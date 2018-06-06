У СІЗО приховували діагноз Луценка

Як тільки дружина й захисники дізналися про цироз, одразу звернулися до судді Вовка, аби той надав дозвіл на лікування в спеціальному медзакладі. “Дозволяю… в межах СІЗО”, – була відповідь...

На останньому судовому засіданні у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка захист просив провести його медичний огляд.

– Останні місяці він почав жалітися: немає сил – падаю, сплю, – розповідає дружина Луценка Ірина на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, у 2010 році Юрій Віталійович вже мав проблеми зі здоров’ям і лікувався у німецькій гастроклініці в Києві. Тоді екс-міністру поставили діагноз: панкреатит (запалення підшлункової залози) і цукровий діабет другого типу, набутий. З цим діагнозом він зайшов у СІЗО у грудні 2010 року.

– Підшлункова не лікувалася, і цукор постійно піднімався у стані стресу, це призвело до двадцяти ерозій і виразки дванадцятипалої кішки, – каже Ірина Степанівна. – Але про цей діагноз ми дізналися тільки вчора.

Захист зазначає, що висновки фахівців МОЗ, які провели медичне обстеження Луценка 28 травня 2011 року, приховували до вчорашнього дня.

Дружина-захисниця Луценка згадує, як 23 травня її чоловіка одразу з лікарні швидкої медичної допомоги привезли на судове засідання.

– Після суду Луценка доставили в СІЗО, і він одразу втратив свідомість. Воно й не дивно – людина 8 годин, поки тривав суд, стікала кров’ю. На що пенітенціарна система сказала: він не втрачав свідомість. Якби не його співкамерник, Луценко просто б помер. Знаючи цю ситуацію, вони (співробітники СІЗО. – Авт.) тихенько викликали спеціалістів, отримали діагноз, приховали цей діагноз від самого Луценка і всіх нас, приховали ситуацію, що його потрібно лікувати. Уже тоді були підозри, що в нього проблеми з печінкою. Уже тоді печінка була вражена у зв’язку з тривалим лікуванням.

– Три місяці жодних дій не відбувалося. Ніякого лікування не надавалося. Висновок лікарів приховували, – наголошує народний депутат Юрій Гримчак.

Згодом дружина й адвокати дізналися, що в липні Лук’янівське СІЗО за власною ініціативою зверталося до судді Сергія Вовка з проханням щодо додаткового обстеження Луценка.

– Ці обстеження викликали наше занепокоєння, – каже дружина екс-міністра. – За їх результатом було виявлено варикозне розширення судин стравоходу, портальна гіпертензія печінки, враження печінки за типом хронічного гепатиту та хронічний холецистит… Тож ми подали клопотання про залучення в СІЗО спеціалістів охорони здоров’я: головного гастроентеролога й головного дієтолога України, які були запрошені в травні й поставили Луценку початковий діагноз. 30 серпня об 11.00 ранку в СІЗО вони оглянули Луценка. За результатами обстежень лікарі поставили остаточний діагноз – цироз печінки криптогенний з явищем портальної гіпертензії і варикоз вен стравоходу.

Ірина Луценко зазначає, що ще у травні лікарі рекомендували нагально обстежити Луценка додатково в гастроентерологічному стаціонарі, прогнозуючи в іншому випадку непоправні наслідки. Але ніяких додаткових обстежень не було. Про рекомендації фахівців захист дізнався тільки зараз.

– За три місяці відбулося катастрофічне погіршення здоров’я чоловіка, – констатує дружина Луценка.

Вовк не відпускає Луценка в лікарню

Як тільки дружина й захисники дізналися про цироз, то одразу звернулися до судді Вовка з проханням надати дозвіл на лікування в спеціальному медзакладі.

“Дозволяю проведення заходів медичного характеру Луценку в межах СІЗО медичними працівниками закладів МОЗ”, – була письмова відповідь судді.

– Суддя Вовк, враховуючи такі страшні катастрофічні діагнози, які можуть призвести до непоправних наслідків, не дозволив лікувати чоловіка за рекомендаціями, які зробили головні гастроентерологи України, тобто в спеціальному медичному закладі! – обурюється дружина Луценка.

