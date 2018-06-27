Сергій Терьохін: Юлина тисяча була удвічі дорожча за Вітіну

Сергій Терьохін – заступник голови парламентського комітету фінансів та банківської діяльності, член фракції БЮТ один з найпопулярніших економічних спікерів опозиції та бажаний гість на економічних форумах. Ми поставили панові Терьохіну кілька запитань.

ДАВАЙТЕ ЗНАЙДЕМО В ТЮМЕНІ МОНГОЛЬСЬКУ ВИРАЗКУ Й ПРИПИНИМО ЕКСПОРТ НАФТИ З РФ

Сергію Анатолійовичу, головний санітарний лікар Росії Геннадій Оніщенко вчора заявив, що в разі спалаху в Україні холери він закриє українсько-російський кордон. Сама по собі заява, м’яко кажучи, конфронтаційна й недружня… Але якщо абстрагуватися від цього, чи варто аналізувати можливі наслідки такого гіпотетичного кроку?

Колись на одному заході, дискутуючи на тему економічних відносин між Україною та Російською Федерацією та виступів пана Оніщенка, я назвав його “городским сумасшедшим”. І присутній на цій дискусії перший секретар російського посольства, як мені здалося, із розумінням поставився до того, що я так назвав пана Оніщенка. Зрозуміло, що, коли в сім`ї немає спокою, то жінці хочеться сказати чоловікові, мовляв, ти не туди кинув свої шкарпетки. А чоловік хоче дорікнути їй: ти знову витратила мої гроші на пензлик для брів. Ці заяви Оніщенка виглядають так дріб`язково, що мені як економістові не хотілося б звертати увагу на рефлексії цього “городского сумасшедшего”.

Ну, давайте знайдемо в Тюменській області монгольську виразку і скажемо, що ми закриваємо з Російською Федерацією будь-які поставки нафти. Ну це езотерика якась… Дріб`язковість, яка тільки дратує… І жодного плюса для нашої двосторонньої співпраці не приносить. Нема плюсів, коли такі особи починають їздити в Україну та розповідати нам про холеру. У нас в Україні є свої “оніщенки”. Але вони не наділені такою посадою, як пан Оніщенко в Росії. Тож як резюме процитую професора Преображенського: “Не читайте за сніданком совєтських газет”.

Влада почала розкручувати таку тезу. Мовляв, у проведенні реформ ми добралися не лише до бідних, а й до багатих. У пресі з`являються списки офшорних зон, які нібито хочуть піддати увазі податкової. Є варіант обкладання транзакцій офшорів. У Фейсбуці на сторінці пана Тігіпка якийсь час висіли слайди, які показували варіанти обкладання податками офшорів…

А чи є в тих списках офшорів, що ви бачили, Кіпр?

Не у всіх.

О, бачте, поразка спіткала радянського спортсмена.

НИЗЬКА ІНФЛЯЦІЯ - ЦЕ СТАТИСТИЧНИЙ ТРЮК

А як ви прокоментуєте запропонований податок про розкіш?

Там є два варіанти цього закону. Один старий тігіпківський, а нещодавно Мінфін теж щось виродив. Утім, філософія в

обох одна й та сама. Вони хочуть показати, як потрібно боротися з багатими, а не показати, як слід боротися з бідністю, із величезним соціальним розшаруванням.

Є такий давній одеський анекдот. У 1917 році сидить стара графиня, до неї прибігає служниця й каже, що йде революція. Стара графиня запитує: “І що вони цього разу хочуть?” Служниця каже: вони хочуть, щоб не було багатих. Графиня каже: “Дивно. А ось коли виступали декабристи, то їхня мета була, щоб не було бідних”.

Ви розумієте порочність такого підходу, закладеного законопроектами? Тепер, конкретно, щодо законопроекту про розкіш від Тігіпка. Якщо у вас була там шуба якась чи черевики з крокодила (не знаю, за що він так Януковича не любить), то це обкладається податком.

У варіанті Мінфіну таких дурниць нема. Бо такі речі не адмініструються. Там є стаття про те, що слід оподатковувати не лише продаж тут, а й імпорт. Але це просто збільшення податкового пресу на людей. І скажіть, усі ці машини, шуби, шкіряні мешти (черевики), це ж витрати? Тобто теоретично, коли ви їх купували, то платили якісь податки. Тоді для чого їх вносити в список?

Давайте тоді краще оподатковувати якісь доходи. Мені здається, що багатою є не та людина, котра в селі тримає дім, де живуть три покоління і які за новим законопроектом, повинні сплачувати за це житло як за розкіш. А таких є повно. Бувають будинки, побудовані своїм “паром”, але це не якесь елітне село “Золоті ворота” під Києвом. Це наша традиція. Українці живуть близько до родичів...

Мені здається, що багаті люди – це ті, у кого завод є або пароплав, або нерухомість є, або якщо в нього у власності є офшорна компанія, яка володіє заводами та пароплавами. І парадокс у тому, що ці люди за своє багатство нічого нині не платять.

