Невикористані харківські ліки: симуляція Тимошенко, провокація влади чи помста лікарів

Сьогодні інтернет облетіла звістка, що, безумовно, внесла новий виток до гострих дискусій довкола стану здоров’я екс-прем'єра та її судових справ. УКРІНФОРМ із посиланням на джерело серед медперсоналу лікарні «Укрзалізниці» повідомив, що під час прибирання спеціалізованого блоку лікарні, де лікується Тимошенко, було виявлено невжиті ліки. Кілька годин по тому, у четвер увечері, головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв на брифінгу підтвердив кореспонденту УНІАН факт виявлення у медичному закладі невжитих ліків. Афанасьєв зазначив, що медпрепарати були виявлені два дні тому. Разом з тим, головлікар відмовився сказати, де були виявлені препарати, які це були ліки і від кого інформація про виявленні ліків потрапила у ЗМІ.

«Я не знаю, що це за джерело. Хочу підтвердити, що я такою інформацією володію. Про ліки я не можу сказати. Це було виявлено, і ми зараз розбираємося. Коли буде інформація - ми вам повідомимо», - сказав керівник лікарні. Відповідаючи на запитання про те, які санкції очікують на пацієнта, який викидає прописані ліки, Афанасьєв сказав, що це залежить від препаратів. «Якщо прописані конкретні препарати особливої дії, і він (пацієнт – УНІАН) їх не приймає, тоді лікування припиняється. Якщо це препарати звичайні - за це пацієнта не виписують», - сказав Афанасьєв.

Таким чином, наразі остаточно не можна стверджувати, чи саме пацієнт Юлія Тимошенко потай відмовляється вживати ліки, а також, якщо саме вона не захотіла прийняти пігулки, то – чому. Ніби сам напрошується висновок про те, що самій Тимошенко вигідно продовжувати хворіти, - таким чином, вона убезпечена від повернення до тюремної камери, і може продовжувати перебувати у порівняно комфортніших умовах відомчої лікарні. З іншого боку, поганий стан здоров’я Тимошенко дає їй та її адвокатам привід затягувати судові справи, фігурантом яких Юлія Володимирівна наразі є, та експлуатувати імідж жертви перед європейськими політиками, що наразі уважно спостерігають за «справою Тимошенко».

Адже із кінця травня Київський райсуд Харкова не може розпочати розгляд справи стосовно ЄЕСУ по суті без участі екс-прем’єра. Тимошенко обвинувачується «в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку».

Сьогоднішнє засідання Вищого спецсуду у Києві, який розглядає касаційну скаргу захисту Тимошенко на вирок у першій (газовій справі) також засвідчило – стан здоров’я засудженої продовжує бути вагомим фактором у судових процесах.

Однак, з іншого боку, прибічники екс-прем’єрки так само звинувачують владу в інформаційній провокації, розрахованій на те, щоб переконати світ саме у таких висновках, та у тому, що сама Тимошенко – симулює, використовуючи німецьких лікарів (які не втомлюються підтверджувати її діагнози та говорити про необхідність лікування, у тому числі – за кордоном) у своїй юридично-політичній грі.

Утім, варто також зазначити, що сенсації довкола знайдених у харківській лікарні пігулок передувала справжня лікарсько-депутатська війна, що розгорнулась у Харкові та Києві.

Увечері 9 липня кілька десятків народних депутатів від БЮТу висадилися десантом на всю ніч у лікарні, аби не дати доправити на ранок до суду лідера опозиції. Депутати вирішили не допустити, з їхньої точки зору, «протиправних дій» щодо Тимошенко, оскільки вважають, що за станом здоров’я вона не може на цей час брати участі в судових засіданнях. Якщо спроби «вивезти силоміць» Тимошенко до суду повторюватимуться, її соратники обіцяли й надалі вдаватися до таких методів захисту.

Головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв пізньої ночі 9 липня намагався пояснити депутатам, що не підтримує такого способу захисту здоров’я пацієнтки. Він заявив, що випише Тимошенко, якщо народні депутати продовжуватимуть блокувати медичний заклад.

