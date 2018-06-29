Росіяни вимагають змін

Скільки б не лякав росіян Володимир Путін політичними протестами і безладом, які вони, мовляв, створюють в країні, скільки б не кошмарив «хаосом по-українськи»зразка 2004-го року, а мітинги таки добралися до Росії.

10 грудня десятки тисяч росіян вийшли на вулиці, щоб опротестувати результати виборів до Держдуми. Виступи незгодних прокотилися цілою країною: від Калінінграда до Хабаровська, від Краснодара до Санкт-Петербурга. Головна ж і найбільша акція відбулась в столиці Росії, Москві. За неофіційними даними, на акцію «За чесні вибори» прийшло близько 100-та тисяч учасників, що втричі більше, ніж передбачала влада (хоча згідно з даними поліції, мітинг відвідали лише 25 тисяч людей). Людям забракло місця на Болотній площі, мітинг розтягнувся до прилеглих вулиць і парків.

Люди почали збиратись у центрі Москви ще з опівдня. До Болотної площі, де влада дозволила мітингувати, прийшли представники різних політичних партій – і парламентських, і тих, кого в Росії звикли називати несистемною опозицією. Та найбільше у натовпі було простих москвичів – інтелігенції, представників середнього класу, молоді. У багатьох в руках - білі квіти, на грудях – білі стрічки як символ незгоди з результатами виборів. На плакатах в руках протестувальників можна було побачити написи: «Ми вас не обирали», «Путін, забирайся», «Ваші «вибори» не визнаємо», «Сфабрикована Дума народу не потрібна». Серед найпопулірніших гасел -- «Свободу!», «Геть Путіна», «Геть Єдину Росію», «Геть беззаконня», «Пора міняти владу».

Втім до акції підготувались і правоохоронці. Порядок в центрі столиці Росії забезпечували представники внутрішніх військ, ОМОНу, ситуацію патрулювали навіть з неба, де постійно кружляв поліцейський вертоліт. Головні ж площі країни – Красна, Манежна та Революції - для проходу були взагалі закриті.

Багатотисячний мітинг на Болотній не змогли проігнорувати навіть федеральні канали, які до цього замовчували інформацію про те, що відбувається в Москві. Після виступу опозиції на Болотній площі сюжети про акцію протесту показали майже всі російські канали. Дійсно, шила в мішку не сховаєш, коли на сцену мітингу виходять самі ж телевізійники та відомі медійні персони Росії. Так, серед промовців, окрім політиків Бориса Нємцова та Сергія Мітрохіна, були російські письменники Дмитро Биков, Віктор Шендерович, Борис Акунін, телеведучі Леонід Парфьонов, Ксенія Собчак, Тетяна Лазарєва та багато інших. Кожен з них пояснював, чому прийшов на акцію. Мітингувальникам зачитали листа затриманого раніше блогера Олексія Навального, який зараз перебуває у слідчому ізоляторі. А до російської влади учасники акції висунули список з кількох вимог. Незгодні наполягають на скасуванні офіційних результатів виборів до Держдуми, звільненні голови російського Центрвиборчкому Володимира Чурова та розслідуванні зафіксованих фактів порушення виборчого законодавства. У планах опозиції – проведення нових виборів до парламенту, в яких, на відміну від попередніх, вони змогли б взяти участь.

Аналітики критично оцінюють шанси опозиції домогтись перевиборів в цілому. У ЦВК та Генпрокуратурі РФ уже заявили, що немає жодних підстав для перегляду результатів виборів. Результати виборів опублікувала урядова «Российская газета», а значить вони набули чинності.

Владний тандем поки, як видається, трохи розгублений і шукає виходу із ситуації. Дмитро Медведєв через соціальну мережу Facebook доручив перевірити всі повідомлення з виборчих дільниць про порушення в ході виборів до Держдуми.

- Я не згоден ні з гаслами, ні з заявами, що прозвучали на мітингах, - підкреслив він. - Тим не менше, мною було дано доручення перевірити всі повідомлення з виборчих дільниць щодо дотримання законодавства про вибори.

Але чи змінить це результати виборів? Опозиціонери поки не втрачають надії і дають владі час. Втім попереджують: якщо до їхніх вимог Кремль не прислухається, знову вийдуть з протестом. Про всяк випадок заявку на наступний мітинг за участі 50 тисяч осіб уже подали на 24 грудня.

За розвитком подій в Росії сьогодні пильно стежать в усьому світі, зокрема й українські ЗМІ. Дехто поспішив навіть провести паралелі між російськими подіями сьогодні із Помаранчевою революцією. Втім такі порівняння можливі лише з дуже великою натяжкою. Так, причини незадоволення ті самі: люди просто не бажають терпіти беззаконня чиновників та корупцію, і сьогоднішні росіяни, як і українці в 2004-ому році, хочуть справжніх виборів, де їхній голос мав би значення.

Втім серед тих, хто вийшов з протестом на Болотну, мало хто говорить про революцію. В історії Росії це слово має яскраво виражений кривавий відтінок, тому сьогоднішні ліберали і інтелігенція всіляко намагаються його уникати (і навіть обсвистують тих, хто закликає до революцій, що й сталось під час мітингу на Болотній із російським націоналістом Костянтином Криловим. А українцям із їхнім «помаранчевим бекграундом», які природно вітають виступи російських опозиціонерів, ввічливо але безапеляційно відказують: «Ви зі своєю країною розберіться, а ми своїй самі дамо ради». Очевидно, що сьогодні російська опозиційна спільнота не готова до сценаріїв зразка України 2004-го року, бо навіть в її уяві міцно закріпилось стереотипне уявлення «кольорової революції» як чогось негативного.

Це відчувають і російські владні політтехнологи. Деякі з них пропонують взяти під контроль настрої незадоволених через створення нової партії- для так званих «роздратованих міських спільнот» . Можливо, такою силою в майбутньому стане політичний проект колишнього міністра фінансів Олексія Кудріна, який заявив про наміри створити нову партію. За його словами, це буде ліберальна альтернатива існуючим політичним силам.

Втім, зрозуміло, що ці проекти – питання майбутнього. А відповідь на протестні настрої суспільству треба давати вже сьогодні. В країні от-от розпочнеться президентська виборча кампанія, і незадоволених до березня 2012 року навряд чи поменшає. Що запропонує Путін російським виборцям в такій ситуації? Більшість із них, як кажуть політологи, сьогодні почуваються ошуканими владою. Не тільки через те, що багато з обіцяного Путіним досі так і залишається обіцянками, а ще й тому, що рішення про рокіруванняпрезидента і голови уряду приймалось, виявляється, ще чотири роки тому . Такого відвертого цинізму російський виборець може цього разу і не пробачити.

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН у Москві

Фото УНІАН