Якщо раптом сталося таке неймовірне, що вам платять білу заробітну плату, то ви маєте заплатити 15% податку на зарплату, ще 4% - у всілякі фонди, а потім ваш роботодавець недоплатить мінімум 40% вашої зарплати, бо він має заплатити в пенсійний фонд, у фонди соціального страхування, безробіття. Це називається єдиний соціальний податок. Тобто вам нададуть максимум 50% від того, що ви заробили. А володар заводу заплатить від нього, як від своєї власності як дивіденд 5%. Або, наприклад, є у нього є мільярд у банку. Йому нарахували 20% процентів на депозит. Ну, має людина 200 мільйонів доларів на депозит. Знаєте, скільки він платить податків? Нуль. Є так звані активні доходи (зароблені руками, головою, ручкою), за це вам віддадуть половину від того, що заробили. А є пасивні податки. Гроші десь звідкілясь узялися, а людина сидить і чекає, коли гроші дадуть інші гроші... І не платить податків.

Один із позитивів, яким пишаються наші очільники, це низький рівень інфляції. У березні вона сягнула 0,7%. Чим ви поясните такий показник?

Був такий академік Лисенко, який казав, що генетика – це капіталістична проститутка. Наша статистика – це економічна проститутка. Знаєте, що наші очільники зробили? Вони внесли в індекс споживчих цін (індекс інфляції) такі речі, як володіння мобільним телефоном або комп`ютером. Це вважається природнім, що люди володіють телевізорами, холодильниками. Але статистично це товари довготривалого вжитку.

Якщо їх ураховувати в індексі інфляції, то це спеціально занижувати її. Ну подумайте, якщо “рвонули” в ціні хліб або м`ясо, то холодильник так не подорожчав. Ну зрозуміло, чому холодильнику дорожчати? Його купують раз на п`ять-десять років. Тобто, включивши в перелік товарів мобілки, вони понизили реальний стан речей з тими продуктами, які ми споживаємо щоденно. Але для того, щоб не збільшувати рівень інфляції, бо відповідно до інфляції вони повинні індексувати пенсії та зарплати, тому встановили правила підрахунку інфляції та відповідно правила індексації наших зарплат, пенсій, соціальних виплат. І уявіть собі, відповідно до показників інфляція маленька, а люди відчувають, що доживати до зарплати все важче. Низька інфляція – це статистичний трюк.

АЗАРОВА ДАВНО ТРЕБА ЗАПРОТОРИТИ ДО БУЦЕГАРНІ

Ви в одній з публікацій написали, що є всі підстави садити Азарова, оскільки він підписав в Москві створення зони вільної торгівлі з СНД. А ви впевнені, що в нього не було директив президента?

Директив не було. Директиви приймаються розпорядженням президента. Ви можете ввійти на сайт президента й побачите, що з усіх міжнародних угод видаються спеціальні розпорядження. Причому директиви – це такий нормативно-правовий акт, який порушувати не можна. А щодо СНД такого акта нема. Нема взагалі. Не існує. Тому Азаров подумав, що він всесильний, поукладав усе, що захотів. Це стара історія, подібна до аналогічної історії, коли він ЄЕП підписав у Москві. Тоді було те саме, він стояв на трибуні парламенту та брехав, що в разі створення ЄЕП там не буде втрати суверенітету. А коли ми подивилися реальний текст угоди, тоді у випадку реалізації угоди треба було просто закривати Кабмін у Києві та переводити в Підмосков`я. Тому там є повне порушення Кримінального кодексу. І якщо вони кажуть, що Тимошенко видала директиви, не маючи повноважень, то цей хлопець (Азаров) підписав, не маючи директив. Тобто за цією логікою його мали би забрати в буцегарню негайно.

Гадаєте, Азаров не мав перед підписанням контрольного поцілунку в лоб від Януковича?

Може, й мав. Але такий дуже підпільний поцілунок… Та коли приїхав і показав, що підписав (у Януковича сидять недурні люди в цій Адміністрації президента), то Янукович зробив йому інший контрольний поцілунок.

На останньому ефірі в студії Шустера була дискусія із соціальним віце-прем`єром Тігіпком. Він презентував закон про боротьбу з безробіттям, а роботодавці сичали на нього, мовляв, краще створюйте умови для розвитку підприємництва, ніж уживати регуляторні заходи щодо працевлаштування. Як ви прокоментуєте дискусію?

Я вам скажу дуже коротко. Я чув виступ пана Тігіпка в Шустера. І мені стало соромно, що людина, яка має економічні знання на такому рівні, перебуває на економічній посаді. Один мій учитель в університеті казав, що є багато людей пихатих, амбітних, розумних, але завжди боятися потрібно активних дилетантів.

Деколи людина трохи розмірковує про те, що вона не знає, а деколи дуже активно говорить про те, чого не знає. І останнє вельми небезпечне.

А як ви прокоментуєте соціальні ініціативи президента?

Хто мені скаже, що таке соціальні ініціативи президента?

Провладні ЗМІ кажуть, що це підняття прожиткового мінімуму.

Яке підняття? Ми з вам поговорили, що прожитковий мінімум жодного стосунку до інфляції не має. Або ще одна ініціатива – Юлина тисяча перетвориться на Вітіну. Але Юлина тисяча в реальних цінах була вдвічі дорожча, ніж ця тисяча.

І потім... Хто колись казав про строки виплат цієї тисячі? Вони ж кажуть лише про реєстрацію тих, хто ще не отримав. А потім сказали так: ви там, хто зовсім старий, реєструйтеся швидко, молодші — повільніше, а тим, кому до п`ятдесяти років – копійки залишилися. А коли виплати будуть? Це ж тільки реєстрація. Вони кажуть, ми такі класні, ми дозволяємо вам дістати можливість отримати в майбутньому Вітіну тисячу, якщо ви швидко зареєструєтеся. Як кажуть у Одесі “не держите меня за здесь”...

Розмовляла Маша Міщенко