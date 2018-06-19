Королевська пішла в соціал-демократію, але нізащо не кине Тимошенко у в'язниці

У п’ятницю відбувся другий етап VIII з’їзду Української соціал-демократичної партії, новим лідером якої було обрано народного депутата України Наталію Королевську.

Чутки про те, що УСДП змінила лідера, ходили із весни минулого року. Я чула, що Королевська приглядається до партії. Чула, що проводить аудит її регіональних осередків. Але потім усі ці події заступив арешт і суд над нею. Виснажливі засідання суду закінчилися вироком лідерові БЮТ, а новини адвокатів Юлії Тимошенко з апеляційних судів стали супроводжуватися наполегливими чутками про розбіжності в її команді. Грати свою партію в хорі БЮТ вважалося непристойним. Журналісти що є сил намагалися відстежувати «сепаратистів». Сьогодні, коли зал одноголосно обирав лідером УСДП пані Королевську, це вже не різало вухо. Самостійна гра Королевської не здається святотатством на тлі самостійних ігор і самостійних рішень окремих лідерів «Батьківщини».

Перед початком з'їзду я підійшла до Євгена Корнійчука. Два тижні тому екс-голова УСДП отримав амністію після річного перебування в СІЗО (його намагалися звинуватити в нанесенні збитків НАК «Нафтогаз» - та сама 365-а стаття, що і в Тимошенко), але Європейський суд визнав арешт і затримання незаконним. Не знаючи до ладу, чи доречно поздоровляти з такою подією, як амністія, вирішила поговорити про партію:

– Євгене, не важко розлучатися з партією?

– Чому розлучатися? Адже я залишаюся членом політради. Ми дуже давно співпрацюємо з Наталією Королевською. Ми давно члени однієї команди. Ми разом з нею проводили вибори, працюючи в Луганську на БЮТ, і парламентські, і на минулі президентські. Ви самі розумієте, що на сьогоднішній момент я далеко не кращий кандидат на роль лідера партії.

– Якщо ви про свої кримінальні справи, то посидіти у в'язниці при Януковичі для українського політика – це не так вже і негоже, – незграбно спробувала я його підбадьорити.

– Не треба, – він зробив жест рукою, намагаючись мене зупинити. – Ви питаєте, чи важко віддавати партію. Мені було важко бачити її в такому стані. Партія повинна розвиватися. І у мене була тільки одна принципова умова для Наталії – зберегти соціал-демократичну ідеологію. Вона це обіцяла. До речі, адже я відстоював і для «Батьківщині» шлях в Соцінтерн, але перемогли ті, хто вважав, що її шлях в ЄНП.

– А засновник УСДП, ваш тесть Василь Онопенко, прийде сьогодні?

– Він на пленумі Верховного суду. Але він направить вітальну телеграму. Він вчора при мені погоджував її текст. А що стосується мого утримання в СІЗО, то я бачу один позитивний момент для партії. Знаючи, через що я пройшов, ніхто не скаже, що я – технологія Банкової.

До початку засідання залишалися хвилин двадцять, і я вирішила роззирнутись.

З'їзд проходив в НСК «Олімпійський». Це перший з'їзд в Національному спорткомплексі. Включили музику, звучав Цой, Шевчук і Вакарчук. Крутили символічні пісні, в тему: «Перемен требуют наши сердца», «Чому я з ними не хочу йти»... Напевно, будь-який політик чомусь вчиться у свого лідера. Мені здається, що і пані Королевська не виняток. В усякому разі, щось тут нагадувало з'їзди БЮТ. Можливо, слайд-шоу на великому екрані, що показує історію українських акцій протестів. Можливо, два величезні букети троянд, які приготували для Королевської ще до початку з'їзду. А може, недешевий ланч для делегатів і журналістів. Узявши склянку соку, я влаштувалася за стіл до Андрія Панаетова, одному з лідерів підприємницького руху «Вперед», який теж очолює Королевська.

– Андрію Володимировичу, ви як до партії УСДП ставитеся?

– Поки не знаю, – чесно сказав він. – Я в цій партії знаю поки тільки одну людину – Наталію Королевську.

– Вам пропонували туди вступити?

– Ні. Пробачте, але партійна справа – річ інтимна, і туди можна вступити тільки один раз. Тому поки придивляюся.

Нарешті, голова партії Володимир Ткаченко (він змінив в серпні Євгена Корнійчука) відкрив з'їзд. Головним питанням порядку денного було обрання голови партії. І почалося воно несподівано. Голови двох обласних організацій, Полтавського і Волинського, демонстративно залишили з'їзд. Один послався на те, що тут немає повного представництва всієї Полтавської організації, другий, що зараз час об'єднуватися, а не відокремлюватися. Я грішним ділом подумала, що Королевська не спробувала підготувати лідерів обласних організацій або якось натиснула на них. Але потім виявилося, що весь старий партсклад із регіонів, всі обласні начальники залишилися членами політради і Королевська не збирається особливо політраду розширювати. Так, кілька народних депутатів України (Євген Суслов і Олексій Логвиненко) плюс колишній заступник міністра фінансів Ігор Уманський. Пізніше почула версію, що з одним із обласних начальників, швидше за все, «попрацював Турчинов», який не дуже схвалює самостійне плавання. Але це лише версія. Всі члени команди БЮТ дотримують видимість дружби і співпраці.

