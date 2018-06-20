По кому вдарить міжнародна ізоляція України?

«Кейс Тимошенко» («кейс» в перекладі з англійської - справа) – так у європарламентарів називається ситуація з Юлією Володимирівною. До речі, два дні тому на одній міжнародній конференції в Брюсселі в колі учасників цього заходу лідер великої фракції Європарламенту, визнаний друг України, сказав, що намагається зібрати команду європарламентарів, щоб приїхати на матчі Євро до України. Але не сідати в секторах з українськими політиками, а демонстративно сісти з уболівальниками з Європи і придумати акцію з кричалкою-вимогою звільнити Тимошенко.

Зовнішньополітичні провали української влади слідують один за одним. Європейський саміт у Ялті лідери ЄС проігнорували, у п`ятницю президент Янукович сказав, що пауза у відносинах з ЄС піде на користь обом сторонам, а посол США Теффт цього ж дня сказав, що зустріч Януковича з Обамою не відбудеться.

Тимошенко на вустах у європейців, так само, як слова «бойкот» та «ізоляція». Кому буде погано від бойкоту, поцікавилися ми у експертів, і чим він закінчиться.

«Припинення дипломатичного спілкування з Україною може вилитися в організований рух проти вашої влади. Будь-яка антиурядова криза в Україні буде підтримана європейськими політиками, - поділився на правах анонімності один європейський чиновник. - Політична суб’єктність країни на міжнародній арені стрімко падає. Якщо з президентом ніхто не хоче мати справи і його перестають поважати, це погано в першу чергу для нього. Не виключаю, що наступним кроком стануть санкції проти Януковича й інших чиновників...»

НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦІЇ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ СТАВИТИМЕТЬСЯ СКЕПТИЧНО

Володимир Посельський, віце-президент Міжнародної неурядової організації «Україна в Європі» (Париж):

Міжнародна ізоляція стає для української влади реальністю. Навіть у поляків закінчується терпіння. Остання заява Коморовського, що він приїде на Євро тільки після рішення у справі Тимошенко - це виразний сигнал. Практично скасований саміт у Ялті - це демонстративна відмова від контактів на високому рівні. Ізоляція виявиться і на Євро. Євро відбудеться, але керівники Євросоюзу не втратять нагоди висловити своє ставлення до діючої влади. А восени після Євро всі чекатимуть парламентських виборів. Багато що залежить від того, як вони будуть кваліфіковані незалежними спостерігачами. І якщо вони не будуть визнані європейським співтовариством, то наступною фазою стане ставлення до нас, як до Білорусі. Далі піде заморожування рахунків, закриття віз «фабрикантам справ Тимошенко».

На Україну покладалися надії, всі вірили, що вона піде по висхідній. А зараз ми в безвиході. Причому не тільки керівництво Євросоюзу, але й лідери аналітичних центрів Європи, авторитетні особи беруть участь у бойкоті, вони пишуть однозначні редакторські колонки, засуджуючи українську владу. Кордони терпіння і розуміння перейдені. Скептицизм стає домінантою настрою європейського співтовариства. Що б не сказав Янукович, все сприймається погано.

Що стосується Франції, поки вибори, що недавно відбулися, відвернули увагу, але думаю, що Олланд буде також скептично ставитися до української влади. Сам факт, що Європа заблокувала підписання Договору про асоціацію - це вже мінус. Сам статус-кво – крок назад.

МИ МОЖЕМО ПРИЙТИ ДО ТОТАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України:

Зараз склалася якнайгірша зовнішньополітична ситуація за двадцять років нашої незалежності. Я всі ці роки працював у системі МЗС і не пам`ятаю такого, щоб відносно України і її керівництва був зроблений настільки відвертий, демонстративний і очевидний демарш. Це найвища точка іміджевих втрат, про які ви говорите і які можна собі уявити. Демократична частина Європи і світу дивиться на нас, як на країну, яка поводиться абсолютно неадекватно. І це дуже сумно. Тому що ще кілька місяців тому ми стояли на порозі дуже важливої події, пов`язаної з євроінтеграцією. А зараз ця угода у дальній скрині. Тому втрати тут колосальні і для суспільства, і для держави. Вони і репутації, і політичні, й економічні. Потенційна загроза того, що, наприклад, якась частина уболівальників, почувши заяви своїх керівників, не поїде до України - це вже економіка. Ситуація неприпустима. І змінювати її потрібно терміново, інакше ми прийдемо до тотальної ізоляції. І це штовхатиме керівництво на схід, і означатиме втрату незалежності.

