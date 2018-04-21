Євген Жовтяк: «Ющенка дезінформують, і я повинен йому про все розповісти”

Понад місяць Київська область не розуміє: має вона губернатора чи не має? Якщо має, то кого? Якщо не має, то чому? Відповідь на ці запитання міг би дати Києво-Святошинський районний суд, у якому колишній голова адміністрації Євген Жовтяк оскаржив рішення Президента про своє звільнення. Але представники Президента та Мін`юсту у суді не з’явилися і розгляд справи перенесено. Натомість Ющенко пообіцяв представникам багатотисячного мітингу, що сам зустрінеться з Євгеном Жовтяком, і призначив зустріч на завтра. Що збирається сказати йому екс-губернатор, який вже місяць очікує цієї аудієнції? Розмова з Євгеном Жовтяком відбулась в обласній лікарні, де він сьогодні проходить курс післяопераційного лікування.

- Пане Євгене, чому ви так домагаєтеся цієї зустрічі – невже вважаєте, що вона зможе радикально все змінити?

- У мене немає ніяких прогнозів. Але є справді бажання зустрітися з Президентом. Тим більше, що Віктор Андрійович двічі обіцяв цю зустріч. Перший раз – ще у січні, під час наради з головами адміністрацій, коли було сказано, що всі кадрові рішення будуть прийматися за результатами соціально-економічного розвитку регіонів. І тоді ж Президент запевнив, що особисто зустрінеться з кожним кандидатом на звільнення. Окрім того, 4 травня в аеропорту Бориспіль він пообіцяв мені особисто, що до підписання указу обов’язково зі мною зустрінеться.

- Тоді чому зустріч досі не відбулася – невже людині вашого рівня влади важко потрапити до Президента?

- На жаль, це правда. Не тільки тепер, за весь рік роботи у нас з Президентом не було іншого спілкування, окрім протокольних зустрічей, мені не вдалося жодного разу потрапити до кабінету Президента. Всі спроби зустрітися з ним, щоб поінформувати про якісь питання, розбивалися об бастіон однобічного, неправдивого і тенденційного інформування, вибудованого довкола Президента його радником Олександром Третьяковим.

- Але Третьякова уже немає в радниках?

- А його люди і система залишилися. Свого часу фактично вся розбудова структури комунікацій з урядовими, державними та громадськими структурами була віддана на відкуп Третьякову, який, на моє переконання, є українофобом, і, виходячи зі своїх українофобських уподобань, збудував ці комунікації таким чином, щоб достовірна інформація до Президента не надходила. Я не кажу, що він зміг повністю відсторонити Президента від інформації, але ті дані, які надходять до Президента через десятки людей, розставлених Третьяковим в секретаріаті та інших інформаційних службах, фактично до цього часу мають великий вплив на формування думки Президента. Ця система дуже ешелонована і диверсифікована для того, щоб складалося враження, що потрібна інформація надходить до Віктора Андрійовича з різних джерел.

- Було кілька версій щодо причин вашої відставки. Чи знаєте ви сьогодні, хто все-таки і за що ініціював Ваше звільнення?

- Я знаю замовників і після зустрічі з Президентом назву їх. Що ж до причин, то для мене вони є очевидними - земля у Київській області, яка з кожним днем стає дорожчою. І мої супротивники давно уже намагаються розчистити шлях до земельних ресурсів. Ми ж намагалися цей ресурс використати для розбудови області – ми хотіли створити в Київській області найкращу в Україні систему освіти, охорони здоров’я, культури, вирішити нарешті житлові питання 50 тисяч сімей. Тому й почали проводити земельні аукціони, але це багато кому не сподобалося.

- А як ви ставитеся до версії, що справжньою причиною вашого звільнення є низький результат, який здобув блок “Наша Україна” на парламентських виборах у Київській області?

- Це тільки привід, а не причина. Причина – я в цьому впевнений - земля, яка не дає спокою багатьом, і ті судові позови, які ми розпочали проти незаконного виділення 12 тисяч гектарів землі. Що ж до виборів, то ніхто не доручав мені фальсифікувати їх результати, і вони не були сфальсифіковані на Київщині. А зробити щось для того, аби результати “Нашої України” стали вищими в області, було неможливо. Особисто для мене це стало зрозумілим ще влітку, коли замість того, щоб творити партію зі справжніх прихильників Ющенка, цю справу було віддано олігархам, які поділили між собою сфери впливу. І олігарх, якому дісталася Київська область, добився призначення головою обласної організації НСНУ людини, яка ніколи не мала нічого спільного з Київщиною, яка за час свого депутатства змінила кілька фракцій : була і в Лазаренка, і в Щербаня, і в Симоненка, і фактично стала підтримувати Ющенка тільки після того, як він став Президентом. Так от цій людині було доручено створення президентської партії на Київщині, і вона сформувала її так, що до лав партії потрапили не прихильники Ющенка, а, скоріше, прихильники Януковича. Звичайно, це не могло не позначитися на рейтингу „Нашої України” і не могло не призвести до такого низького рівня голосування за цю партію. Окрім того, керівництво обласної організації НСНУ звело всю виборчу кампанію до брудної і відкритої боротьби зі мною і блоком Костенка-Плюща. Відповідно, більшість виборців зорієнтувалася в такий спосіб, що вирішила проголосувати за третю помаранчеву силу. Тому маємо такий – для мене цілком прогнозований - результат.

