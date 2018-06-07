Чи зможе ЄНП блокувати європейські ініціативи української влади?

Коли політичній партії "Батьківщина" довелося остаточно вибирати ідеологію, а разом з нею і зовнішніх партійних партнерів, вона робила вибір між двома партіями: ліберальною (і конкретно Європейською Народною Партією, вектор якої відстоював Григорій Немиря) і соціал-демократичною (на якій наполягав Євген Корнійчук). Тоді Тимошенко (яка активно використовує ліву риторику) все-таки зупинилася на ЄНП. Не знаємо, наскільки її вибір точно відповідав її поглядам. І тепер здається, що Юлія Тимошенко не прогадала. У важкий для неї час лідери ЄНП виступили єдиним фронтом на її підтримку. З моменту взяття під варту Тимошенко лідери партії не припиняли робити гучні заяви з вимогою звільнити Тимошенко. З серпня після її арешту від них прозвучало близько трьох десятків месиджів на захист Юлії Володимирівни. А березневий саміт цієї численної партії взагалі пройшов під знаком Тимошенко. Про неї говорили сорок п`ять хвилин, Тимошенко-молодшу прийняла Ангела Меркель, обіцяючи всіляку підтримку її матері, було заявлено про створення групи високого рівня, що займається звільненням політв`язнів. Зрештою, саміт увінчала заява.

У ньому представники ЄНП сказали, що і парламентські вибори без участі Тимошенко ця партія не визнає і угоду про асоціацію з Україною не ратифікують. Цікаво, що на офіційному сайті партії, на сторінці, де гордо повідомляється, що у ЄНП входять сімнадцять глав держав і урядів (з країн-членів ЄС) на головній груповій фотографії ВІП-лідерів партії в центрі стоїть Тимошенко.

В день проведення саміту з грізними заявами про лідера БЮТ президент Янукович дав завдання главі уряду та міністру закордонних справ з питання договору про Асоціацію.

Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко має до 15 березня подати узгоджений з ЄС консолідований текст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

До 2 квітня глава уряду повинен забезпечити розробку та затвердження плану першочергових заходів щодо євроінтеграції на 2012 рік.

До 3 травня Микола Азаров має підготувати та узгодити з Єврокомісією пропозиції щодо потреб України у допомозі Європейському Союзу для забезпечення імплементації положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Внести пропозиції про перебудову національної системи координації діяльності, спрямованої на імплементацію Угоди про асоціацію прем`єр повинен до 2 липня.

Таким чином ділова активність Президента на європейському напрямку, збіглася з однією-єдиною публічною вимогою найбільшої європейської партії - звільнити Тимошенко і Луценка.

Ми спробували розібратися, чи зуміє ЄНП блокувати європейську активність української влади.

Один з аналітиків структур Євросоюзу (він не захотів називати своє ім`я) зокрема сказав, що заява ЄНП носить політичний характер. Ратифікація в парламенті - це останній етап, до якого сьогодні Україні буде довести документ важко. «Припустимо, що формально Україна виконала всі умови, зазначені в договорі, - розповів наш співрозмовник, - далі йде парафування, підпис під яким мають поставити лідери ЄС та українські лідери. Але парафування - це лише процедурна формальність, якесь логічне завершення роботи двох сторін. Далі угода передається до Ради ЄС із зовнішньої політики, де присутні міністри закордонних справ усіх країн ЄС. І там її повинні підписати всі міністри, рішення має бути одностайним. Це дуже важливий етап. І тільки потім, у разі успіху (вгадайте, що його тут зумовлюватиме?) документ передається в європарламент. Особисто я не вірю, що євробюрократи пропустять до парламенту цей документ, якщо українська опозиція сидітиме. Але якщо припустити неймовірне, що Договір про Асоціацію проходить всі етапи і потрапляє на ратифікацію, то тут спроби його ратифікувати за наявності політв`язнів приречені на провал. Європарламент - це не Україна, тут скуповування тушок неможливе. Третина євродепутатів - це члени ЄНП, додайте сюди окремі групи «Свободи і демократії», партії зелених і плюс об`єднані ліберали і демократи, для яких політичні свободи - святі речі. Я не уявляю, що навіть європейські соціалісти віддали б голоси за ратифікацію. Тому ЄНП ще раз нагадала владі очевидні речі. Можна і потрібно розвивати будь-яку активність, але головним питанням залишається питання політв`язнів».

