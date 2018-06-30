Неандерталець російського МЗС

Неандерталець російського МЗС

12:16, 01 листопада 2011
9660 0

Генконсул Росії в Криму перехопив прапор російського шовінізму і продекларував ряд історичних та лінгвістичних відкриттів, які навряд чи вписуються в його права і статус ...

Генконсул Росії в Криму перехопив прапор російського шовінізму і продекларував ряд історичних та лінгвістичних відкриттів, які навряд чи вписуються в його права і статус ...

Володимир АНДРЄЄВ
Мені іноді здається, що в російському Міністерстві закордонних справ щорічно проводиться конкурс. На кшталт шоу-кастингу, мета якого обрати дипломатів, які направляються на роботу в Україну. Критерії не афішуються, але, мабуть, роздаються кандидатам таємно, в конверті, як пін-коди платіжних карток у банку.

Особлива увага до тих претендентів на крісло генеральних консулів (останнім часом вони розплодилися, і це, в принципі, тішить - адже ми сусіди, стратегічні партнери), які не знають української мови і мають єдину рису - російське імперське хамство.

Таким був генеральний консул Росії у Львові пан Євген Гузєєв. Пам`ятаєте, він був упевнений, що українську мову в Україну «привезли більшовики в 1939 році»?

Сьогодні прапор російського шовінізму перехопив його колега в Сімферополі - генеральний консул Володимир Андрєєв. Цей інтелектуал, захищений статтями Віденської конвенції, кар`єрний дипломат, знає англійську, французьку мови. Більш того, на минулій роботі в апараті російського зовнішньополітичного відомства вважався фахівцем з питань «нових викликів і загроз Росії».

Щоправда, в інтерв`ю сімферопольській газеті зізнався, що за півтора роки роботи в Україні українською мовою опанував лише «більшість загальновживаних термінів». Я навіть здогадуюсь яких. Ймовірно, «сало», «горілка», «борщ з пампушками» і ще пару десятків гастрономічно-кулінарних понять.

Так от нагадую, що Володимир Андрєєв минулого тижня в інтерв`ю місцевій, кримській, газеті продекларував ряд історичних та лінгвістичних відкриттів, які навряд чи вписуються в його права і статус.

Пан Андрєєв обурений тим, що в Криму телевізори передають новини і показують фільми українською мовою.

Ось я давно працюю в Москві, і ще жодного разу не бачив, щоб місцеві столичні телевізори Білокам`яної щось показували, наприклад, татарською, українською або азербайджанською мовами. Хоча в Москві проживають вже точно пару мільйонів людей цих національностей. До речі, в Криму російська мова процвітає і знаходиться в комфортних умовах. Ну хто цього не знає? Телебачення, ЗМІ, книги, спілкування - російською.

Ще російський дипломат сформулював відкриття, яке тягне на Нобелівську премію. На його думку, українська мова - це новий виклик сучасності і представляє «загрозу життю» кримським обивателям. Так, недарма пан Андрєєв працював у Москві в департаменті «загроз і викликів Росії»!

Знаєте, читачу, ну немає бажання, як любить говорити прем`єр-міністр Володимир Путін, «колупатися в носі» російського дипломатичного чиновника і повторювати його «дивні, нерозумні промови».

Публічні, розпропаговані ідеї російського дипломата Володимира Андрєєва призначені для того, щоб роз`єднувати, сварити, актуалізувати образ ворога, а не сприяти дружбі та взаєморозумінню людей ...

Завжди метафора приховує суть. Вибачте, читачу, нещодавно вперше подивився старий фільм «Щоденник Бріджит Джонс» і готовий підписатися під словами головної героїні, яка переконана, що «міняти труси треба щодня».

Чим глибше пізнаю життя, тим більше в ньому бачу гармонії і сенсу. Когось життя балує, а хтось говорить очевидні дурниці і отримує непогані гроші з державної скарбниці, насолоджуючись українським, кримським, теплом і сонцем.

Ще пам`ятаю, що Льоха Митрофанов (у минулому заступник Жириновського) мріяв про те, щоб столицю Росії перенести в Крим. У мокру і холодну осінь він дивився у вікна Державної думи і тужливо говорив: а в Ялті, мабуть, тепло, і в морі ще можна купатися.

Ось і російський генеральний консул не опанував українську мову за півтора року. Пишається цим, бравує, вчить нас, українців, жити. Пам`ятаєте, в кінофільмі «Брат-2» водій з обуренням говорить Данилу Багрову: «Куди поділися люди? Голосуєш за худого, дивись, через рік сидить у телевізорі кабан, та ще й мене жити вчить».

А я, автор цих рядків, нещодавно, слухав лекцію прекрасного російського філолога в Москві. Вибачте, прізвище пригадати не можу, шкода. Так ось вона, професор, говорила, що мова - це Берлінський мур, який рятує народ від втрати національної самобутності, ідентичності культури.

Не треба, пане консуле, будувати нову Вавилонську вежу.

Віктор Тимошенко, Москва

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter