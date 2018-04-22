Резервація Януковича. Серія друга ”Шпигунські зйомки”

Продовження, початок дивітьсятут

Після огляду фасадної частини резиденції, де було відчутно ведення великого будівництва, та спілкування з будівельниками, нас не покидало відчуття спантеличеності. Адже, проводячи глобальну реконструкцію державної дачі, Віктор Федорович не може не пам`ятати про те, що незабаром може змінитися політичний розклад, і склад уряду може бути суттєво змінено. Тоді ДЕРЖАВНА ДАЧА перейде в інші руки. Отже, будуватися він може, лише будучи впевненим у своєму майбутньому або майбутньому резиденції. Щодо останнього – нам допоміг вже згаданий документ – свіже розпорядження КМУ від 25.07.07 про передачу майна резиденції до НАК «Надра України», де сидять свої люди.

Список об’єктів резиденції «Міжгір`я», переданного на баланс «Надра України»

(Номер акта прийому-передачі та найменування об’єкта)

1. Водопровід питної води

2. Водопровід для поливу

3. Лінія зв’язку

4. Електричний кабель

5. Водостік

6. Пожежна сигналізація

7. Водостоки

8. Електропостачання насосної станції

9. Реконструкція зовнішнього освітлення території

10. Тепломережа до складу овочів

11. Зовнішнє освітлення доріг на території "Валки"

12. Зовнішнє освітлення набережної

13. Водовідводи на внутрішніх майданчиках

14. Водопровід на внутрішніх майданчиках

15. Каналізація на внутрішніх майданчиках

16. Тепломережа на внутрішніх майданчиках

17. Внутрішня тепломережа

18. Телефонізація і радіофікація на внутрішніх майданчиках

19. Низьковольтна лінія середнього тиску на внутрішніх майданчиках

20. Водопровід на внутрішніх майданчиках

21. Зовнішнє освітлення

22. Високовольтна кабельна лінія

23. Електрозахист газопроводу

24. Переливні та грязьові трубопроводи від резервуарів

25. Тепломережа від котельні до споживачів

26. Пости охорони (два)

27. Низьковольтна кабельна лінія

28. Водопровідна насосна станція другого підйому "Межигір"я"

29. Будинок N5

30. Прохідна будка

31. Прохідна будка

32. Будинок N20а

33. Котельня

34. Господарський блок

35. Трансформаторна підстанція на два трансформатори

36. Ворота

37. Насосна станція

38. Господарчий фекальний залізобетонний резервуар

39. Резервуар для води

40. Сторожова будка

41. Дорога від головних воріт до господарчого фекального залізобетонного резервуару

42. Канал, насосна станція "Валки"

43. Погріб N1

44. Погріб N2

45. Льодник

46. Дорога автомобільна

47. Дорога автомобільна

48. Насосна станція на березі моря

49. Павільйон-бесідка

50. Насосна станція для поливу

51. Склад для зберігання овочів

52. Дороги та майданчики

53. Огорожа території

54. Пішохідні доріжки

55. Каналізаційна насосна станція "Валки" (будинок 20а)

56. Будинок N1

57. Будинок N3 (сауна)

58. Будинок охорони

59. Будинок господарчого призначення (гараж, майстерня, пральня)

60. Склад для зберігання фруктів

61. Споруда (насосна станція для артезіанської води)

62. Споруда (для біологічної фільтрації води)

63. Газорозподільна станція

64. Двоповерхова споруда з газовою котельнею

65. Погріб для зберігання овочів

66. Складські приміщення

67. Їдальня

68. Приміщення з вольєром для утримання птахів

69. Теплиці

70. Приміщення для зберігання сільгоспхімії

71. Станція крапельного зрошення саду

72. Теплиці ґрунтові

73. Павільйон для фруктового саду

74. Погріб цегляний біля будинку N1

75. Стрілковий стенд

76. Насосна станція біля озера

77. Резервуар чистої води

78. Пости охорони (три)

79. Пост охорони

80. Артезіанська свердловина на озері

81. Артезіанська свердловина

82. Каналізаційна станція біля будинку N3

83. Міст залізобетонний автомобільний через затоку

84. Підпірна стіна з трьома монолітними залізобетонними містками на озері

85. Насосна станція для наповнення озера

86. Огорожа території

87. Навіс для зберігання інвентарю

88. Автомобільна дорога

89. Теплиця під плівкою

90. Поливальна станція пальметного саду

91. Будинок на господарчому дворі (адмінбудинок)

92. Павільйон біля будинку N1 на погрібнику

93. Житловий 4-квартирний будинок у с. Нові Петрівці

94. Малоцінні швидкозношувані предмети

Експерти схильні вважати, що передача майнового комплексу державному підприємству попахує прихованою приватизацією. Наступним кроком може бути передача приватній структурі. Далі під обслуговування усіх перерахованих об`єктів виділяється земельна ділянка (або - ділянки) площею 136 га. За аналогічною схемою діяв колись ахметовський СКМ в Криму – придбав маєток Жуковського з фонтаном, скульптурами, місточками і т.п. Потім, майже безкоштовно отримав землю для їх обслуговування.

