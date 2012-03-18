Янукович переклав на Росію провину за непідписання угоди про ЗВТ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що угоду про створення зони вільної торгівлі ( ЗВТ) з СНД буде ратифіковано найближчим часом.

Про це він сказав в інтерв'ю Російському телеканалу новин «Росія – 24».

За словами Президента України, у юристів виникли «дрібні процедурні питання», які буде незабаром вирішено.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання про створення ЗВТ в рамках СНД довгий час не приймалося не через Україну, а саме через позиції Росії.

«В рамках СНД ми часто зустрічаємося, і ми бачили, що зрушити Росію так просто з місця не вдавалося. Зараз нарешті крига скресла, і залишилися тільки дрібні питання. І угоду, звичайно, буде ратифіковано. Я переконаний», - сказав Президент.