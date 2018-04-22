Анатолій Кінах знає, як сформувати майбутню парламентську коаліцію

Міністр економіки, лідер Партії промисловців і підприємців України відповів на запитання УНІАН.

ПППУ НІКОЛИ НЕ ВИКОНУВАЛА ПОЛІТИЧНІ ЗАМОВЛЕННЯ

Анатолію Кириловичу, кілька днів тому апеляційний суд виніс рішення, яким не задовольнив скаргу Вашої партії щодо обнуління списків “Нашої України” (див. докладніше). Які Ваші дії – чи будете оскаржувати це рішення?

Я ще не бачив цього документа, усе залежить від його якості. Тобто ми вивчимо це рішення суду й тоді оцінюватимемо ситуацію та діятимемо адекватно.

Чи проводить Партія промисловців та підприємців переговори з Партією регіонів щодо спільного виборчого списку?

Такі переговори ведуться. Це не є великою таємницею. Переговори проводяться практично з усіма суб’єктами політичного життя в Україні, котрі поділяють принципи ПППУ, – відстоювання загальнодержавних, загальнонаціональних інтересів і пріоритетів. Ми ніколи не підтримуватимемо авантюрні сценарії за межами Конституції.

Ми ніколи не були і не будемо “кишеньковими” і не виконуватимемо якісь політичні замовлення. Ми будемо на всіх етапах захищати принципи верховенства права в Україні. І ніколи не будемо підтримувати політику за принципом “чим гірше, тим краще”.

Щодо блокування – рішення має бути прийняте на з’їзді партії, який відбудеться на початку серпня.

Чого ще чекаєте від з їзду?

Маємо прийняти оновлену програму партії, яку сформовано на основі стратегії розвитку. З нею і йтимемо на вибори. Ми їх не боїмося. Головне – вибори мають відбуватися в правовому полі.

Адже це нормальна демократична процедура – волевиявлення громадян: як скаже народ, так і повинно бути. Але має принципове значення, щоб це не були вибори “стінка на стінку”, змагання чорного піару чи компромату.

Зараз реалізується сценарій авантюрного зразка – чим гірше тим краще.

Не можу погодитися з політиками, що називають себе опозиційним, яких непокоїть те, що економіка демонструє досить високі показники.

У ПЕРЕГОВОРАХ З ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ АНАТОЛІЙ КІНАХ НЕ ЗГАДУЄ ПРО КВОТИ В СПИСКАХ, А ГОВОРИТЬ ЛИШЕ ПРО ПРОГРАМНІ ЦІННОСТІ

Чи існує гіпотетична можливість, що ПППУ піде на вибори у списках опозиційних блоків?

Ми не розглядали такої можливості.

На яку квоту в списках для своєї партії ви розраховуєте, домовляючись з Партією регіонів?

Ідеться не про квоти. Коли ми приймали рішення, не було жодної торгівлі, за що я ціную своїх соратників. Ми ведемо розмову насамперед щодо програмних цінностей. Хочу нагадати, що ми обіцяли людям на Майдані консолідацію суспільства, верховенство закону, добір кадрів за професійними якостями, а не політичним кольором. Ми й зараз захищаємо такі цінності. І, коли проводимо дискусію з нашими потенційними партнерами, говоримо саме про це. А все інше – другорядне.

Чи можливий розкол у партії, зважаючи на те, що, скажімо, у Львівській області ваші однопартійці в облраді заявляють про намір залишитися у блоці з “Нашою Україною”?

Розколу не буде точно. Це були одноосібні рішення...

Партія ніколи не приймала рішення методом тиску на людей. Незважаючи на те, що вистачало адмінресурсів, усе відбувається лише на основі добровільного об’єднання, моральних політичних принципів. Якщо людина хоче йти іншим шляхом, ми потискаємо одне одному руки: ідіть собі іншим шляхом. Життя розставить крапки над “і”.

ЛІДЕР ПППУ НІКОЛИ НЕ БІГАВ ЗА ПОСАДАМИ, А НАВПАКИ – ПОСАДИ БІГАЛИ ЗА НИМ

Чого можна чекати перед виборами від уряду? Чи можуть повторитися ситуації на кшталт тих, що виникали перед президентськими виборами?

Є такі ризики. Якщо ввійдемо у виборчу кампанію без відповіді принаймні на два запитання: щодо легітимності розпуску парламенту і законодавчого забезпечення прозорих виборів.

У такому разі існують ризики, що вибори проходитимуть на тлі поглибленого протистояння. А потім, якщо комусь не сподобаються результати виборів, підуть процеси оскарження, ревізії тощо. Ці ризики вищі за кон’юнктуру будь-якої партії.

Має бути погоджено позицію основних політичних суб’єктів – це може бути угода або меморандум. Чітко потрібно прописати: пройдуть вибори, ми визнаємо їх результат і так далі. Якщо проводитимемо кампанію не в атмосфері змагання програм, а у форматі компромату й чорного піару, це призведе до більш негативних наслідків.

Уряд повинен, незалежно від проходження виборів, виконувати своє основне завдання – працювати на високому професійному рівні. Уряд робитиме все, аби працювати відповідально, нівелювати політичні впливи на економіку, і не допустить популістських рішень, які руйнують основні закони економіки.

АНАТОЛІЙ КІНАХ ВИСТУПАЄ ПРОТИ ПРИМІТИВНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСАДАМИ В НОВОМУ ПАРЛАМЕНТІ

Скільки розраховуєте залишатися на нинішній посаді?

Я працював на багатьох посадах і з усіма президентами. У жодного з них я не просив ні посад, ні вирішення приватних питань. Мій принцип: не людина має бігати за посадою, а посада за людиною. Це питання другорядне, і я приймав це рішення (про отримання посади міністра економіки. – Авт.), бачачи ризики для економіки України. А є й чудові можливості – високий інтерес інвесторів до співпраці з Україною, зростання нового прошарку бізнесу, який хоче працювати цивілізовано, тощо. Боляче, що всі можливості можемо втратити. Коли кажемо, що маємо 22,4 млрд. прямих іноземних інвестицій, досвідчені люди просто посміхаються. Навіть Узбекистан за 15 років незалежності має 21 млрд. інвестицій.

У цьому контексті, коли говоримо про вибори, дуже важливо, щоби вони проходили в умовах розвитку програм.

Хочу констатувати, що є проблема, яку за всі роки так і не вирішено – не сформована позитивна критична маса політичної еліти, яка спроможна поставити національні інтереси як найвищий пріоритет щодо посадової чи політичної кон’юнктури. Бо лише в умовах сконсолідованості політеліти можна забезпечити розвиток і займати гідне місце у світі.

Ця проблема серйозніша, ніж відсотки ВВП, інфляція тощо. Вирішувати її потрібно шляхом виборів, чому і стоїть висока планка до їх якості.

Досі в нас якось не складалося зі змаганням саме програм на виборах... Щось може змінитися?

На жаль... Ризики цієї стислої передвиборчої кампанії в тому, що людей просто зомбуватимуть, щоб вийти на ті ж параметри “свій–чужий”.

Потрібно, щоб коаліція нового парламенту будувалася не методами примітивної торгівлі – посадами, економічним ресурсом, а на основі програмних засад.

Але не думаю, що це відбудеться в оновленому парламенті. Майбутній склад Верховної ради не буде кращим, ніж нинішній.

Розмовляв Дмитро Стаховський