«Я уповноважений заявити, що в разі продовження з боку парламентаріїв подібних дій, необхідно буде приймати рішення про виписку зі стаціонарного закладу Юлію Тимошенко, яка вже пройшла курс реабілітації, отримала необхідну їй медичну допомогу, а завдяки медичним заходам демонструє активність і успіхи, має можливість майже кожен день проводити зустрічі по кілька годин з адвокатами і політиками», - сказав Афанасьєв.

Він наголосив, що дії нардепів дестабілізують роботу медзакладу, і висловив стурбованість спробами втягнути лікарню в політику.

«Те, що відбувалося біля стін і в стінах ЦКБ «Укрзалізниці», вже не підпадає під жодні розумні рамки. Я як головний лікар медичного закладу, уповноважений заявити, що така поведінка народних депутатів, їхні провокації та інсинуації дестабілізують роботу лікарні. Користуючись своїми посвідченнями, вони проходять на територію медичного закладу і, наскільки ми зараз розуміємо, використовують її для заяв та піар-акцій», - заявив Афанасьєв.

Головлікар підкреслив, що у медзакладі, окрім Тимошенко, перебувають ще 450 пацієнтів, котрі «також мають право на спокій». Афанасьєв констатував неповагу народних депутатів до хворих людей, їхніх родичів та працівників медичної установи.

«Я хочу нагадати, що в ЦКЛ на стаціонарі перебуває не одна Тимошенко, а ще близько 450 пацієнтів, які теж люди і мають повне право на отримання кваліфікованої допомоги, а також мають право на спокій. Хочу підкреслити, що на 9-му поверсі, де весь вечір 9 липня і ніч 10-го постійно перебували народні депутати, всупереч лікувально-охоронному режиму лікарні – про порушення якого я їх двічі попередив – розташовується операційний блок, реанімаційне відділення та післяопераційні палати. Крім того, депутати самовільно займали їдальню для пацієнтів нейрохірургічного відділення на 8-му поверсі лікарні», - сказав Афанасьєв.

У зв’язку з відсутністю Тимошенко 10 липня Київський райсуд ухвалив рішення відкласти засідання на 23 липня. Депутати тоді ж оголосили, що чергувати в лікарні «немає потреби».

Проте, про потребу розібратися у ситуації заявили вже медики Харківськго медичного товариства – їм видалося підозрілим те, що пішов уже третій місяць, як Тимошенко в лікарні, а одужання й досі немає. Принаймні, німецькі лікарі із клініки «Шаріте», які провадять лікування засудженої, наголошують про неможливість її участі на цей час у судових засіданнях.

Харківські лікарі оприлюднили заяву і провели пікетування Посольства ФРН у Києві з вимогами пояснити, чому «лікування Тимошенко німецькими лікарями в одній з кращих клінік України» не дає позитивних результатів. Медики Харкова вважають, що відбувається «щось не те», і закликали німецьких колег «припинити міфологізацію хвороби пацієнтки» та «зловживання на темі невиліковності хвороби Тимошенко». Харківських медиків підтримали ідеякі колеги з інших регіонів України, заявивши, що вони також здивовані відсутністю позитивних змін у стані здоров’я екс-прем’єра.

Звертаючись до медиків клініки «Шаріте», автори заяви наголосили, що репутація німецьких лікарів «занадто дорога, аби нею розплачуватися за бажання однієї особи «бути хворою». Під заявою зокрема стоять прізвища академіків Дмитра Заболотного, Євгена Педаченка, Віталія Цимбалюка, професора Василя Корнацького.

Німецьким лікарям було запропоновано провести всебічний медичний консиліум, на якому з’ясувати принципи, методику, шляхи лікування пацієнтки, а за необхідністю надати консультативно-дорадчу допомогу.