Янукович їде на саміт СНД, і про що йтиме мова на цій зустрічі, враховуючи, що на західному напрямі ситуація є практично провальною. Об`єктивно, тут можливості для тиску ростуть. Я сподіваюся, що ситуація не буде фатальною, оскільки інтереси правлячого класу України не співпадають з інтересами правлячого класу Росії, охочому все поглинути. Але окремі елементи, які на цей момент не здаватимуться цій владі важливими, можуть бути просто віддані, як це було з Харківськими угодами.

ПІДСТАВ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ НЕ БАЧУ

Іван Попеску, народний депутат України (Партія Регіонів):

Я не бачу підстав для міжнародної ізоляції. По лінії Європи ми прийняли Кримінально-Процесуальний кодекс. Ми очікуємо висновків експертів Ради Європи, щоб Президент або підписав КПК або відправив на доопрацювання. Ми готуємо закон про адвокатуру. Ми виконуємо свої зобов`язання перед ПАРЄ. Завтра приїдуть доповідачки Ради Європи, які у березні бачилися з Юрієм Луценком, цього разу вони зустрічатимуться із колишнім прем`єр-міністром, яка отримує відповідне лікування. При всіх негараздах Європа не може не бачити, що ми виконуємо свої зобов`язання. Але якщо хтось хоче використати цей момент, щоб підкреслити свої позиції у власних країнах, де вони програють вибори (як представники Європейської Народної партії), то це лише піар. Я не бачу підстав для ізоляції, я бачу тиск.

Щодо Євро... Бойкоту з боку вболівальників не буде. Євро відбудеться. Фінал відбудеться в Києві. Ви знаєте позиції і УЄФА, і ФІФА. Вони не хочуть політизувати ситуацію. Але все залежить від того, яке рішення приймуть у Брюсселі. До того ж, я хочу нагадати, що у часи Античної Греції під час Олімпійських ігор припинялися навіть війни та проводилися змагання. Не треба плутати політику та спорт. Україна готова проводити Євро і приймати на вищому рівні. Звичайно, політики хочуть тим скористатися. Але у будь-якому разі і українська влада, і Федерація футболу, і міста, які приймають Чемпіонат покажуть, що Україна забезпечуватиме дуже високі стандарти для проведення Чемпіонату.

ЗУСТРІЧ З ОБАМОЮ, ЯКОЇ НЕ БУДЕ, - ЩЕ ОДИН ЩИГОЛЬ ВЛАДІ

Володимир Горбач, президент інституту Євроатлантичної співпраці:

Від міжнародної ізоляції програє все суспільство. Ізоляція фактично оголошена в дуже важливий і критичний для України момент - на етапі затвердження Угоди про Асоціацію і ЗВТ. І хоча Янукович сказав, що пауза, взята у відносинах України і ЄС буде корисна обом сторонам, дай Бог, щоб вона принесла користь хоч би самому Януковичу. Оскільки від неї страждають бізнес, підприємства і сам Віктор Федорович, оскільки він відчуває себе ігнорованим колегами. Звичайно, МЗС і посольства здійснюють свої контакти з колегами та контрагентами в робочому порядку, хоча інтенсивність їх буде зменшена. Сьогодні, не дивлячись на бажання Януковича на саміті НАТО в травні побачитися з Обамою, посол США сказав, що зустріч не відбудеться. І це ще раз підтверджує: США солідаризуватиметься з європейською позицією. Зустріч з Обамою, яка не відбудеться, - ще один щиголь по носі українській владі.

Опитувала Маша Міщенко