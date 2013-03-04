У суді допитують екс-губернатора Щербаня - Власенко побачив сценарій

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», на засіданні в якості потерпілого присутній син Є.Щербаня.

При цьому прокурор Ліля Фролова звернулася до судді Ганни Медушевської з проханням проводити засідання пропри те, що на нього не було доставлено підозрювану екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

У свою чергу захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко наголосив, що екс-прем’єр не відмовлялася від доставки на судовий допит, а її просто не доставили.

«Я розумію, що прокурорам хочеться проводити це засідання без Тимошенко, але я хочу підкреслити, що це є справа про вбивство, і Юлія Тимошенко проходить по цій справі як обвинувачувана», - наголосив С.Власенко.

Він також сказав, що на сьогодні є два шляхи вирішення питання присутності Ю.Тимошенко у суді.

«По-перше, треба визнати, що Юлія Тимошенко перебуває на стаціонарному лікуванні, оскільки навіть ті довідки, якими керується прокуратура, виписані харківською лікарнею «Укрзалізниці», по-друге, Юлія Тимошенко подала заяву про своє бажання бути присутньою особисто на судовому засіданні у Києві, хоча закон не вимагає від неї такої заяви», - сказав С.Власенко.

Захисник також додав, що від Ю.Тимошенко не залежить її присутність на судовому засіданні, бо це є в компетенції пенітенціарної служби, яка доставляє на судове засідання.

Він підкреслив, що Ю.Тимошенко неодноразово вимагала власної участі у всіх допитах так званих свідків.

Захисник також зазначив, що відео з палати Ю.Тимошенко, де вона рекомендує тюремникам діяти за законом, є змонтованим. Він також обурений тим, що в її палаті був чоловік - тюремник, а не жінка.

"Вам подали, як завжди, вирізаний шматок. Це ж неповне відео з моменту приходу та виходу пана Колпащикова. Вам нарізали шматочки, а презентували як ціле відео", - сказав С.Власенко.

У зв’язку з тим, що Ю.Тимошенко не доставили на судове засідання її захисники просять перенести засідання.

Разом з тим Г.Медушевська продовжила судове засідання. У даний час триває допит колишнього губернатора Сумської області Володимира Щербаня.

Він зазначив «що був заочно знайомий з Тимошенко з 1995 року. Пізніше зустрічався з нею у межах роботи і мав виключно ділові стосунки».

У свою чергу захисник С.Власенко звернув увагу, що свідок прийшов на судовий допит з заготовленими паперами.

«Я хочу звернути увагу, що у попередніх свідченнях Володимира Щербаня не було цифр чи якоїсь іншої інформації, що потребувала б нотаток. Я розумію, що прокуратура уже приготувала свідчення» - зазначив С.Власенко.

Втім суддя Г.Медушевська відмовилась реагувати на це звернення захисника.