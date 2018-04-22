Списки Нашої України – перезавантаження?
У списку «Нашої України» не буде чиновників із Секретаріату Президента, губернаторів та скандальних осіб. Натомість до нього увійшли молоді обличчя партії, автор помаранчевої символіки та лідер культової рок-групи...
Ще за день до партійного з’їзду «Нашої України» ніхто не очікував від нього якихось сюрпризів. Прогнозувалося, що цей захід стане суто технічним етапом напередодні об’єднаного з’їзду блоку «Наша Україна» – «Народна самооборона», запланованого на 7 серпня. Саме на цьому спільному з’їзді має бути затверджено програму блоку та спільний виборчий список. А партійний з’їзд НУ розглядався виключно як підготовча стадія, на якій делегати мали просто підтвердити статус-кво щодо питань входження в блок з «Народною самообороною» та затвердити виборчий список.
Натомість з’їзд НУ, що пройшов 2 серпня, виявився повним на приємні несподіванки. Він продемонстрував наміри партії йти на вибори з новою стратегією і тактикою. І зробив це в найбільш виразний спосіб – «перезавантаживши» виборчий список «Нашої України».
Варто звернути увагу на кілька найбільш показових прикладів цього “перезавантаження".
|Віктор Балога
По-друге, блискучим тактичним кроком стало рішення про те, що взагалі ніхто з високопосадовців Секретаріату не входить до виборчого списку. Це не лише посилює керівні функції Балоги в Секретаріаті, зменшуючи ризики «бунту на кораблі» з подальшою втечею бунтівників до ВР, а й автоматично переводить можливих «утікачів» у статус кон’юнктурників, які не погодилися пожертвувати власним політичним добробутом в ім’я інтересів держави.
Варто зауважити, що закиди на адресу Балоги про те, що він відмовився від депутатства, бо нібито отримав гарантії майбутнього прем’єрства, навряд чи є обґрунтованими. Виконання подібних обіцянок в українських політичних умовах є не більш імовірним, ніж справдження прогнозів Нострадамуса, і Балога це чудово знає. Більше того, маючи в руках синицю – депутатський мандат, – набагато легше виростити з неї журавля солідної посади у виконавчій владі. Якби Балога був у виборчому списку, він гарантовано ставав би депутатом, навіть якби блок набрав не прогнозовані 16–18, а 6–8 відсотків голосів. Натомість, опинившись поза списком, він не залишив для себе «запасного виходу». Щоб зберегти політичний вплив, треба перемагати вибори.
|Петро Порошенко
За орієнтовними оцінками, вихід Порошенка зі списку підвищує результати «Нашої України» на виборах щонайменше на один відсоток – а саме цей відсоток може стати вирішальним при створенні майбутньої владної коаліції в новому парламенті, а отже, і при розподілі владних посад. «Відходячи в сторону» в питаннях депутатства, Порошенко посилює свої перспективи щодо здобуття повноважень у виконавчій владі.
|Ярослав Лесюк
Цього разу, очевидно, йдеться про прохідне місце. Кажуть, технологічну розкрутку гасла щодо подолання депутатської недоторканності «Наша Україна» має намір доручити саме Лесюку.
Ще один показовий момент – радикальне омолодження списку «Нашої України». Розмови про вливання свіжої крові та прихід нових сил до Верховної Ради є незмінним атрибутом як мінімум двох останніх парламентських виборчих кампаній. Однак насправді демонстративне включення «молодих і перспективних» до виборчих списків було радше декорацією. У новому списку «Нашої України» справді оформилося нове покоління молодих політиків, яке має всі шанси ще більше зміцнитися після невходження до списку «політичних зубрів» з Секретаріату Президента чи облдержадміністрацій.
|Юрій Павленко
«Молодіжне крило» в партії здобуло реальний вплив, і це знайшло відображення в списку. Відбулося і своєрідне «музичне перезавантаження» – замість співачки Руслани на депутатську посаду претендує лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Наявність “зірки” у списку – це насамперед «приманка» для аполітичної молоді, але спрацьовує такий хід тільки один раз. Тому заміна Руслани на Вакарчука в цьому сенсі є цілком виправданою.
Зрозуміло, що «перезавантаження» списку «Нашої України» не можна вважати стовідсотковим – але навряд чи в нинішніх політичних умовах таке взагалі є можливим і потрібним. Але час до 7 серпня, коли відбудеться з’їзд мегаблоку, процес, напевне, ще триватиме. Дехто з сі старих кадрів, які не мають підтримки в регіонах, може добровільно відмовитися від участі у виборах, і їхні місця поповнять молодощі перспективні політики. Проте існує і дуже серйозний ризик того, що в цей період відбудеться ревізія прийнятих рішень, «відкат» на попередні позиції.
Втім, відступати назад – не в правилах Балоги. Це він доводив уже не раз.
Олег Данько
Повний список кандидатів від Народного союзу “Наша Україна” можна подивитися тут .