Суд над ЮВТ: Кірєєв відмовився від ключового свідка, підсудна охрестила його Болванщиком

Сьогодні судове засідання над Тимошенко закінчилося на диво швидко – у першій половині дня. Ні, це не тому, що головуючий Кірєєв вирішив дати ЮВ та її адвокатам відпочити чи підготуватися до захисту. Він помітно поспішає швидко закінчити стадію судового слідства і перейти до дебатів… Так, швидше за все, вирок ЮВ не за горами.

«Зараз цей виродок видалить вас!»

Зранку перед судовим засіданням один із соратників Тимошенко Всеволод Бородін намагається підбадьорити свою лідерку, адже всі очікували ще одного виснажливого дня:

– Уся світова спільнота, – каже пан Бородін, – висловлює вам свою підтримку. Від Америки до Африки… Такого не було з 2004 року. І міністр закордонних справ Франції– це серйозно...

Ці слова підбадьорюють ЮВ… Мабуть, від них вона й отримала черговий заряд енергії, щоправда, негативний, який потоком і вилила на Кірєєва, коли той відхиляв усі клопотання її захисту…

Суддя Кірєєв уже вкотре розглядає усі клопотання «оптом». Нагадаємо, що згідно з КПК він б мав зачитувати дослівно (якщо воно подане письмово) кожне окремо, ставити на обговорення, потім – приймати рішення. Та, схоже, він вирішив спростити собі роботу, тому не вважає за потрібне навіть зачитувати клопотання, а просто коротко переказує зміст усіх підряд, ставить на обговорення і… не задовольняє.

Один з адвокатів Юрій Сухов не з’явився зранку на засідання. Кірєєв запитав, чи Тимошенко не проти, аби судове засідання продовжувалося без нього.

– Категорично заперечую, – зневажливо кинула вона, – бо такий ритм неприпустимий. Хочу нагадати, що ви незаконно розмістили мене у в’язницю, де я фізично не маю змоги прочитати всі томи справи, підготуватися до дачі показів…

Адвокат Плахотнюк хотів було зробити заяву щодо дій головуючого, але ЮВ перебила його:

– Зараз цей виродок видалить вас, і на цьому все завершиться! Наберіться мужності й терпіння не реагувати на цього паяца.

Таких оцінок Кірєєву з боку ЮВ було багато, на кожне з них суддя монотонним тоном повторював, що «суд попереджає підсудну про неприпустимість таких дій і розцінює їх як намагання чинити дії, направлені на те, що суд видалить підсудну з зали суду, провокацію та намагання зірвати розгляд справи».

– А судового розгляду справи немає, – відповідає йому «підсудна». – Тут немає змагальності, рівності сторін, немає права на захист.

Тимошенко казала, що в неї з самого ранку передчуття, що Кірєєв хоче сьогодні позбавити права адвокатів захищати її. Схоже, помилилася, у Кірєєва на сьогодні таких планів не було, і хоч як вона його обзивала, він залишив адвокатів у спокої.

– Я вас прошу, – зверталася вона до них, – нічого не кажіть, бо з цим безпредєльщіком просто нема про що говорити…

Захист вважав за неможливе продовження судового розгляду навіть тому, що не з’явився прокурор Микитенко. Адвокат Сірий ще раз нагадав, що в КПК передбачено один прокурор, а не кілька, але якщо вже хтось вирішив, що їх буде кілька, то всі вони мають виступати як єдине ціле, бо в КПК не вживається поняття «прокурор» у множині.

Адвокат Сірий ще раз нагадав про неприпустимий ритм роботи, який задає Кірєєв, бо порушує КПК й соціальні права навіть його як захисника. Тому адвокати попросили встановити нормальний графік роботи, бо захист геть виснажений…

Та прокурори виступили проти втановлення графіків, бо, мовляв, суд дає досить часу для відпочинку. Нагадаю, що засідання щодня закінчується практично о восьмій годині вечора і розпочинається о 9 чи о 9.30 ранку.

Кірєєв, звісно ж, послухав прокурорів.

ЮВ зі своїм захистом просили додаткових 30 хвилин в обідню пору для спілкування пані Тимошенко з її духовним наставником (очевидно, кимось із церковних діячів). Це клопотання від ЮВ пролежало в канцелярії десять днів.

Та судді не сподобалася й ідея про духівника, тому й це клопотання він відхилив, сказавши, що в судовому засіданні є обідня перерва, під час якої кожен може робити все, що захоче.

Будь-яке обґрунтування адвокатами свого клопотання Кірєєв розцінював як «затягування судового процесу».

– По суті клопотання, – перебивав Кірєєв Сірого, коли той обґрунтовував бажання підзахисної спілкуватися з духівником, посилаючись на Конституцію.

– Тобто зміст Конституції України – це не суть?

