Янукович переклав на Росію провину за непідписання угоди про ЗВТ
16:11, 18 березня 2012Політика
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"У рамках СНД ми часто зустрічаємося, і ми бачили, що зрушити Росію так просто з місця не вдавалося. Зараз нарешті крига скресла"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що угоду про створення зони вільної торгівлі ( ЗВТ) з СНД буде ратифіковано найближчим часом.
Про це він сказав в інтерв'ю Російському телеканалу новин «Росія – 24».
За словами Президента України, у юристів виникли «дрібні процедурні питання», які буде незабаром вирішено.
Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання про створення ЗВТ в рамках СНД довгий час не приймалося не через Україну, а саме через позиції Росії.
«В рамках СНД ми часто зустрічаємося, і ми бачили, що зрушити Росію так просто з місця не вдавалося. Зараз нарешті крига скресла, і залишилися тільки дрібні питання. І угоду, звичайно, буде ратифіковано. Я переконаний», - сказав Президент.
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