Представник Президента в Криму хоче знати все про порушення на виборах

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО звертається до політичних партій, блоків і громадських організацій з пропозицією інформувати Представництво про порушення чинного законодавства з боку суб`єктів виборчих перегонів, а також про перешкоди, з якими вони зустрічаються під час реалізації свого права в ході проведення позачергових виборів до парламенту країни.

Як повідомили УНІАН у кримському Представництві глави держави, це звернення до всіх суспільно-політичних сил, незалежно від їх політичного спрямування.

Представництво Президента також чекає, що журналісти і представники мас-медіа, які активно включаться у виборчий процес, сприятимуть прозорості проведення виборчої кампанії.

«Упевнені, що в разі виявлення фактів порушень прав і свобод громадян, тиску на засоби масової інформації з боку органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також правоохоронних органів, зокрема, незастосування ними заходів з припинення порушень законодавства, громадськість і Представництво Президента України в АР Крим будуть поінформовані про це», - відзначають в Представництві глави держави в автономії.

Кримський постпред Президента також нагадує, що всі питання, пов`язані з організацією і проведенням 30 вересня позачергових виборів народних депутатів України, глава держави Віктор ЮЩЕНКО триматиме на особливому контролі, як того вимагає Конституція України. «Тому постійний Представник Президента України в АРК закликає всіх докласти максимум зусиль для того, аби вибори до Верховної Ради України в Криму відбулися на цивілізованому рівні», - наголошують у Представництві.