Але якби питання моєї відставки лежало в політичній площині, якби Президент мене викликав і сказав про це, я б добровільно склав свої повноваження. Та я не дозволю паплюжити мене брехливими заявами прем’єр-міністра про нібито погіршення якихось міфічних показників. При цьому Кабмін, незважаючи на всі зусилля, досі не знайшов найменших ознак такого погіршення.

- І тому ви подали до суду? Невже ви сподіваєтеся виграти його і утриматися на цій посаді?

- По-перше, я не тримаюся за посаду і воюю зовсім не за неї. Насправді я відстоюю правову демократичну державу в Україні, яку ми разом з Президентом обіцяли людям збудувати і в якій Президент буде гарантом дотримання всіх законів.

Що відбулося? Після того, як Кабмін не знайшов, які саме показники погіршилися в Київській області, некомпетентні радники переконали Президента, що він може підписати Указ, не вказавши в ньому причини мого звільнення. Насправді ж , згідно з Конституцією і законами України, ніхто, навіть Президент, не може безпідставно звільнити будь-якого працівника - чи то двірника, чи голову адміністрації. Шкода тільки, що доводиться витрачати стільки зусиль, аби доводити високооплачуваним чиновникам речі, зрозумілі для будь-якого студента юрфаку. Але якщо я цього не доведу, таке беззаконня продовжуватиметься і надалі.

Якщо суд буде об’єктивним, я його виграю, бо в законодавстві написано однозначно: безпричинно звільняти людину не можна.

- А якщо необ’єктивним?

- Схоже, що йдеться якраз до цього. Інакше я не можу пояснити, чому 6 червня судове засідання було перенесено на 10 днів без розгляду клопотань, які згідно з Кодексом Адміністративного судочинства мають бути розглянуті протягом доби. Але якщо українські суди піддадуться тиску, є ще європейський суд.

- Не думаю, що Ющенку подобається ваша впертість. Кажуть, вам пропонували іншу посаду - чи не простіше було погодитися і не псувати стосунки з Президентом?

- Я вже сказав, що воюю не за посаду, а добиваюся верховенства закону. І насправді немає конфлікту між мною і Президентом. Є конфлікт між Законами України і радниками Президента, які не читали їх і вважають, що будь-яка їхня забаганка може перерости в указ, який Президент підпише. І я сподіваюся, що після зустрічі з Віктором Андрійовичем наші стосунки стануть кращими, ніж були коли-небудь раніше.

- І все-таки, що ви скажете Президенту?

- Я просто розкажу йому про все, що відбувалося і відбувається в Київській області. Рішення приймати йому, але Президент повинен знати правду. В усякому разі, я повинен знати, що Президент це знає.

- Нещодавно у вас у лікарні був Олег Рибачук. Про що ви говорили і про що домовилися?

- Пан Рибачук прийшов до мене на вимогу кількох тисяч моїх прихильників, які вже не раз збираються під стінами секретаріату. Зустріч зайняла близько години - особисто в мене склалося враження, що Олег Борисович прийшов відчути мій настрій і те, наскільки рішуче я налаштований доводити через суди незаконність указу Президента. Але найбільше мене вразило, коли зі свого портфеля пан Рибачук дістав якусь довідку, де написано, що люди, які беруть участь в акціях підтримки, є працівниками супермаркетів “Фоззі”. Ще рік тому СДПУ (о) запустило проти мене фальшивку, нібито я є підпільним власником мережі цих супермаркетів.

- А Ви не є підпільним власником цих супермаркетів?

- І ніколи не був. Хоч мені здалося, що сам Рибачук вірить не мені, а тому, що написано в папірці. Але ж цю інформацію може легко перевірити податкова чи СБУ. Тому я просто жахнувся, що на такому високому рівні при прийнятті рішень користуються не об’єктивною інформацією, а подібними фальшивками. Більше того, ці фальшивки ніхто не перевіряє і за надання їх Президентові ніхто не несе відповідальності. Це мене ще раз переконало, що я мушу особисто і відверто поговорити з Президентом. Рибачук обіцяв мені організувати таку зустріч. Але за тиждень нічого не зробив.

- Чи впевнені ви, що і завтрашня зустріч з Президентом відбудеться?

- Я впевнений, що Президент щиро пообіцяв і дотримається свого слова. Хоча, цілком можливо, що йому намагатимуться знайти більш вагому зустріч, ніж зустріч зі мною.

Розмову вів Валерій Ткачук