Загалом з'їзд пройшов дуже доброзичливо. Скажемо прямо, УСДП хоч і стара, але не дуже сильна партія, тому появу нового лідера присутні на з'їзді партійні функціонери вітали. Іван Дзюба, який очолює Черкаську організацію, Павло Орлов, голова Харківського відділення УСДП, і Роман Кузьмич з Львівського регіонального відділення виступили на підтримку обрання Королевської. У своїх виступах вони наділяли її харизмою, висловлювали упевненість, що вона зміцнить партію і відновить соціал-демократичний рух. Від засновника партії, колишнього глави Верховного суду Василя Онопенка на з'їзді зачитали вітальну телеграму, а пан Корнійчук сказав, що Королевська визнаний лідер громадянського суспільства і що УСДП була партією-сестрою для «Батьківщини». Й іноді УСДП допомагала кадрами «Батьківщині», а сьогодні Королевська приходить в УСДП.

– Її прихід підсилить блок (БЮТ). А я залишуся поруч із вами, – закінчив виступ Корнійчук.

Королевська виступала без папірця. Говорила про те, що збереже основні орієнтири УСДП: цінності соціал-демократії, до яких відносяться свобода, справедливість і солідарність. І тому головні завдання – зупинити політичні й економічні репресії, звільнити Тимошенко.

– Ми будуємо не партію лідерського типу, а партію лідерів, – продовжувала Королевська, – наші активісти повинні стати реальними громадськими лідерами в своїх регіонах.

Вона дала зрозуміти, що затіває неабияке партбудівництво, що працюватиме система політичних ліфтів, розвиватимуться регіональні організації й створюватимуться робочі групи, покликані пропонувати програми для розвитку країни. Одним словом, старі партійці дивляться на зміни з оптимізмом.

Після закінчення з'їзду новообраний голова дала брифінг. Він відбувся у віп-ложі НСК «Олімпійський», і з вікна відкривався чудовий вигляд на стадіон. На прес-конференції Королевська заявила:

– Очолити партію було для мене непростим рішенням. Але з метою посилення блоку і політичної команди, я погодилася очолити партію. Ми ставимо за мету звільнити Тимошенко, припинити політичні й економічні репресії. Я вірю, що ми зможемо повернути віру людей у соціал-демократію.

Журналісти почали ставити запитання.

– Наталіє Юріївно, соціал-демократія – це ліва ідеологія. Ви, як у минулому успішний підприємець, зможете щиро її дотримуватися?

– Я народилася в родині шахтаря і вчительки. І до вісімнадцяти років я жила в місті Красний Луч. Це шахтарське місто. Я добре знаю, що таке життя простої людини. І знаю, наскільки вона сьогодні незахищена. Ця ідеологія мені близька. У мене немає внутрішніх розбіжностей. Спочатку ідеологія БЮТ була соціал-демократичною. І я прийшла в БЮТ, коли вона була саме такою.

Журналісти цікавилися, чому і Королевська, і її новий заступник Євген Суслов говорять про «посилення блоку Тимошенко». І нібито мислять категоріями блоку. Як вони, врешті-решт, підуть на вибори, якщо блоки не передбачені законом.

– Питання технології і виборчого процесу залиште на 2012 рік, – просила Королевська.

– А хто у вас займатиметься партбудівництвом, хто працюватиме Турчиновим? – поцікавилися ми.

– Ми з Євгеном Сусловим завжди йшли разом і доповнювали один одного. Він займатиметься партбудівництвом, не претендуючи при цьому на чужі ролі. Він залишатиметься собою, Євгеном Сусловим, як я залишатимуся Наталією Королевською.

На запитання про реакцію партійних соратників, чия дружелюбність журналістам не здається такою безперечною, як її намагається представити Королевська, вона відповіла дипломатично.

– Я учора ввечері поговорила з Турчиновим про свій намір очолити партію, це була довга розмова. Ми прийняли рішення, що сьогодні йде активне відновлення партії, яка залишається в Блоці Тимошенко. Станом на вчорашній вечір, не було ніяких протидій з його боку. Також ми говорили з Сергієм Власенком і Євгенією Тимошенко. Ми підготували листи Юлії Тимошенко. Ми будуватимемо і розвиватимемо єдиний демократичний рух. Наше завдання зараз – консолідувати прихильників Юлії Тимошенко. Люди, які не згодні з тим, що людина несправедливо засуджена, а членів партії більше 50 тисяч, повинні демонструвати всьому світу свою незгоду з рішенням Печерського суду. А Євген Корнійчук, який знає всю судову практику і сам пройшов цей шлях, допомагатиме адвокатам.

Соціал-демократичний дебют Королевської відбувся. Яким він буде, важко сказати – до виборів ще цілий рік. Цікаво, що, незважаючи на весь пафос єдності партій Блоку Тимошенко, були помітні інші месиджі Наталії Королевської. У БЮТ зараз різні погляди на розвиток партійного проекту, і Королевська має право на своє бачення партбудівництва. В УСДП вона не будує партію лідерського типу, а будує «команду лідерів». Вона дотримується поглядів соціал-демократії, яку спочатку декларувала «Батьківщина», але пізніше зусиллями Немирі згорнула в суворий лібералізм. УСДП – партія-сестра «Батьківщини». І в заявленому вигляді від «Батьківщини» дуже відрізняється. При цьому, Королевська чітко дала зрозуміти: вона нізащо не кине Тимошенко у тюрмі.

Леся Дідковська