У Раді оголошено технічну перерву

Що відбувається у Верховній Раді? Чому претензія на спікерство “Нашої України” сприймається учасниками переговорів, як щось незвичайне? На якому етапі перебуває створення більшості? Про це ми запитали безпосередніх учасників переговорного процесу

Дмитро Видрін, народний депутат, член фракції БЮТ:

Деколи у вікнах установ вивішують оголошення: “Технічна перерва”. Те, що відбулося зараз у парламенті, можна назвати технічною перервою, коли всі принципові, змістовні та кадрові позиції погоджені, погоджено навіть такий базовий документ, як програма діяльності уряду на п’ять років, що безпрецедентно для України. Із потугами з боку “Нашої України”, але погоджено на посаду прем’єр-міністра кандидатуру Юлії Тимошенко, погоджено ключових міністрів, але залишилося дві-три посади, включаючи посаду спікера. Я думав, що ці кандидатури можна було би розподілити за день-два. Але наш Президент людина вельми зайнята, відрядження та відвідини Гаагзького суду для нього важливіші, ніж стабільна робота парламенту. Тому виникла технічна затримка, а оскільки без Президента розподілити ці посади нереально (всі ж розуміють, що він один з найбільш впливових учасників переговорів), тому взято технічну перерву. Щоби за тиждень погодити оці позиції. Ми порахували у процентному відношенні виконану роботу, у нас вийшло, що дев’яносто вісім відсотків зроблено, а залишилось важких два проценти. Я впевнений, що чотирнадцятого числа буде проголосована коаліція у повному форматі.

Володимир Стретович, народний депутат від “Нашої України”:

Фракція соціалістів висунула на посаду спікера Верховної Ради Олександра Мороза, якій зайняв на виборах третє місце серед учасників коаліції. Ми перед тим довго дебатували. І якщо пам`ятаєте, схема вибору посад була такою: той хто зайняв перше місце, той обирає першу посаду, той хто обрав друге місце, може обрати другу посаду, той, хто третє – третю. Був перелік посад: прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради, перший віце-прем’єр. І у такий спосіб соціалістам випадає посада першого віце-прем’єра. Вони категорично заперечують, вимагаючи обрати Олександра Олександровича спікером Верховної Ради. “Наша Україна” запитує: ми керуємося принципами чи персоналіями? Якщо принципами, то тоді приставайте на нашу пропозицію. Так справа загальмувалася, хоча текстова угода готова. Коли вирішиться це питання, то розподіл комітетів Верховної Ради, посад у Кабміні буде простим й доволі швидким, протягом півдня будуть розставлені всі посадові особи в державі. Затримка відбулася через це позицію Мороза, який хоче вдруге стати Головою Верховної Ради. До речі, ані Порошенко, ані Безсмертний у якості домінантів на спікера не розглядаються.

Віталій Шибко, народний депутат від Соціалістичної Партії:

Наша вимога щодо спікерства Олександра Мороза тверда. Жоден з політиків не зможе продемонструвати такого фахового й зваженого підходу у керівництві законодавчим органом. Олександр Олександрович був одним з провідників та ініціаторів політичної реформи в Україні. Він як спікер може й хоче завершити цю справу. І головування Мороза є своєрідною запорукою проведення реформи. Також ми наполягаємо на тому, щоби зберегти чотири міністерські посади, які ми мали у попередньому уряді. Міністри від СПУ, на відміну інших членів уряду, зарекомендували себе якнайкраще. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не став кишеньковим міністром, натомість його діяльність мала схвальні відгуки від Ради Європи. Звичайно, щодо кадрових позицій є різні політичні суперечки, але я думаю, що ми доволі швидко дійдемо спільної думки.