Свідок впевнений, що Тимошенко замовила, а Лазаренко організував убивство Щербаня

Свідок у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, екс-голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир Щербань заявляє про причетність екс-прем'єрів Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка до вбивства Є.Щербаня в 1996 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Щербань заявив сьогодні під час вільних свідчень під час допиту в Апеляційному суді Києва.

"Як свідок я розумію, чому мене викликали сюди. Я вважаю причетними як П.Лазаренка - виконавця, так і замовника - Ю.Тимошенко до вбивства мого колеги, товариша, однофамільця", - сказав В.Щербань.

На таку заяву захисник екс-прем'єра Ю.Тимошенко Сергій Власенко зробив зауваження, що свідок має говорити про обставини того, що він знає, а не висловлювати свою думку.

В.Щербань розповів, що він був бізнес-партнером Є.Щербаня, часто з ним спілкувався, мав приятельські стосунки, і якось Є.Щербань сказав йому про свої побоювання, що його вб'ють.

«Він говорить: «Володя, мене розстріляють: я бачу, що за мною їздять машини, я знаю, що буде далі, вони не зупиняться». Я йому говорю: «Женя, їдь до Америки». На що Євген сказав: «Я нікуди не поїду», - розповів свідок.

Він також повідомив, що для нього Ю.Тимошенко і П.Лазаренко були єдиним цілим: «Я ніколи не розділяв Ю.Тимошенко і П.Лазаренка, посланником в області була Юлія Володимирівна. Я не хотів її бачити в ролі посередника. Знали про взаємини Ю.Тимошенко і П.Лазаренка, знали, хто займався вбивствами».

В.Щербань пояснив, що між Є.Щербанем із одного боку і Ю.Тимошенко і П.Лазаренком з іншого боку був конфлікт бізнес-інтересів.