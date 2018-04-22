Шибко захопився трагічним коханням, Чорновіл запав на любих друзів, Лук’яненко засів за історію Великоросії

Які книжки ви читаєте? Це питання ми адресували відомим українським політикам.

Cоціаліст Віталій Шибко захопився трагічним коханням

Прочитав нещодавно Бориса Акуніна “Турецький гамбіт”, “Коханець смерті”. Ще “Трістана і Ізольду” у викладі Бедьє, про вічне й трагічне кохання. Ці теми обговорювалися завжди – і Шекспіром, і іншими нашими великими людьми.

Нещодавно я також перечитував Маяковського... “А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?” і так далі.

З часом більше тягне на класику. Мені вона завжди була до вподоби, але сьогодні ще більше її читаю і люблю. Ось знову повернувся до Овідія, також перечитав “Одіссею” в українському перекладі, зробленому ще в кінці 60-х років.

Гадаю, що все ж таки класика вічна, хто б сьогодні що не писав, там усе одно є те, що було вже колись написане. Читаю більше зранку або вдень, ніж увечері, бо роки вже не ті, швидше втомлюєшся. Інколи присвячую читанню вихідні дні, люблю читати в дорозі. Часто доводиться кудись їздити і три-чотири години в літаку стають чудовою нагодою, коли можна відкрити книжку й відпочити.

Регіонал Тарас Чорновіл запав на “Любого друга”

Я взявся зараз знову перечитати Гі де Мопассана. Це було зумовлено таким ось емоційним моментом... Цього року я побував на Корсиці й поїздив там автомобілем. І знову сплила тема вендети... А я пригадую, що в “Казках дня і ночі” Мопассана як раз згадувалася Корсика. Читав цю книжку дуже давно, ще в школі.

Спочатку я прочитав оповідання, зараз засів за “Любого друга” й думаю, мені вдасться перечитати ще більше його творів, бо маю зібрання, видане ще наприкінці 60-х – початку 70-х років у дуже доброму українському перекладі.

Хоча я досить давно вже не залазив у зарубіжну класику, більше люблю український модерний напрямок у літературі... Андрухович, Прохасько, Іздрик – це мій стиль. Не так давно перечитав трилогію Лепкого “Мазепа”. Мої літературні смаки з часом не дуже змінюються, просто того пласту літератури, яким я зараз захоплююсь, не було в ті часи, не було ще Франківського письменницького гурту.

З поезії мені подобається переважно український символізм, твори українського розстріляного відродження – від періоду Першої світової війни до початку 30-х. Обожнюю Тичину, Плужника.

Час від часу залажу в стару французьку літературу. Є один автор, який мені подобається, бо ніби проривається в мені щось хуліганське зсередини, – це Франсуа Війон. Це автор, якого невідомо скільки разів мали повісити, а коли обірвалося його життя, ніхто не знає – напевне, врешті-решт повісили. “Я – Франсуа, чему не рад, увы ждёт смерть злодея. И сколько весит этот зад узнает скоро шея”...

У російській літературі мене більше приваблює не проза, а поезія. Єдине, що змінилося – коли я був молодший, більше захоплювався поезією Марини Цвєтаєвої, зараз, з віком, віддаю перевагу Анні Ахматовій. Мені більше подобається її осмислена, доросла лірика.

Маю бажання сісти й ще раз перечитати “Маятник Фуко” Умберто Еко. Я його прочитав уже двічі, при тому що це фоліант сторінок на сімсот – прекрасний український переклад.

Зник інтерес до Булгакова – чи то я переситився, чи то переріс.

Буває, що захоплююсь книжкою, читаю її запоєм – усі справи вбік або після справ до другої-третьої ночі, зранку, де завгодно знаходжу час, щоб читати. А буває, ніби й подобаються книжка, але її читання може розтягнутися на півроку чи й більше.

Регіоналу Олексію Плотникову заважає Верховна Рада

Я читав оцього... Сергія Мінаєва, на жаль, це не мій літературний смак, а просто треба було прочитати. Два томи оці – після “Духлессу”, про PR – “Media sapiens” та “Media sapiens 2”.

Читаю також професійну літературу, періодику. Але, на жаль, з Верховною Радою мені не вдається читати стільки, скільки б я хотів.

Перед Верховною Радою я читав Пелевіна, Орхана Памука. Ну а в дитинстві захоплювався детективами...

Бютівець Левко Лук’яненко засів за історію Великоросії

На жаль, не маю часу читати художні книжки, тому читаю історичну, публіцистичну, соціологічну літературу. Ось прочитав книжку “Досить” Олексія Губка – це дуже цінна річ...

Тепер читаю Володимира Бєлінського “Страна Моксель, або Історія Великоросії” у двох томах.

Колись у молодості я дуже любив поезію. Звісно, читаю деколи й зараз, але менше.

Читаю переважно ввечері – ось у мене на тумбочці лежить література, і я лягаю і читаю – годину чи дві.

Колишній нашоукраїнець Борис Безпалий тримає на тумбочці три книжки

Мене в книжках перш за все цікавить не жанр, а художній рівень. Як бібліофіл з багаторічним стажем збираю бібліотеку і знаю всі книжкові базари, починаючи від товкучки в Новобіличах початку 70-х.

Завжди читаю кілька книжок одночасно, ось зараз – три книжки: одну із серії “Архів” – “Рюриковичі” (про династію Рюриковичів), другу – нашого професора Королька “Масові комунікації” і третю книжку – Алістер Маквін, зібрання детективних творів. Ось у мене три книжки на тумбочці й лежить.

Навіть під час виборчої кампанії намагаюся знаходити час перед сном, щоб почитати, у літаку читаю, в аеропорту. “Не дня без строчки” – як у Юрія Олеші, тільки він писав, а я читаю.

Опитувала Аліна Мосендз