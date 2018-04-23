Чи має Тимошенко шанс стати прем’єром, якщо до цього не долучиться Литвин?

Про це ми запитали експертів та політиків.

Андрій Єрмолаєв, політолог:

ТИМОШЕНКО ЧЕКАЄ ДОЛЯ ПУСТОВОЙТЕНКА 1999 РОКУ

Воістину велика жінка! Сорок сім мільйонів спостерігає із трепетом, чи стане вона прем’єром. Я гадаю, що навіть за участі Литвина її успіх сумнівний, тому що в БЮТ та “Нашій Україні” – Народній самообороні практично всі виступають за коаліцію, але далеко не всі за ті кадрові рішення, що узгоджуються цими силами. Більше того, ця коаліція вже страждає від персоніфікації процесу.

Нічого страшного, якщо хтось із запропонованих лідерів провалиться. Можна буде погоджувати нові кандидатури. Але відомо, що багато хто з депутатів з блоку НУ–НС не готовий підтримати Юлію Володимирівну. Вони не погоджуються з її економічними поглядами – свого часу вони конфліктували через її політику в уряді 2005 року. Я знаю, що є цілий ряд депутатів, котрі не голосуватимуть за неї за жодних обставин.

І чи допоможуть їй двадцять голосів Литвина? Не знаю... Думаю, позитивне голосування можливе тільки за однієї умови. Якщо Президент окрім формальної згоди на її призначення прем’єром, дасть політичні гарантії підтримки її курсу. Якщо таких гарантій він не дасть, то Тимошенко чекає доля Пустовойтенка 1999 року (тоді його кандидатуру на посаду прем’єр-міністра Президент вніс, але за нього не проголосував парламент, бо Леонід Кучма не проявляв для цього жодної активності. – Авт.).

Вадим Карасьов, політолог:

ЇЇ СЛІД АБО НЕ ВИПУСКАТИ У ФІНАЛ, АБО ВИПУСКАТИ Й ПІДТРИМУВАТИ

Щоб отримати результативне голосування за своє прем’єрство, Юлії Володимирівні не обов’язковий Литвин. Вона зможе підстрахуватися індивідуальними голосами депутатів від КПУ. Тимошенко – серйозний гравець, і якщо хтось розраховує, що вона не зможе підготувати фінальне голосування щодо своєї кандидатури, той глибоко помиляється. Якщо хтось очікує прорахунку при голосуванні Тимошенко – той глибоко помиляється.

Уявіть на хвилину: за Юлію Володимирівну не голосують у парламенті... Ну, це ж скандал! Я уявляю її в телевізорі – коли вона критикує змову олігархів з “Регіонів” із НУ–НС. Просто страшно уявити, як вона використає це задля нищівної критики. Вона все скаже і про “недоговороспроможність” політиків.

Це для них нищівна поразка... Юлію Володимирівну слід або не випускати у фінал, або випускати й підтримувати.

Володимир Фесенко, політолог:

ШАНСИ ТИМОШЕНКО – ШІСТДЕСЯТ НА СОРОК

Юлія Володимирівна спробує підстрахуватися, намагаючись домовитися або із самим Литвиним, або з депутатами його фракції. Це цілком можливий і навіть необхідний для неї страховочний механізм. Але слід враховувати й те, що працювати в цьому напрямку буде й інша сторона. У Литвина в цьому парламенті буде не явна золота акція, а прихована, яка проявиться під час голосувань, принципово важливих для тої чи іншої сторони.

Думаю, що “Регіони”, і не лише вони, будуть зацікавлені у недопущені прем’єрства Тимошенко, і ставки будуть високі... Шанси в Тимошенко – шістдесят на сорок...

Тарас Чорновіл, ПР:

БЕЗ ЛИТВИНА ЇЇ ШАНСИ ДУЖЕ МІЗЕРНІ

На мій погляд, без Литвина шанси Юлії Володимирівни дуже й дуже мізерні. Тому що Тимошенко має сьогодні серйозних противників у “Нашій Україні”, які досить відверті у своєму небажанні за неї голосувати. Немає особливого ентузіазму підтримувати її кар’єрні побажання і в Президента України.

Литвин – політик, який звик працювати на довгій дистанції. І в цій ситуації йому немає сенсу втягуватися в процес, який триватиме не більш як один рік. Бо Тимошенко захоче йти на президентські вибори з опозиції, а не з влади.

Тому не думаю, що Володимир Михайлович захоче гратися в цю гру. Комуністів, яких вона спробує долучити, її пропозиції не зацікавлять – вони почали покращувати свій рейтинг, їхній виборець цього не зрозуміє.

Андрій Шкіль, БЮТ:

ПРАПОР У РУКИ “РЕГІОНАЛАМ”

Мені це запитання незрозуміле. Демократична коаліція нараховує 228 голосів...

Ставте запитання так: чи всі 228 голосів є чесними?

Хочу нагадати, що пан Литвин став спікером у 2002 році, отримавши підтримку 226 депутатів. Тож хай працюють “регіонали", прапор їм у руки... Ми ж не можемо їм заборонити працювати.

Але я не бачу підстав говорити про програш Юлії Тимошенко.

Опитувала Маша Міщенко