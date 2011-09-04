МЗС Франції: поки Тимошенко під судом - ніякого Євросоюзу

Міністр закордонних справ Франції Ален ЖЮППЕ заявляє, що ратифікація в разі підписання між Євросоюзом і Україною угоди про політичну асоціацію залежатиме від зняття необґрунтованих звинувачень з лідера партії «Батьківщина", екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це А.ЖЮППЕ сказав на прес-конференції в Сопоті (Польща) після завершення неформального саміту міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, повідомляє польське агентство РАР.

«На наш погляд, який є точкою зору більшості, завершення набуття чинності угоди не може відбутися, якщо справа Юлії ТИМОШЕНКО не одержить позитивного результату", - заявив А.ЖЮППЕ

Міністр закордонних справ Франції розраховує, що судовий процес "очистить Юлію ТИМОШЕНКО від необґрунтованих звинувачень"

Офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО відзначає, що Франція неодноразово заявляла про свою стурбованість у зв`язку з кримінальним переслідуванням екс-прем`єра України.

«У нас викликають сумніви мотиви цього судового процесу. Зокрема, нам здається, що не було забезпечене право на захист. Як ми не раз відзначали, повага до верховенства права є ключовим елементом побудови партнерства між Францією, Європейським Союзом і Україною. Франція і її європейські партнери продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією з Юлією ТИМОШЕНКО», - наголошувалося в поширеній у серпні заяві МЗС Франції.

Нагадаємо, що 5 серпня головуючий у справі Ю.ТИМОШЕНКО суддя Р.КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про взяття під варту. Суддя мотивував своє рішення тим, що Ю.ТИМОШЕНКО "перешкоджає встановленню істини, системно порушує порядок судового засідання, не виконує розпорядження головуючого, свідомо затягує процес, висловлює неповагу до суду, відмовилася назвати адресу свого проживання і дати пояснення причин своєї неявки до суду 5 серпня о дев`ятій ранку".