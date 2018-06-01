Які загрози для об'єднаних Тимошенко і Яценюка

У понеділок лідери фракції політичних партій “Батьківщина” та “Фронт змін” офіційно оголосили про формування спільного партійного списку на парламентських виборах. Які його головні виклики, загрози та шанси на об’єднання? Очевидно, що Юлія Тимошенко пішла на певні жертви, віддавши перший номер списку Арсенію Яценюку...

Коментують експерти.

Валерій Димов, директор аналітичного центру “Форум”:

ТИМОШЕНКО ЗРОЗУМІЛА, ЩО ЇЇ НЕ ВИПУСТЯТЬ, А ЯЦЕНЮК – ЩО НЕ МАЄ ТАКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, ЯК “БАТЬКІВЩИНА”

Єдиний список — це шанс для опозиції залишатися в політичному пулі й вкотре не наступити на граблі роз’єднання, які в цей раз можуть стати «вилами».

Чому об`єднання стало можливим? Бо лідери нарешті усвідомили очевидні речі. Юлія Володимирівна зрозуміла, що їй вже важко сподіватися на зовнішні фактори. І що влада сама її не випустить. І що її харизма партійним діячам не передасться.

Яценюк зрозумів, що його партія не має таких можливостей і таких структур у регіонах, які має “Батьківщина”. І це об`єднання дає йому змогу конвертувати свій особистий рейтинг у партійний, отримавши розлогу мережу «обезголовленої» “Батьківщини”, а також чітко позиціонуватися й завершити ранній етап, коли на Сході він розповідав про другу державну мову, а в Чернівцях вимушений був одягати вишиванку.

Тягнибок, який є третім суб`єктом переговорного процесу, зрозумів, що не може довго залежати від тих можливостей, які певною мірою надавала йому влада. (Маю на увазі, телеканали та неформальний дозвіл на використання радикальних месиджів). Олег Тягнибок йтиме по мажоритарці. Проте інтригою для «Свободи» є, чи буде його брат очолювати партійний список.

Щодо ризиків... Влада продовжує здійснювати принцип: розділяй та володарюй, що в українських реаліях є тотожним «кради». Є ризик перегляду виборчого закону в бік зменшення владою прохідного бар`єру, що стимулюватиме Ющенка, Костенка, КУН до створення чергової “правиці”. Не буду вже нагадувати про проекти з відомими обличчями нібито опозиційних політиків з білбордів. Але головне – опозиції замість конкуренції, квотування, рейтингування – тобто «дєлєжу» своєї підтримки – треба перейти до її нарощування, до залучення активних, небайдужих громадян: на відміну від партій, у народу лавка запасних ніколи не буває короткою.

Ігор Лосєв, аналітик:

ЧАСИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ ЗАКІНЧИЛИСЯ

Загалом тут нема про що говорити, бо вибори буде сфальсифіковано. І тільки наша “наївна” опозиція не зрозуміла, що жодних шансів у них нема. Той режим, який сьогодні панує в Україні, жодними виборами не подолати. Бо будь-які вибори буде абсолютно сфальсифіковано: нахабно, демонстративно... І можете собі скаржитися хоч у ООН, Раду Європи чи самому Господу Богу...

Якщо ще хтось чогось не зрозумів, дивлячись на всі судові процеси й усе інше, то вже й ніколи нічого не зрозуміє. Втрачена будь-яка легальна, легітимна можливість мирного законного усунення однієї влади й обрання іншої. Часи, коли можна було обрати одних, потім їх переобрати, - закінчилися.

Ні, в мене не песимістичні погляди, а абсолютно реалістичні. Я просто називаю речі своїми іменами.

Шанси? Ну, їм намалюють мінімум голосів, аби вони пройшли і влада могла сказати: бачите, у нас опозиція, мають навіть 15 відсотків. І все.

А до виборів ще когось з опозиції звинуватять у намірі прорити тунель від Бомбея до Лондона, і український суд їх за це засудить.

Часи парламентської демократії в Україні закінчилися. Можна змінити щось лише масовими акціями революційного штибу. Іншого виходу немає.

Опозиція не зробила жодних висновків зі своїх помилок. Скажімо, у “Батьківщині” з`явився Олександр Волков, який іде від них по Сумській області, це означає, що вони просто ідіоти й самогубці. І мала рацію Тимошенко, коли казала: “Не будемо листуватися, а перестукуватися”. Бо за дурість свою треба платити. Але, на превеликий жаль, платитиме не тільки “Батьківщина”, а й уся Батьківщина.

Віктор Небоженко, політолог:

“ФРОНТ ЗМІН”, КРІМ ЯК КАРИКАТУРНОЇ НАЗВИ, НІЧОГО НЕ МАЄ

Головні виклики цього союзу чисто моральні. Яценюк повинен прийняти долю Тимошенко, як свою власну. Бо це несерйозно, якщо Яценюк собі забирає партію, але разом із тим дистанціюється від важкого тюремного сьогодення Тимошенко. Так не буває. Виходить, що в нас йде війна, коли хтось сидить у тюрмах, і водночас у нас панує прекрасний мир.