У відповідь на це захисник Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко виступив із різкою заявою, порадивши вітчизняним лікарям щось на кшталт «не лізьте не у свою справу». Юрист пригадав медикам «темні справи» 90-х років, зокрема звинувачення в торгівлі дітьми – так звану «львівську справу». На що лікарі зажадали негайних вибачень від народного депутата.

У свою чергу, коментуючи події невропатолог з клініки «Шаріте» Лутц Хармс, який лікує Тимошенко, заявив, що він може піти на такий діалог лише з дозволу своєї пацієнтки. У відповідь пролунала заява про те, що харківські медики не погоджуються із ситуацією, коли пацієнт починає керувати процесом лікування.

Від’їжджаючи до Німеччини, Хармс повідомив журналістам 11 липня, що стан здоров’я Тимошенко покращився і за сприятливих умов можна очікувати на подальше поліпшення.

«Можна вже стверджувати, що покращення настало, і ми сподіваємося, якщо умови будуть більш-менш прийнятними, то подальше покращення не змусить на себе чекати», - сказав Хармс. Німецький спеціаліст відзначив належні технічні умови, створені у харківській лікарні, та фаховість персоналу лікарні, однак зауважив на відсутність бодай малої можливості залишитися з Тимошенко віч-на-віч. «Є прекрасні колеги, з якими ми працюємо. Але лікарю іноді потрібно залишитися з пацієнтом віч-на-віч і поговорити, що необхідно в контексті цього захворювання, і це неможливе», - сказав німецький професор.

Тим часом, 10 липня Тимошенко провели комп’ютерну томографію і магнітно-ядерний резонанс. При цьому, за словами члена міжнародної медкомісії, яка раніше обстежувала Тимошенко, директора Інституту патології хребта Національної академії медичних наук Миколи Коржа, українські медики, які ініціювали зустріч з лікарем Хармсом, участі в обстеженні екс-прем’єра не брали. Він зазначив, що вітчизняні лікарі будуть ознайомлені з результатами обстеження Тимошенко за умови, якщо вона сама дасть на це згоду.

За словами ж самого професора Хармса, проведене нове медичне обстеження Тимошенко підтвердило існуючий діагноз. «Діагноз був опублікований, мабуть, разів десять у документах та експертизах професора Айнхойпла. Все, що я можу сказати, ми зробили нове обстеження МРТ, і в результаті цього нового обстеження діагноз підтвердився. Тому ці щоденні підозри, що тут є якась симуляція, вони безпідставні, оскільки конкретний діагноз є», - сказав він. Хармс відкинув закиди у тому, що його перебування в Україні зумовлене високими гонорарами за медичні послуги.

Як повідомив захисник Тимошенко нардеп Сергій Власенко, лікар Хармс результати проведеного 10 липня обстеження Тимошенко забрав із собою, і в клініці «Шаріте» буде проведений консиліум з цього питання. За словами Власенка, наступний лікуючий лікар Тимошенко із клініки «Шаріте» прибуде до Харкова упродовж тижня.

Таки чином, підсумовуючи «лікарську» частину «тимошенківського» скандалу, можна припустити, що «витік» інформації щодо невикористаних ліків цілком міг би бути і своєрідної «помстою» вітчизняних лікарів, обурених зневагою до себе пацієнтки-арештантки та її захисту.

Вихід прокурора

«Лікувальний» скандал докотився і до Києва, у дискусію вступив генеральний прокурор Віктор Пшонка, який вважає, що «комусь дуже хочеться, щоб Тимошенко хворіла, і ніколи не почався судовий процес». Генпрокурор задався риторичними запитаннями: «хіба це правильно - затягувати судовий процес? Лікування має бути без конкретної дати завершення, чи що?». А, говорячи про необхідність проведення судово-медичної експертизи стану здоров’я Тимошенко, пан Пшонка додав: «те, що поставлено питання про стан здоров’я експертній установі, - це дуже правильно».

«Якби поважала закон Тимошенко і всі, хто біля неї – то вже почався б судовий процес», - підсумував генпрокурор.

Володимир Кравченко, Харків