З цією думкою погоджується Катерина Вольчук, заступник директора Центру російської та східноєвропейської політики Бірмінгемського університету (Великобританія):

ЄНП послала прозорий і серйозний сигнал Україні, нагадавши, що головне питання для укладення договору асоціації - це свобода політв`язнів. Ратифікація в парламенті - це кінцевий етап, але вона не буде успішною в разі наявності ув`язнених. Європейський парламент зараз отримав більше повноважень у сфері зовнішньої політики і це дозволить забезпечувати більшу послідовність у її проведенні. Це призведе до посилення ціннісного елемента в роботі Ради ЄС, в Комісії та в країнах-членах ЄС, ніж це було раніше до підписання Лісабонського Договору. Це стосується не тільки України, а й усього регіону Східного Партнерства. Ми бачили, що відбувається в Білорусі, ми не бачили великого поліпшення на Південному Кавказі. Ми не може дозволити Україні ще більше віддалитися. У нас є достатньо важелів впливу на Україну. Важливе і питання персоналій. Європейські політики зустрічали Тимошенко в коридорах Брюсселя, вони мали з нею справу як з представником держави. І тепер вона у в`язниці. Цього не можна недооцінювати. Європарламент неймовірно строго ставиться до питання відстоювання європейських цінностей, демократії та прав людини. Він - головний гарант того, що в ухваленні рішень Євросоюз спонукають не тільки інтереси, а те, що він базується на цінностях свобод. Це якась непорушна істина і для членів держав ЄС, і для Єврокомісії. Вимога Європарламенту стосується не тільки Тимошенко, вони однакові для всіх регіонів - і для Росії, і для Білорусі, і для Китаю. Хоча на сьогодні український випадок - важка дилема. Саме парафування - технократичне питання. Хочу сказати, що Угода може бути заблокована і на більш ранніх етапах. Україні пропонуються чудові та глибокі відносини, і в обмін на цю пропозицію ЄС просить показати повагу до цінностей. У вас все можна було закінчити ще восени. Янукович так обіцяв польському президенту вирішити питання... І дуже сильно вдарило по очікуваннях, що після одного вироку розкрутили другу кримінальну справу. У експертів стосовно Януковича тепер з`явився новий вислів, можливо, я повторю: «Така поведінка - образа нашого інтелекту». Це був дуже серйозний удар по наших надіях. Євросоюз - важкий партнер, коли мова йде про відстоювання базових свобод. Для всіх, чи то Сербія, Балкани, Україна або Росія. Але в питаннях відстоювання людських свобод він готовий використовувати всю свою силу.

Іван Попеску, народний депутат України (ПР), голова постійної делегації України в ПАРЄ:

Я не можу аналізувати документи ЄНП, я не бачив текст. Але ініціативи Президента України Віктора Януковича логічні: в нашій програмі чітко сказано, що євроінтеграція - наша стратегічна мета. І в законі про основи зовнішньої і внутрішньої політики чітко сказано, що євроінтеграція - наша мета. І всі кроки Адміністрації Президента і парламенту були націлені на досягнення цієї мети. Президент постійно наполягав на продовженні переговорів щодо Договору про асоціацію. І останні ініціативи та доручення виконавчої влади прогнозовані і логічні. Ми будемо рухатися в цьому напрямку незважаючи ні на що. Те, що є політичні заяви від друзів «Батьківщини», то вони мають право це робити. Я думаю, що рано чи пізно ми вирішимо всі проблеми. І спочатку ми парафуємо угоду, а потім будемо ратифікувати.

Маша Міщенко