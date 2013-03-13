Фюле: Без вирішення справ Тимошенко та Луценка Угоди про асоціацію не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі під час виступу на сесії Європарламенту.

“Дозвольте мені бути дуже чітким: якщо ми хочемо підписати Угоду про асоціацію, - і я переконаний, що ми хочемо, оскільки вона в наших спільних інтересах, - тоді шлях для влади (української – УНІАН) полягає не в тому, щоб приносити все більше та більше новин, що викликають стурбованість. Настав час для надсилання певних позитивних новин щодо вибіркового правосуддя”, - сказав комісар.

“Поки справи Ю.Тимошенко та Ю.Луценка не будуть вирішені належним чином, і поки не буде достатньої впевненості в тому, що більше не буде використовуватися вибіркове правосуддя, ми навряд чи можемо говорити, що умови є сприятливими для підписання Угоди про асоціацію”, - наголосив Ш.Фюле.

Комісар також зазначив, що ЄС сподівається досягти тих безпрецедентних цілей, яких він поставив собі у співпраці з Києвом, однак водночас підкреслив, що Україна також повинна здійснити низку дій для наближення до ЄС.