Крім того, ми не знаємо, чи є у цих двох суб`єктів об`єднання секретні протоколи. Одна з серйозних загроз — зміна виборчого закону, а саме пониження виборчого бар`єру. А це означає, що кожна маленька партія, навіть не проходячи бар`єр , “відкушує” не у влади, а у опозиції. Я дуже обережно добираю слова, бо у нас ніколи не було ситуації, коли об`єднуються такі різні партії, що раніше так жорстко воювали. Мені поки що не зрозуміло, як опозиція отримає якийсь кумулятивний ефект. Саме тому я заговорив про незрозумілість ситуації. Наразі ніхто не знає, як між партіями розподілено області, кому які з них дісталися, хто відповідатиме за погано проведену кампанія на якомусь із округів. Скажімо, хтось із БЮТ не впорався з роботою в Києві, Чернігові, а “Фронт змін” не впорався в Одесі, як ці результати після виборчої кампанії звести при розподілі посад? Очевидно, у них є ще якийсь документ, де це враховано.

Крім того, є певні правила (це питання до Яценюка). Якщо ти поспілкувався з Тимошенко, то необхідно розповісти, як почувається лідер. Ти ж був у в`язниці, розкажи нам про ув`язнену. Чи він не розуміє, що хтось сидить? Я уявляю собі зворотну ситуацію, що Яценюк сидить у в`язниці, його провідує Тимошенко. Та вона б у момент зібрала прес-конференцію, розповіла, як його мучать, як він мужньо тримається. А тут нічого, він поїхав та підписав угоду. Ти ж у тюрмі підписав, а не на вулиці.

Загалом важко говорити про шанси цього об`єднання, бо Яценюк не виглядає як успішна людина, тим більше для країни в цілому. Він уміє досягати своїх особистих цілей, але йому доведеться вперше експлуатувати надії великої кількості опозиційного електорату. Я особисто не знаю, як він з цим справлятиметься. Поки що він не давав приводу сказати, що він сильний лідер опозиційного руху.

Напевно, це об`єднання краще, ніж нічого, але ми не знаємо, як вони вміють працювати разом. У “Батьківщини” є партія, є апарат, є принципи боротьби, які склалися, і партійної роботи. “Фронт змін”, крім як карикатурної назви, нічого не має.

Так, у мене великий скепсис щодо цього об`єднання, бо знаю, наскільки важко об`єднувати перед виборчими кампаніями політичні організми.

Для мене ще питання в тому, як вони цю знамениту п`ятірку формуватимуть. Це буде за кількістю волосся на голові, за знанням мови чи як? Тобто не зрозумілі критерії, за яким опозиція об`єднуватиметься.

Та якщо вони вже об`єдналися, то, гадаю, пройдуть у Верховну Раду. Питання в іншому — як потім вони ділитимуть шкуру не вбитого ведмедя: посади, комітети, комісія ВР, посада спікера ВР. Тобто саме там, де почнеться розподіл посад, які отримає опозиція, і почнуться конфлікти.

Звісно, цьому їм ще й перешкоджатиме влада. Зокрема кримінальними переслідуваннями. Зараз пробуватимуть відкрити кримінальні справи щодо Турчинова, і Яценюк повинен буде мужньо його захищати. Тобто й вибиватимуть з опозиції потужних та енергійних політиків.

Дмитро Корчинський, публіцист:

НАЙКРАЩЕ, ЩО Б МОГЛА ЗРОБИТИ ВЛАДА ДЛЯ СЕБЕ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ — ВИПУСТИТИ ТИМОШЕНКО

Для об`єднаної опозиції найбільша загроза — це коли влада випустить Тимошенко. Тоді одразу закінчується вся єдність. Бо все це “об`єднання” стало можливе лише з однієї причини — Тимошенко в ув`язненні. Це свідчить про те, що влада робить те, що їй хочеться, а не те, що їй корисно. Насправді найкраще, що могла б зробити влада для себе на майбутніх парламентських виборах — випустити Тимошенко. Це б зламало всі плани щодо об`єднання опозиції.

Один з козирів влади в боротьбі з опозицією — це, безумовно, кримінальне переслідування. Тим більше що переслідування другорядних осіб в опозиції владі вже ніяк не зашкодить. Бо всі й так знають, що вона безпредєльна, і, власне кажучи, її сприймають такою, якою вона є. Але для опозиції те, що низка другорядних фігур за ґратами, може чинити перешкоду.

Проте я б це оцінив як непоганий шанс, бо це об`єднання — на безриб`ї. Тому багато опозиційних депутатів і голосувало за теперішній закон про вибори, бо вони категорично не хочуть, аби на політичному полі з`явився хто-небудь свіжий.

Себто ситуація буде такою, і це буде, за їхньою логікою, правильно, що крім як за них, нема за кого голосувати більш-менш порядним людям.

Але не потрібно забувати, що за опозиційними списками і за опозиційної підтримки по мажоритарним округам пройде багато людей, які потім зорієнтуються на Партію регіонів. Явно чи неявно. Водночас за списками ПР і по їхніх мажоритарних округах пройде багато потенційних опозиціонерів. Ситуація не покращуватиметься, економічна й політична. І ясно, що багато людей, які зараз проявляють лояльність, після виборів її не проявлятимуть. Себто проблеми в опозиції почнуться тоді, коли опозиціонерами вважатимуть ті чи інші ключові фігури, які зараз орієнтуються на Януковича.

Маша Міщенко, Ксеня Лесів