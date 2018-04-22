Комісія напише все “як треба”, і шахту Засядька ніхто не закриє

Судячи з усього, був не один вибух – а два чи навіть три… Усі подібні випадки списували на гірничо-геологічні умови… Президент заборонив членам державної комісії ці речі коментувати…

Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників України, член державної комісії зі з’ясування причин аварії на шахті імені Засядька, перебуваючи в Донецьку, в інтерв’ю УНІАН висловив припущення, що результати роботи комісії будуть такими ж брехливими, як і завжди. Ви зараз у Донецьку. Яка ситуація на місці?

Ситуація важка – загинуло близько сотні людей, один – тяжко травмований. Досі проводиться робота з виявлення тіл шахтарів, ліквідації аварії, починає працювати комісія, що зустрічатиметься з родичами загиблих й прийматиме рішення щодо страхових виплат і компенсацій. Почалися похорони – не лише в різних містах Донецької області, а й на Вінниччині.

Чому знову так сталося? Що це – закономірність чи фатум?

Я наведу приклад. У Німеччині шахтарі в таких самих умовах видобувають вугілля – 32 мільйони тонн на рік. Якщо гине одна людина за рік – це надзвичайна ситуація. А в нас видобувають 65 мільйонів, і у 200 разів більше людей гине! У 100 разів – якщо перерахувати на тонну вугілля.

Про що це свідчить? Шахта ім. Засядька технологічно добре оснащена, проте наявні порушення техніки безпеки. Треба розібратися, хто ж насправді винен і в чому ті порушення. Говорити про чиюсь провину ще рано, оскільки експертна рада й державна комісія ще не спускалися під землю.

Поки що маємо лише інформацію з приладів-самописців, акустичної апаратури й автоматичного газового захисту, які фіксували коливання в гірничих масах й, відповідно, наявність газу. Також маємо інформацію від гірничих рятувальників, котрі займалися розвідкою та рятувальними роботами. Але цього всього недостатньо, щоб робити будь-які висновки.

Усе виглядає – як звичайний вибух метану?

Судячи з усього, був не один вибух – а два чи навіть три. Люди, що потрапили під вибухи, отримали травми, шок. Власне, зараз можна говорити лише про те, що було щонайменше два вибухи.

Причини – ті самі, що й завжди?

Наше суспільство не дозріло до того, щоб боротися з такими викликами, олігархи не мають відповідної культури – у погоні за надприбутками не губити життя людей.

Та й можновладці не усвідомлюють – що чуже життя потрібно цінувати й відповідати за нього. Ми перебуваємо в умовах накопичення первинного капіталу. І хоча дехто вже має далеко не первинні капітали, але вони досі не усвідомлюють, що є працедавцями великого масштабу.

Чи справді можна говорити про невідомі газодинамічні явища у даному випадку?

Усі подібні випадки списували на гірничо-геологічні умови. Наприклад, на шахті Краснолиманській у 2004 році було так само – державна комісія прийняла цю брехливу тезу (тоді загинуло 38 чоловік). Насправді тоді все було інакше – у паспорті технічних робіт було прописано, що можна було видобувати 1,5 тисячі тонн вугілля на добу, а видобували 3,5–4 тисяч.

Зрозуміло, що в тому випадку виділялося у 2–3 рази газу більше. Якщо апаратура не фіксувала насиченість повітря газом, це означало, що були розладжені датчики контролю або ж були неправильно налаштовані: на жалюзі згоряння метану не потрапляв газ, відповідно – не відображалася реальна ситуація на самописцях і приладах, що мали б подати сигнал для відключення електроенергії у виробітці.

Керівники славнозвісної шахти заявляють про те, що великі кошти було витрачено на засоби безпеки шахтарів...

Насправді – це так. Але чому тоді так багато аварій з такою кількістю жертв? Мені постійно ставлять це питання. А я ставлю його у відповідь...

Якщо порівняти державні й приватні шахти...

На державних оснащення у сто разів гірше, ніж на приватних. На шахті Засядька дуже інтенсивно працюють 37 бригад з проходки і видобувають 4 мільйони тонн на рік. А є такі підприємства, де на шести шахтах видобувають 1,5 тисячі тонн гірничої маси на добу.

Державні шахти розграбовані, перебувають у край поганому становищі. Вони лише умовно є прибутковими, насправді – збиткові. Ця галузь в усьому світі потребує державної підтримки. Винятки – США і Австралія…

Чи був хоч один випадок, що когось притягнули до суду за аварію на українських шахтах?

Я не знаю таких випадків. Якщо хтось і відповідав – то стрілочники.

А те, що я скажу, не треба писати. У даній ситуації також не буде об’єктивно відображено ситуацію. Можливо, хтось зрозуміє, що насправді відбувається, але в акті все буде написано як треба…

Учора власник шахти Засядька нібито заявив про можливе закриття шахти. Чи справді це може статися?

То дурниці… Утім, Президент заборонив членам державної комісії ці речі коментувати.

Чому шахтарі скаржаться на те, що профспілки нічого не роблять?

Незалежна профспілка була знищена. Ми її відновили й натрапили на жорстке протистояння. Через те, що шахтарі підкоряються волі роботодавців. І в цій ситуації треба робити те, що реально зробити. Це краще, ніж чекати на найгірше… Незалежна профспілка, користуючись свободою діяльності, будучи незалежною фінансово, займає певну позицію, формує суспільну думку...

Чи вдається хоч якось впливати на уряд і на власників шахт?

Загалом – так. На шахті імені Засядька наша профспілка більше зосереджена на питаннях соціального характеру.

А як же безпека?

На цій шахті виділено більше коштів на засоби дегазації, ніж на всіх інших шахтах, разом узятих. Достатньо коштів виділяється на індивідуальні засоби охорони праці, технічного оснащення шахти. З іншого боку – є технологічні порушення, які важко довести.

Як багато шахт в Україні перебувають у такому стані, що їх час закривати?

Такого підрахунку ніхто спеціально не проводив.

Розмовляв Дмитро Стаховський