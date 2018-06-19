Ялта-2011: європристрасті за Тимошенко

Ймовірний тюремний строк екс-прем`єра Тимошенко ставить під загрозу ратифікацію угоди про асоціацію України з Європейським союзом, яке українська влада розраховує підписати до кінця року. Це, мабуть, головний месидж євродипломатів Януковичу на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

Зять Кучми олігарх Віктор Пінчук уже ввосьме збирає політиків, економістів і бізнесменів з різних країн на "ялтинський Давос".

Як і торік, крім європерспективи Україна, на міжнародній конференції, на якій серед інших спікерів виступали президент Ізраїлю Шимон Перес і екс-прем`єр Великої Британії Тоні Блер, обговорювалися наслідки світової економічної кризи та газовий конфлікт з Росією. Відмінність 8-ї конференції - відсутність значущих російських фігур. Нова тема для дискусій - суд над Юлією Тимошенко.

"Я приїжджаю до Ялти всьоме, а в Україні був вже більше двадцяти, але ніколи не приїжджав сюди з таким розбитим серцем, як сьогодні! У нас, в Євросоюзі, є відчуття: Україні відхиляється від шляху, на який встала. У випадку з моїм другом, Юлією Тимошенко, є відчуття, що є політичні мотиви. Так само, як і в інших справах проти колишніх чиновників уряду", - емоційно звернувся до Януковича Маріо Давид, депутат Європарламенту, представник Європейської народної партії, асоційованим членом якої є" Батьківщина ".

"Ми поділяємо з вами цей біль. Ми задоволені, що це вас хвилює не менше, ніж нас", - відповів, витримавши паузу десятисекундну, український президент і намагався перевести "стрілки" на свого попередника. Мовляв, саме Ющенко був ініціатором розслідування законності підписання Тимошенко газових контрактів з РФ в 2009-му.

"Історія, яка сьогодні розгорнулася, це не історія сьогоднішнього дня, це історія йде з 2009 року, коли правоохоронні органи отримали рішення Ради національної безпеки і оборони та почали його виконувати, тобто дослідити, що ж сталося, чому були порушені національні інтереси України, порушені міжнародні договори... Після того, як дослідили, передали в суд. Як і в Європі, суд розглядає цю справу і винесе свій вердикт ", - сказав гарант.

Янукович заявив також про актуальність модернізації національного законодавства та висловив сподівання, що до кінця 2011-го буде прийняти новий КПК, над яким почали працювати близько року тому. Проект нині на експертизі Венеціанської комісії.

"Це те, що робить Україна в напрямку реформ, які ведуть до значного поліпшення демократичних стандартів. Кримінально-процесуальний кодекс, за яким сьогодні живе Україна, - 1962 року (хоча він модернізувався всі роки). Це нонсенс! На жаль, за двадцять років політики в Україні не змогли цього зробити. Така доля у нас, що ми всі повинні робити швидко ", - зазначив президент.

Юльчина тема набула продовження в кулуарах форуму. Янукович провів без преси зустріч з комісаром Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдтом і депутатом Європарламенту Елмаром Броком.

"Якщо Тимошенко буде засуджена до тюремного ув`язнення на підставі правових норм радянських часів, 1962 року, то, незважаючи на наше бажання підписати угоду про асоціацію України і ЄС, ніхто не може гарантувати, що парламенти країн-членів Євросоюзу ухвалять відповідне рішення", - сказав єврокомісар Фюле пізніше на брифінгу.

"Нас турбують деякі події. Це стосується верховенства права і політичних ігор в Україні. Одна з проблем - це судовий розгляд з Юлією Тимошенко... Я не хочу сказати, що хтось святий, але цей процес проводиться за законами, які не використовуються в європейських країнах і не повинні існувати в Україні, якщо Україна хоче рухатися в бік Європи... Мессидж переданий, у мене таке враження, що президент Янукович зрозумів те, що це повідомлення серйозне і ці питання потрібно вирішувати ", - заявив журналістам глава МЗС Швеції Карл Більдт.

А колишній верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Хав`єр Солана зажадав негайно випустити Тимошенко з-під варти.

"Чи повинна вона бути звільнена? Мені здається: так і негайно. До політиків не можна ставитися як до злочинців. У політичних рішень не може бути кримінальних наслідків", - сказав Солана.

...Того ж дня в Києві керівник управління з питань судоустрою Адміністрації президента Андрій Портнов заявив про намір Януковича внести на розгляд парламенту законопроект про зміни до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення. Він передбачає скасування покарання у вигляді позбавлення волі за економічні злочини. У разі прийняття суд зможе покарати винного лише штрафом.

Радник Януковича додав, що також буде декриміналізована стаття 365 Кримінального кодексу в частині перевищення влади та службових повноважень господарюючими суб`єктами.

При цьому Портнов заявив, що законодавчі ініціативи глави держави не стосуватимуться посадових осіб держоргану, які звинувачуються в шкоді країні. А Тимошенко проходить за частиною 3 статті 365 КК і звинувачується в нанесенні державі понад 1,5 мільярда гривень збитків.

Тим часом нардепи Арсеній Яценюк, Руслан Князевич та Роман Зварич з фракції "Наша України - Народна самооборона" зареєстрували в Раді законопроект, яким пропонують парламенту виключити із КК статтю 365...

Віддуватися за Януковича, який після ряду двосторонніх зустрічей покинув форум у Лівадійському палаці, перед пресою довелося Азарову.

"Європейська інтеграція України, укладення договору про зону вільної торгівлі - це глобальні, серйозні речі, від яких залежить розвиток країни, що пов`язувати їх з судовим процесом не просто неправильно, але, я б навіть сказав, аморально", - сказав український прем`єр-міністр у другий день роботи конференції.

Азаров висловив переконання, що здоровий глузд у відносинах ЄС з України візьме гору, і угода про асоціацію та про зону вільної торгівлі буде підписана.

Глава Кабміну заявив також про необхідність закріплення в угоді перспективи членства України в Євросоюзі.

"Європейський Союз - не наречений, а Україну - не наречена. Мені видаються доволі бюрократичними і протокольними суперечки про те, включати в угоду про асоціацію європейську перспективу чи не включати. Однозначно треба включати, якщо ми думаємо про майбутнє", - наголосив Азаров.

Віра Стриж

Фото УНІАН