– Адвокат Сірий вступає в суперечку з головуючим і затягує розгляд справи, – перебив Кірєєв Сірого.

…– Ви ще мені не дали висловитися, – майже кричала ЮВ, коли Кірєєв уже почав не задовольняти клопотання, не надавши їй слова. Кірєєв не задовольнив жодне клопотання сторони Тимошенко, і її понесло:

– Безпредєльщик, злочинець і порушник закону… Ви аморально безчесна людина, яка нічого спільного зі званням судді не має, яка попрала закон, попрала Конституцію, попрала права людей і сьогодні знущаєтеся над правосуддям. Ви – злочинець. Причому свідомий злочинець. Ви думаєте, що вас покриє Янукович? І що, він вас врятує?..

Кірєєв намагався переговорити ЮВ – що вона порушує засідання, - але йому це погано вдавалося, «підсудна» його перемагала:

– Ви зараз виглядаєте як Болванщик, який проголошує з трибуни банальні й абсолютно беззмістовні речі… (Ідеться, очевидно про героя з «Аліси в Країні Див». – Авт.).

– Ваші образи вже стали банальні, – відповів Кірєєв. – Ви кожного дня, ображаючи суд, його учасників, перешкоджаєте встановлювати істину в справі.

А ЮВ йому на це:

– Ви думаєте, якщо вас кришує Янукович, то ви будете недоторканний для правосуддя в подальші роки?! Я хочу вам сказати, що ви за кожен свій злочин у кожній кримінальній справі, за якою ви винесли завідома неправосудне рішення, будете відповідати. Ви чините політичні репресії на замовлення Януковича! Злочинець! Дуже швидко прийде той час, коли ви відповідатимете за законом, за той безпредєл, який ви вчинили в цьому судовому процесі. Кірєєв не виконує жодної статті КПК, жодної норми Конституції і перетворив судовий процес у політичну розправу на замовлення Януковича. Ще раз кажу, що ви, пане Кірєєв, відповідатимете за законом, і це буде наукою для всіх безпредєльщиків, хабарників, аморальних типів, які забилися в судову систему. Ви – кат, а не суддя, який за бюджетні гроші чинить політичний процес… Просто папуга якась, а не людина.

Коли ЮВ видавала образливу тираду в бік Кірєєва, її захисники сиділи як миші, а журналісти захоплено казали: «Та вона сама кого хоч захистить».

Кірєєву чомусь стало смішно, але й за це йому дісталося від «підсудної»:

– Я рада, що вас розважає безпредєл, який ви влаштували в суді. Я рада, що у вас від цього піднімається настрій, у будь-якої нормальної людини проснулося б хоч якесь сумління. А у вас, внаслідок того, що ви так вихований, не знаю ким чи чим... Не знаю, які батьки такого недоумка виховали… Вам тільки ковпак залишилося вдягнути і бубон дати в руки.

Так, ЮВ була сьогодні дуже щедра на «компліменти», а головуючий Кірєєв провадив своєї…

Ключовий свідок терміново ліг у лікарню

Сьогодні в суді мав давати свідчення експерт Київського інститут судових експертиз Юрій Маслак, саме він нібито підрахував збитки, котрих зазнав Нафтогаз від газових угод, які уклала Юлія Тимошенко. Проте під час засідання Кірєєв зачитав листа, не довідку, а листа, з міської лікарні Києва, про те, що експерт Маслак не може з’явитися, оскільки перебуває на лікування.

Прокурори не вважали за потрібне дочекатися експерта Маслака, оскільки, за їхніми словами, експертний висновок, на якому власне й ґрунтується обвинувачення Юлії Тимошенко, є вичерпним і уточнень у цьому висновку не потребується. А чекати на одужання експерта – це ще «один спосіб затягування процесу».

Тут прокурори діяли на випередження, оскільки захист навіть не встиг слова сказати щодо того, чекати чи не чекати експерта.

ЮВ зареготала.

– Якщо вже розцінювати хворобу експерта як затягування процесу, то вже треба вводити таке поняття, як прискорення процесу, – сказав адвокат Плахотнюк, – тому що такі дії свідчать саме про прискорення судового процесу. У кінці-кінців це наша підзахисна під вартою перебуває, це їй сидіти 14-17 днів у тюрмі, і вона готова це робити заради того, щоб він прийшов і дав під присягою свідчення про свої висновки, які він робив. Не викликати експерта – узагалі нонсенс!

У свою чергу, адвокат Сірий заявив, що є два листи з міської лікарні Києва з різним формулюванням про стан здоров’я експерта Маслака, який перебуває в неврологічному відділенні: один до старшого слідчого Генпрокуратури в особливо тяжких злочинах Нечвоглоди від 02.09.2011, де стан здоров’я Маслака визначається як середньої важкості й термін лікування займає певний час, а другий – до суду, з «тяжким» станом здоров’я, причому «неможливо передбачити термін лікування».

