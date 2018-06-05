Як «штики» перетворюються на «тушки»

«Кількох», тому що інформація про точну кількість «відщепенців» різниться. Зранку, на «виїзному» засіданні парламенту, яке провладні фракції провели в одній з будівель комітетів Верховної Ради, голова ВРУ Володимир Рибак назвав прізвища чотирьох новоспечених «тушок»: Канівець Олег, Немілостівий Віталій, Стаднійчук Роман і Скосар Ігор. Пізніше нібито частина з них спростувала цю інформацію, але ще пізніше двоє з названих з’явилися на цьому засіданні і підтвердили свою позицію.

Отже, знайомтеся.

Роман Васильович Стаднійчук

Номер 65 у списку Об’єднаної опозиції. Безпартійний.

Стаднійчук не лише один з наймолодших депутатів парламенту сьомого скликання, а ще й «найновіший», бо прийняв присягу тільки 19 березня, зайнявши там місце Сергія Власенка. Недарма тоді саме заради нього на декілька хвилин було розблоковано роботу ВРУ… 33-річний політик, згідно декларації, у 2011 році заробив лише 47 тисяч гривень. Володіє великою ділянкою землі на рідній Вінничині та скромним авто. Квартира та три дорогі машини оформлені на дружину. До недавнього часу працював керуючим партнером юридичної компанії «Немесіда».

«Протягом своєї практичної діяльності я діяв на користь своїх підзахисних, а також громадян, тому хочу продовжувати цю роботу, беручи на себе політичні зобов'язання, бажаю їх виконувати. Задля цього прийняв рішення про вихід з Батьківщини», - так молодий депутат прокоментував свій вихід з опозиційної фрації.

Немілостівий Віталій Олександрович

Номер 62 у списку Об’єднаної опозиції. Безпартійний.

(відео з ВРУ, де він говорить, чому пішов https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1IXm4P5xXg4 )

Віталій Олександрович – людина у політиці не дуже відома, але й не нова. З 2007 року він працював на посаді заступника міністра промислової політики в уряді Тимошенко і успішно зберіг цю посаду в уряді Азарова. Аж до адміністративної реформи. У 2012 році він очолив виборчий штаб Об’єднаної опозиції в Харківській області. Був гендиректором колишнього заводу імені Малишева і неодноразово звинувачувався у його банкрутстві.

Є почесним головою «УкрінМаш». В парламенті займає посади секретаря Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики та члена Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

За час роботи зареєстрував 10 законопроектів.

Наміри вийти з лав «Батьківщини прокоментував так: «Я не хочу бути на тій чи іншій стороні. Я промисловець і прийшов в Раду робити закони, які виведуть Україну з кризи. Я своє рішення прийняв, що виходжу з Батьківщини, але зроблю це, коли повернемось до роботи».

Дві інші потенційні «тушки», поки не підтверджені на 100%, це Олег Канівець та Ігор Скосар.

Наразі, народний депутат від фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко підтвердив, що Олег Канівець вийшов із фракції «Батьківщина». За його словами, таке рішення Канівця пов’язане з виборчою кампанією-2012. «Під час виборчої кампанії і після неї була проти нього і проти мене кампанія по дискредитації деякими депутатами з фракції «Батьківщина», - пояснив Гриценко.

При цьому він наголосив, що Канівець «тушкою не буде – як Табалов, він залишається в опозиції, в більшість до Януковича він не піде. Якщо фракція не змінить процедури прийняття рішення, не виробить реальну стратегію і тактику, то, боюсь, із фракції піде ще більше людей, тому що депутати повинні відчувати себе депутатами, яких слухають і чують, а не СМС-ками доводять рішення, які потім завершуються замість чергової перемоги черговою поразкою», - додав депутат.

Анастасія Береза