під яким розташувалися ряди стільців для родичів покійного, а підготовлена для поховання могила всередині вистелена шовковою чорною, а зверху бордовою тканиною. Пристосування для опускання труни було механічним, і навіть дві широкі вази, наповнені землею, стояли з совочками, щоб землю не брати руками...

Звичайно, ні на яких похоронах шахтарів, які, на жаль, нерідкісні в Донецькому краї, - і теж публічні і проходять з присутністю представників влади, - журналісти не бачили і натяку на подібне.

Перш ніж привезли труну з храму, на кладовищі тренувалися, виконували різні команди на рух молоді військові з роти почесної варти президента України. Їх з Києва до Макіївки літаком прибуло 97 хлоців – три групи: караульна, салютна і та, що несе труну.

На кладовище, на церемонію поховання, прийшли не всі – Янукович обмежив свою участь у похоронах відвідинами храму, також журналісти не помітили серед тих, хто прийшов і нового губернатора Донецької області Андрія Шишацкого.

Тут були присутні перший віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв, перший заступник голови Ради міністрів Криму Павло Бурлаков, народні депутати України від Партії регіонів Віктор Турманов, Владислав Лук`янов, Олександр Василь`в, Олександр Єфремов, а також представники Кабміну – Анатолій Близнюк, Юрій Хіврич та ін.

Жалобний мітинг вів мер Макіївки Олександр Мальцев.

Він нагадав, що його з Джарти пов`язували багато років спільної роботи, «ріднило наше рідне місто». «Василь Георгійович завжди любив повторювати: всі дороги ведуть додому. Він був справжнім патріотом рідної Макіївки, але навряд чи хто міг припустити, що його остання дорога додому проляже так рано», - сказав Мальцев.

Клюєв пригадав, що вони з Джарти «відпрацювали не один рік разом, були в радості і в печалі разом, працювали і у владі, і в опозиції».

«Всі ті завдання, які ставило перед ним керівництво країни, Василь Джарти гідно виконував. У нього гідний шлях – від слюсаря до одного з керівників країни», - відзначив перший віце-прем`єр-міністр.

Бурлаков підкреслив, що «вся велика команда Василя Георгійовича, яка сьогодні працює в Макіївці, Криму, Києві, інших регіонах України, ми всі сьогодні розділяємо біль просто катастрофічної втрати». Він сказав, що Джарти «дійсно пройшов яскравою зіркою через долю кожного, хто був близько з ним знайомий».

Єпископ, митрополит Сімферопольської і Кримської єпархії Лазар повторив, що «ми проводжаємо в останню дорогу чудову людину і просимо Господа дати йому спокій, який він заслужив в своєму житті».

Після останнього прощання і молитви труну з тілом Джарти опустили в могилу під Державний гімн України. Салютна група роти почесної варти зробила декілька залпів.

Всі учасники церемонії мовчки, з тривожними обличчями поспішили до свого транспорту.

Олена Колгушева, Донецьк