Мороз зайняв місце Вітренко, БЮТ поширився на схід, НУ сіла в калюжу

До ЦВК доходять останні протоколи, але ці кілька недорахованих відсотків, хай би як там старалися фахівці з підрахунків, уже напевне не вплинуть на остаточні результати. Нова Верховна Рада отримала 174 януковичі, 157 юлій тимошенко, 72 луценки–кириленки, 27 симоненків і 20 литвинів.

Підсумки вже можна підбивати.

Підсумок перший

МОРОЗ ЗАЙНЯВ МІСЦЕ ВІТРЕНКО

Справедливість є, і Олександр Мороз не пройшов до парламенту. Приклад соціалістів має слугувати гарним уроком для всіх політичних сил: зрада карається. Важливо, що суспільство в цьому переконалося. У нашому випадку її покарано традиційним демократичним способом – волевиявленням виборців. На минулих виборах – 2006 року – СПУ отримала 33 мандати, цього разу – не подолала тривідсотковий бар’єр, зайнявши нішу Прогресивної соціалістичної партії, яка взяла тоді приблизно так само, як соціалісти тепер, – 2,93%.

Підсумок другий

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ ПРИРОСТИЛА, АЛЕ ВТРАТИЛА

Партія регіонів всупереч заявам її чільників про прирощення відсотків втратила порівняно з минулими виборами 12 мандатів. У 2006 році вона взяла 186 місць, цього року – 174. Формально нинішні вибори дали “регіоналам” на два відсотки більше, ніж торік (у 2006-му – 32,14%, у 2007-му – трохи більш як 34%), але за рахунок меншої розпорошеності голосів на партії, що не подолали 3-відсоткового бар’єра і відповідно меншої кількості додаткових мандатів, “Регіони” зазнали втрат.

Підсумок третій

БЮТ ПОШИРИВСЯ НА СХІД

Блок Юлії Тимошенко серйозно наростив і у відсотках (22,29% – торік, майже 31% – нині), і в кількості мандатів (129 і 157) – на 28 чоловік! Прирощення електорату відбулося головним чином за рахунок східних та південних областей – Одеської, Харківської, Криму, тобто традиційної вотчини Партії регіонів. Можливо, правий політолог Андрій Єрмолаєв, який каже, що суспільство, розчароване постійними чварами серед політиків, потребує сильної руки, саме тому ПР і БЮТ стали лідерами перегонів?

Підсумок четвертий

НУ–НС СІЛА В КАЛЮЖУ

“Наша Україна – Народна самооборона”, за твердженням політолога Костя Бондаренка, дала ганебний результат (торік – 13,95%, цього року – трохи більш як 14%), втративши 9 багнетів (81 і 72). Напевне, справді не слід було об’єднувати “Нашу Україну” та Народну самооборону: сама НУ могла б набрати не набагато менше, а Луценко, можливо, взяв би 5–6%. А гасло “Ми скасуємо депутатську недоторканність” виявилося просто провальним. Хоча вибори засвідчують, що сила, яка позиціонує себе як пропрезидентська, має постійний електорат.

Підсумок п’ятий

КОМУ ПОТРІБЕН ЛИТВИН

Позбувшись Мороза, український політикум здобув Литвина, який і справді виявився “потрібним країні”. Щоправда, не так країні, як для окремих “регіоналів”, особливо для Василя Хмельницького. Кажуть, за нього спочатку й Секретаріат Президента тримався як за механізм відтягування голосів Мороза, а коли схаменувся, було вже пізно. Литвин набрав майже 4% (торік – 2,44%), здобувши 20 мандатів. Тепер він не знає, як себе вигідніше продати, що може призвести його до зависання між двома таборами, коли і тим не потрібен, і ті від його послуг відмовляються…

Отже, на нинішній момент картина складається така: Уточнені дані (станом на 3 жовтня, 11.00):

Партія регіонів – 174

БЮТ – 157

НУ–НС – 72

КПУ – 27

Блок Литвина – 20.

Демократичний блок: 157+72=229(з урахуванням Литвина – 249).

Донецько-комуністичний блок: 174+27=201 (з урахуванням Литвина – 221).

Політичне життя в Україні триває. Нехай північні сусіди заздрять і кусають лікті.

Оксана Охрімчук, Київ–Москва