– Тому прокуратура перш за все мала б з’ясувати, який з цих двох листів відповідає дійсності, а який є прямою фальсифікацією, – зауважив Сірий.

Адвокат пригадав, що суд під конвоєм доставив Богдана Соколовського для дачі показів, «у якого справді стан здоров’я був на декілька порядків гірший, ніж той, про який ідеться в листі щодо Маслака (як сказано в листі, у нього просто скаче тиск: трішки вище, трішки нижче – власне, як у нас у всіх)».

¬– Тобто здоров’я цієї людини в абсолютно нормальному стані, - сказав захисник, - тому ми й не отримуємо медичних документів, а лише листи. Оскільки йдеться не про простого свідка, а особу, яка підготувала судово-економічну експертизу, використовувала документи, котрі невідомо як потрапили до цієї комісії (що зробила висновки, які не відповідають переліку документів і цій експертизі), то питання стоїть про те, чи ми встановлюємо істину, чи ми займаємося чимось іншим. Якщо ми встановлюємо істину, то пан Маслак має бути допитаний у цьому судовому засіданні. Мають бути допитані також інші експерти, які робили цю так звану судову експертизу і поставили на кожній сторінці свої підписи.

Юлія Тимошенко вкотре нагадала, що пункт перший цієї експертизи встановлює збитки щодо транспортування російського газу через територію України, тоді як ці збитки були розраховані на базі не бухгалтерських документів, а «штучної ціни, виведеної незрозуміло за якою методикою і яка нічого спільного з базою обрахунків збитків нічого мати не може».

– Саме тому Юрія Маслака, який підписав цю судово-економічну експертизу і який узяв на себе таку відповідальність, сьогодні ховають у лікарні, аби він не дав під присягою покази в судовому процесі. Зрозуміло, що йому перше питання буде задано: чому не використано бухгалтерські документи для обрахунку вартості технічного газу на 2009 рік і чому не використана угода між Нафтогазом і Укртрансгазом для обрахунку збитків. Перше ж питання розсипле цю експертизу буквально повністю, тому що вона фальшива, і це знають суддя і прокуратура, і знає Маслак, який підписав її на замовлення прокуратури, – обурювалася ЮВ.

За її словами, депутатам повідомили в лікарні, що Маслак нічим серйозним не хворіє і перебуває там тільки кілька годин на день, решту часу їздить на роботу й у своїх справах.

На суддю Кірєєва не діяли жодні доводи захисту, і він таки постановив, що Маслак не може дати свідчення «через його хворобу». Кірєєв не вважав за потрібне викликати також інших експертів, які підписувалися під висновком, у якому нарахували ЮВ збитків на 1,5 мільярда гривень.

Кірєєв продовжив засідання. Наступним кроком мали бути свідчення Тимошенко, але ЮВ та її захист аргументовано заявили, що Юлія Тимошенко даватиме свідчення тільки після допиту всіх експертів, після розгляду клопотань і після двох днів на підготовку до нього.

Прокурорка Фролова заявили, що суд давав ЮВ достатньо часу для ознайомлення, Кірєєв, зрозуміло, погодився.

Люди в чорному

– Підсудна, суд пропонує дати вам свідчення, – відчеканив він.

Захисники й «підсудна» вкотре йому повторили, що вона сама, згідно з КПК, має визначати, коли давати свідчення, і вона це визначила. Проте Кірєєв розцінив це як «відмову» ЮВ їх давати, тому зачитав її свідчення Нечвоглоді з досудового слідства.

Цим самим він фактично перейшов до іншої стадії процесу: з судового розгляду до дебатів. Залишається одна перешкода для переходу до дебатів – клопотання захисту. Власне, Кірєєв і зробив перерву до 7 вересня, 9.30, аби все підготувати.

Невже скоро кінець цьому судилищу?

…До зали почали сходитися народні депутати від БЮТ, усі вбрані в чорні футболки з портретами ЮВ й написами «Україні – волю!» Депутати ішли з Верховної Ради, де вони проігнорували урочистий виступ пана Януковича, на який посходилися всі регіонали, навіть Юрій Іванющенко…

Юлія Тимошенко з усіма прощалася до завтра: «Я пишаюся своєю командою, вони справжні патріоти».

На вулиці під Печерським судом теж стояли люди в чорних футболках, але з іншими написами. Кажуть, прийшли підтримати суддю Кірєєва, бо він «найчесніший суддя в Україні». «Прибічникам Кірєєва» явно кримінальної зовнішності раптом захотілося адреналіну: вони пішли до прихильників Тимошенко, провокуючи конфлікт (загалом це було схоже на продуману провокацію). Зав’язалася бійка, але тривала вона недовго – врешті-решт втрутилася міліція.

Ще буде…

Оксана Климончук