Захисники демонструють перелік захворювань, затверджений Департаментом України з питань виконання покарань разом з МОЗ, які є підставою для подання в суд матеріалів про звільнення засуджених від подальшого перебування в СІЗО. Зокрема при хворобах органів травлення й цирозі печінки ув’язнені не можуть перебувати в СІЗО.

– Сьогодні влада свідомо приховує від суспільства й захисту, близьких і самого Луценка його хвороби, його не лікують. Вони вирішили його просто знищити, – вважає Ірина Луценко. – Зручно всім: не треба оголошувати вирок, не треба його випускати, людина просто тихенько вмре... Влада свідомо знищує мого чоловіка, не надаючи йому медичної допомоги.

Адвокат Олексій Баганець наводить сумну статистку: за даними пенітенціарної служби, у 2010 році в СІЗО і в установах відбування покарань померло 739 осіб.

– За браку повноцінного лікування можливе подальше прогресування цирозу печінки з його декомпенсацією, розвитком ускладнень, тобто крововиливів і трансформацією в рак, – цитує висновок фахівців МОЗ, які обстежували Луценка, Баганець.

Захист переконаний, що подальше утримання в “клітці” Луценка загрожує його життю, тому вимагає негайно звільнити його з СІЗО “як такого, що хворіє на хвороби, у тому числі цироз печінки, що не сумісні з перебуванням у зазначеній установі”.

– У нас більш як 20 днів перерва в судовому засіданні. Поки ви відпочиваєте на морях (зрозуміло, Луценка не відпускаєте, бо влада не дозволяє), дозвольте нам ці дні використати на обстеження й лікування, – риторично звертається Гримчак до суддів, нагадуючи, що в офіційній заяві суду перерва у три тижні мотивувалася наданням часу на обстеження й лікування Луценка.

Адвокат Луценка Ігор Фомін наголошує, що захист екс-міністра не ставить питання про звільнення Луценка із СІЗО, а лише просить надати Луценку необхідне медичне лікування, яке неможливо зробити в ізоляторі.

– Він навіть не перебуває в санчастині в такому стані, – зазначає Фомін.

– Ми просили не звільнити його з-під варти. Ми просили: дайте можливість лікувати, – додає пані Луценко.

– Сьогодні як політик я можу сказати, що наша влада на чолі з Віктором Януковичем веде справу до того, щоб Юрій Луценко, вибачайте мені, Ірино Степанівно, не дожив до свого вироку в тюрмі, – зазначає Юрій Гримчак.

Головний дієтолог МОЗ: у СІЗО хвороба Луценка тільки прогресуватиме

Ми також зателефонували головному дієтологу МОЗ України Олегу Швецю, який здійснював обстеження Луценка і в травні, і кілька днів тому й поцікавилися, як змінився за цей час стан здоров’я екс-міністра.

– За три місяці стан його здоров’я погіршився дуже суттєво. Чого не було в травні, а сьогодні є, і це дуже серйозно – захворювання печінки, – розповідає Олег Швець. – Для того, щоб цироз печінки не прогресував і не було ускладнень, йому рекомендовано лікування в умовах спеціалізованого гастроентерологічного стаціонару.

– Ви, напевно, давали працівникам СІЗО якісь рекомендацію за результатами обстеження Луценка у травні. Чи дотримувалися вони їх?

– Ми давали рекомендації. Але не можу сказати, чи вони виконувалися. Тоді була також дуже серйозна ситуація – виразкова хвороба. І він потребував спеціалізованого лікування. Ми й тоді вважали, що йому слід лікуватися в стаціонарі. Але він не був переведений у лікарню, як ми це рекомендували.

– Суд і сьогодні не дозволяє лікуватися Луценку поза межами СІЗО. Наскільки це небезпечно для його здоров’я?

– Це дуже небезпечно, – запевняє головний дієтолог МОЗ України. – Протягом наступних тижнів у тих умовах, яких він зараз перебуває, захворювання тільки прогресуватиме.

Анна Ященко