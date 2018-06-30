Неандерталець російського МЗС

Генконсул Росії в Криму перехопив прапор російського шовінізму і продекларував ряд історичних та лінгвістичних відкриттів, які навряд чи вписуються в його права і статус ...

Мені іноді здається, що в російському Міністерстві закордонних справ щорічно проводиться конкурс. На кшталт шоу-кастингу, мета якого обрати дипломатів, які направляються на роботу в Україну. Критерії не афішуються, але, мабуть, роздаються кандидатам таємно, в конверті, як пін-коди платіжних карток у банку.

Особлива увага до тих претендентів на крісло генеральних консулів (останнім часом вони розплодилися, і це, в принципі, тішить - адже ми сусіди, стратегічні партнери), які не знають української мови і мають єдину рису - російське імперське хамство.

Таким був генеральний консул Росії у Львові пан Євген Гузєєв. Пам`ятаєте, він був упевнений, що українську мову в Україну «привезли більшовики в 1939 році»?

Сьогодні прапор російського шовінізму перехопив його колега в Сімферополі - генеральний консул Володимир Андрєєв. Цей інтелектуал, захищений статтями Віденської конвенції, кар`єрний дипломат, знає англійську, французьку мови. Більш того, на минулій роботі в апараті російського зовнішньополітичного відомства вважався фахівцем з питань «нових викликів і загроз Росії».

Щоправда, в інтерв`ю сімферопольській газеті зізнався, що за півтора роки роботи в Україні українською мовою опанував лише «більшість загальновживаних термінів». Я навіть здогадуюсь яких. Ймовірно, «сало», «горілка», «борщ з пампушками» і ще пару десятків гастрономічно-кулінарних понять.

Так от нагадую, що Володимир Андрєєв минулого тижня в інтерв`ю місцевій, кримській, газеті продекларував ряд історичних та лінгвістичних відкриттів, які навряд чи вписуються в його права і статус.

Пан Андрєєв обурений тим, що в Криму телевізори передають новини і показують фільми українською мовою.

Ось я давно працюю в Москві, і ще жодного разу не бачив, щоб місцеві столичні телевізори Білокам`яної щось показували, наприклад, татарською, українською або азербайджанською мовами. Хоча в Москві проживають вже точно пару мільйонів людей цих національностей. До речі, в Криму російська мова процвітає і знаходиться в комфортних умовах. Ну хто цього не знає? Телебачення, ЗМІ, книги, спілкування - російською.

Ще російський дипломат сформулював відкриття, яке тягне на Нобелівську премію. На його думку, українська мова - це новий виклик сучасності і представляє «загрозу життю» кримським обивателям. Так, недарма пан Андрєєв працював у Москві в департаменті «загроз і викликів Росії»!

Знаєте, читачу, ну немає бажання, як любить говорити прем`єр-міністр Володимир Путін, «колупатися в носі» російського дипломатичного чиновника і повторювати його «дивні, нерозумні промови».

Публічні, розпропаговані ідеї російського дипломата Володимира Андрєєва призначені для того, щоб роз`єднувати, сварити, актуалізувати образ ворога, а не сприяти дружбі та взаєморозумінню людей ...

Завжди метафора приховує суть. Вибачте, читачу, нещодавно вперше подивився старий фільм «Щоденник Бріджит Джонс» і готовий підписатися під словами головної героїні, яка переконана, що «міняти труси треба щодня».

Чим глибше пізнаю життя, тим більше в ньому бачу гармонії і сенсу. Когось життя балує, а хтось говорить очевидні дурниці і отримує непогані гроші з державної скарбниці, насолоджуючись українським, кримським, теплом і сонцем.

Ще пам`ятаю, що Льоха Митрофанов (у минулому заступник Жириновського) мріяв про те, щоб столицю Росії перенести в Крим. У мокру і холодну осінь він дивився у вікна Державної думи і тужливо говорив: а в Ялті, мабуть, тепло, і в морі ще можна купатися.

Ось і російський генеральний консул не опанував українську мову за півтора року. Пишається цим, бравує, вчить нас, українців, жити. Пам`ятаєте, в кінофільмі «Брат-2» водій з обуренням говорить Данилу Багрову: «Куди поділися люди? Голосуєш за худого, дивись, через рік сидить у телевізорі кабан, та ще й мене жити вчить».

А я, автор цих рядків, нещодавно, слухав лекцію прекрасного російського філолога в Москві. Вибачте, прізвище пригадати не можу, шкода. Так ось вона, професор, говорила, що мова - це Берлінський мур, який рятує народ від втрати національної самобутності, ідентичності культури.

Не треба, пане консуле, будувати нову Вавилонську вежу.

Віктор Тимошенко, Москва