Білоруська опозиція домовилася висунути єдиного кандидата в президенти

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це представники опозиційних організацій заявили на прес-конференції в Мінську.

«Такого кроку до цього білоруська опозиція не долала. Мета партнерства - політичні і економічні зміни в Білорусі, що неможливе без зміни влади», - підкреслив лідер кампанії «Говори правду!», екс-кандидат у президенти на виборах 2010 року Володимир Некляєв.

Він вважає, що це партнерство допоможе визначитися з тим, хто буде єдиним кандидатом у президенти на виборах 2015 року.

«Це буде людина, яка представляє не тільки опозицію, але й більшу частину населення, що виступає за зміни», - підкреслив Некляєв.

«Співпраця розрахована, принаймні, на три найближчі виборчі кампанії – вибори до місцевих рад, президентські і парламентські вибори», - додав він.

За словами Некляєва, нині вирішено провести зустріч трьох організацій, тому що є домовленості з усіх питань.

«У нас є домовленості і з іншими організаціями, але не в такому обсязі. Але ми чуємо всі їх пропозиції – і щодо вибору єдиного кандидата, і щодо форматів участі у місцевих виборах», - сказав Некляєв.