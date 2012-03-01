Янукович поставив Азарову дедлайн підготовки парафування угоди з ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ до 2 квітня виконати в установленому порядку заходи щодо парафування тексту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це йдеться у дорученні стосовно розробки і затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік, розміщеному на офіційному сайті Президента.

Міністр закордонних справ Констянин ГРИЩЕНКО має до 15 березня подати узгоджений зі стороною ЄС консолідований текст Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом українською та англійською мовами.

Крім того, до 2 квітня М.АЗАРОВ має забезпечити розробку і затвердження плану першочергових заходів щодо євроінтеграції на 2012 рік.

В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед прем’єром щодо завершення виконання заходів стосовно підготовки і прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів, передбачених Національним планом з виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

М.АЗАРОВ має провести комплексний аналіз положень проекту Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, які стосуються економічного і секторального співробітництва, створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, на предмет необхідності реформування галузей економіки України, підготовку за результатами аналізу відповідних пропозицій та їхнього урахування при розробці й перегляді прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України.

Президент доручив підготовку та узгодження з Єврокомісією пропозицій щодо розширення форм і збільшення обсягів залучення Україною допомоги ЄС для імплементації Угоди про асоціацію, опрацювання з ЄС проблемних питань діяльності в Україні інвесторів з держав – членів Євросоюзу, визначення разом з ЄС переліку програм Європейського Співтовариства, в яких доцільною є участь України, та підготовку відповідних меморандумів про взаєморозуміння.

Прем’єр має щоквартально доповідати про виконання пріоритетів Порядку денного асоціації Україна – Європейський Союз.

До 3 травня М.АЗАРОВ повинен підготувати та узгодити з Єврокомісією пропозиції щодо потреб України у допомозі Європейського Союзу для забезпечення імплементації положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Внести пропозиції щодо розбудови національної системи координації діяльності, спрямованої на імплементацію Угоди про асоціацію прем’єр має до 2 липня.

Протягом року М.АЗАРОВ повинен забезпечити активізацію роботи з підготовки і реалізації проектів модернізації газотранспортної системи України за підтримки ЄС і міжнародних фінансових організацій.

Серед завдань іншим урядовцям - вжиття заходів щодо завершення переговорів з Євросоюзом стосовно укладення Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір; розробка і забезпечення виконання плану зовнішньополітичних заходів, спрямованих на одержання підтримки інституцій ЄС і держав – членів ЄС у питанні підписання Угоди про асоціацію; вжиття заходів щодо активізації взаємодії України з учасниками процесу Придністровського врегулювання в рамках відновлених офіційних переговорів у форматі «5+2»; проведення заходів щодо підписання Угоди про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз і подання в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроекту про ратифікацію цієї угоди; поведення в установленому порядку заходів щодо розвитку співробітництва України з Євросоюзом у рамках Спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу, зокрема стосовно розширення участі України в операції ЄС «EU Navfor Atalanta».