У бажанні Віктора Федоровича не важко переконатися, прослідкуваши за тим, які будівельні процеси відбуваються на території резиденції. Власне, все по порядку.

Нам – двом журналістам – довелося спершу пройти «багатими селами», що активно забудовуються у Нових Петрівцях. Скоріше це можна назвати Новими Донецькими, які тут активно забудовуються – так кажуть місцеві. Приміром, неподалік від помешканя Віктора Федоровича поставили акуратні хатинки брати Клюєви. Кажуть, тут завів помешкання і генерал, колишній керівник МВС Олександр Білоконь. Щоправда, в сільраді жаліються, що вільної землі в селі лишилося надзвичайно мало, незважаючи на те, що по дозволи на землю у сільську раду ніхто не звертається...

Потім ми пробиралися лісовими хащами та ярами, щоб потрапити якомога ближче до заповітних 136 га. З фасаду, як ми вже писали, територія щільно охороняється, знаходиться дача на придніпровських пагорбах і здалека не проглядається, оскільки закрита деревами. Ми сто разів про себе обматюкали архітекторів Щербицького, які так акуратно заховали величезну дачу в зелені лісів.

Раптом натрапили на простенький паркан, що тягнувся лісом, з колючим дротом. Довго пильнували охорону – добре, що сірий камуфляж «беркутів» видний здалека, чкурнули всередину. Далі – ще один паркан. За ним – садочок, у якому довелося залягти. Раптом чуємо рикання, неначе собаче. Ну все, думаєм, гаплик. Тільки виявляємо, що гуркіт зовсім не собачий – то був гуркіт копит... оленів. Кілька молодих оленів, а ще й лама та поні мирно випасалися в садочку, а, зачувши нас, насторожилися. Тільки лама, незважаючи на наше небезпечне становище, почала лізти цілуватися. Отакої – виявляється, Віктор Федорович любить тварин не лише як об`єкт полювання.

Далі нам довелося шукати дорогу до «раю». Оскільки територія надзвичайно велика, шукати будівлі довелося довго – було важко зорієнтуватися на місцевості. Ще довше довелося б шукати нас охоронцям, якби вони того захтіли. Хоча на території чимало будок з охороною, і нам час від часу довелося проповзали повз них.

Побачили ту саму хату, яку Віктор Федорович показував журналістам кілька місяців тому. Тільки... вона була геть розвалена.

На місці старого дачного будиночка лишилася лише купа цегли. Від колишньої краси лишився тільки кований паркан. Будівельники кажуть, дачу завалили приблизно через три місяці після її демонстрації пресі. А ковку нібито спеціально замовляли в італійських майстрів, аргументуючи тим, що наші такого не зроблять.

Щодо причини руйнування – нам вдалося почути, що Янукович затіяв на території завести ще одне озеро, а місце, де його копають, практично єдине, достатньо велике на всій території. І могло вийти так, що водойма нависала б на кручі над колишньою дачею, що не зовсім безпечно.

Побачили ми і будиночок, де нині мешкає прем`єр. Такий собі невеличкий палаццо. Ковані балкончики, білосніжні колони... На перший погляд, площа будинку близько 200 кв. метрів – невелику будівлю простіше охороняти. До всього, він оточений двома парканами – кованим з одного боку та суцільним – з іншого. І повно сторожових будок, отже фотографувати «рай» доводилося з-за кущів, «по-шпигунськи».

Біля затишного «палаццо» - альтанка, споруджена в стилі будинку, також з художньою ковкою і колонами, величезною люстрою. Всередині – літні меблі. Цілком розумію Віктора Федоровича – як чудово сидіти тут довгими літніми вечорами, думати про вічне і дивитися на бронзову сім`ю оленів – скульптурну групу, що стоїть поруч.

Нам розповіли, що бронзові олені з`явилися тут лише пару тижнів тому. Ще надворі стоїть блакитна ялинка, яку посадили на замовлення Віктора Федоровича – прем`єр любить святкувати Новий рік на природі, й щоб обовя`зково жива ялина... Поруч – невеличкий фонтачник, гарні клумби та міні-водоспад.

Щодо інтер`єру помешкання – будівельники розповіли, що всередині багато мармуру, художньої різьби та ліпнини, різьблені меблі.

Незважаючи на будівництво, що йде зовсім неподалік, Віктор Федорович вирішив не змінювати місця проживання – час од часу виходить подивитися, як воно проходить. Хоча зі свого подвір`я виходить рідко. Не дивно, адже територія для прогулянок надто велика, та й хворе коліно, мабуть, дошкуляє.

Будівництво проходить поруч - в частині, де знаходиться спортивно-оздоровчий комплекс. Судячи з усього, саме його зараз добудовуть, комплекс великий, приблизно втричі більший за житловий будинок. Тут вже є тир, боулінг і тунель, яким можна потрапити додому.

Щоправда, так і не знайшли ми залишків Міжгірського монастиря, які зовсім нещодавно зникли для народу, потрапивши за загорожу. Скоріше за все, святі руїни також стали будівельним майданчиком.

Дмитро Стаховський

Фото автора, Тетяни Чорновіл